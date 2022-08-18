В Тверской области простились с Героем России полковником Василием Клещенко

Фото: Минобороны РФ

В Тверской области на базе Государственного центра боевого применения и переучивания летного состава Минобороны России состоялась церемония вручения золотой Звезды Героя России семье летчика армейской авиации полковника Василия Клещенко.

«Авиационное подразделение под командованием Василия Клещенко с первых дней успешно выполняло боевые задач по уничтожению особо важных целей националистов. Все задачи, стоявшие перед группой, были выполнены. От имени главнокомандующего Воздушно-космическими силами выражаю искреннюю признательность и глубокие соболезнования семье Василия Петровича, также благодарность командованию и личному составу Государственного центра за высокую выучку и профессиональную подготовку Героя России Василия Клещенко», - заявил в ходе церемонии заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами по военно-политической работе генерал-лейтенант Александр Максимцев.

В мероприятии приняли участие члены семьи Василия Клещенко, заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами по военно-политической работе генерал-лейтенант Александр Максимцев, губернатор Тверской области Игорь Руденя, сослуживцы и ветераны армейской авиации ВКС России.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя в своем выступлении заявил о том, что «принято решение о присвоении школе N 5 и одной из улиц города Торжок имени Героя Российской Федерации Василия Клещенко.

В украинских пабликах 8 августа появились кадры, где какой-то украинский мародер голыми руками копается в останках офицера и вытаскивает обгоревшую иконку, часть ордена и золотую цепочку с крестиком. Двуногое существо комментирует кадры на русском: "Вот это самый главный идентификатор, вся родня знает эту цепочку".

Принадлежность голоса за кадром будет установлена следствием.

В Минобороны России сообщили, что полковник Василий Клещенко с 24 февраля принимал участие в специальной военной операции в качестве командира специальной боевой вертолетной группы, грамотно организовал выполнение боевых задач личным составом, лично руководил подготовкой экипажей.

«При выполнении задач офицер применял нестандартные, неожиданные для противника формы применения и методы действий экипажей армейской авиации. При выполнении одного из вылетов в ночное время в качестве ведущего авиационной группы полковник Василий Клещенко, уничтожив несколько единиц бронетехники ВСУ, был сбит. Летчик, к сожалению погиб», - говорится в наградных документах.

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