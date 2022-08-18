Яндекс: самозанятые водители и курьеры чаще остальных пользуются страховкой от болезней и травм

Полтора года назад Яндекс ввел для своих партнеров — сначала водителей, которые берут заказы в Такси, а затем и курьеров Еды, Лавки и Доставки — возможность застраховаться в случае болезни или травм, в том числе Covid-19.

С начала 2022 года одобрено 90% всех обращений водителей и курьеров за страховой выплатой в рамках программы добровольного страхования. Почти 80% партнеров получили полную или частичную компенсацию стоимости страхового полиса в зависимости от статуса в программе привилегий (чем больше выполняешь заказов без нареканий, тем выше статус в программе).

Водители делятся, что оформить страховку не сложно, к тому же, многим стоимость полиса компенсируется. “Между заказами, сидя в машине, в телефоне почитал про страховку. Подумал: почему нет? Ввёл свои данные, номер карты, скачал приложение — и всё. Это и по деньгам не затратно. Если ты поддерживаешь уровень привилегий, стоимость полиса возвращается на баланс”, – рассказал таксист Алексей Исайкин из подмосковного Жуковского.

Аналог «больничных» — средняя страховая выплата по болезни — в 2022 году составила для водителей около 15 000 рублей. За последний год каждая пятая выплата по болезни пришлась на коронавирус.

Партнеров Яндекса готовы застраховать ряд компаний. Недавно к программе присоединились «Зетта Страхование» и «АльфаСтрахование». Цена полиса остается доступной в том числе благодаря тому, что среди страховых партнеров – сразу несколько компаний.

“Хорошо, когда у тебя есть финансовая подушка безопасности”

— Благодаря полису я получил почти одиннадцать тысяч рублей. Хорошо, когда у тебя есть финансовая подушка безопасности, но откладывать деньги получается не всегда. И в этом случае страховка очень выручает, – рассказал таксист Марат Сейфутдинов из Казани, который в начале этого года переболел коронавирусом.

По словам Алексея Исайкина, он использовал страховку, когда заболел ковидом. — Не работал тогда почти две недели. Закрыл больничный, в приложении всё оформил, собрал в электронном виде нужные документы”, – поделился водитель из подмосковного Жуковского.

Наибольшей популярностью программа добровольного страхования пользуется у прямых партнеров — в том числе самозанятых водителей и курьеров. Их доля от общего числа застрахованных составляет около 66%.

Сотни тысяч человек

Первые полисы партнеры Яндекс Такси начали приобретать в марте 2021 года. Сначала программа действовала в пилотных регионах. Сейчас программу поддержки расширили на все населенные пункты, где присутствуют сервисы компании. Яндекс компенсирует частичную стоимость страхового полиса, а во многих случаях — 100% цены страховки. Например, водителям которые имеют в программе привилегий статус «золото» или «платина», а также самозанятым водителям с «серебром». Для других статусов уровень компенсации варьируется.

Сервисы Еда и Лавка с июня 2022 года также возмещают полную стоимость полиса самозанятым курьерам. Участвовать в программе могут партнеры Доставки.

До конца 2022 года компания готова выделить 1 млрд рублей на реализацию программы добровольного страхования партнеров. Она охватывает сотни тысяч человек.