В большинстве регионов России безработица может вырасти в полтора-два раза

Москва. Посетительница в центре занятости населения "Моя работа". Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Официальных прогнозов о том, что страну накроет волна безработицы, в последнее время не было. Напротив, звучали оптимистичные цифры, что в мае и июне ее уровень составлял рекордные 3,9% — это минимум с 1991 года.

Однако в новом распоряжении правительства о мерах по поддержке занятости населения и рынка труда говорится, что Министерство труда и социальной защиты РФ с учетом изменения ситуации с занятостью прогнозирует пик роста напряженности на рынке труда на конец 2022 - начало 2023 года. В переводе на нормальный язык, что это, если не рост безработицы?

KP.RU уже писал, что по данным Центра стратегических разработок (ЦСР), который изучает стратегии долгосрочного развития экономики, к концу года в 53 регионах России безработных станет примерно в 1,5 раза больше по сравнению с январем 2022 года. А в 16 краях и областях их количество удвоится. Почему этих цифр нет в официальной статистике? Потому что в нее попадают 30% от реального числа безработных – те, что встают на учет в службу занятости. Остальные 70% ищут работу самостоятельно, и официально безработными не числятся.

Эксперт по рынку труда, проректор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов объясняет, что пик безработицы неминуем и он, действительно, придется на конец года. Для этого несколько причин.

- Во-первых, летом работу, как правило, не ищут, - перечисляет он. – Активные действия на рынке труда начинаются с приходом осени. Во-вторых, большинство сотрудников уходящих с российского рынка иностранных организаций, прекращали деятельность по соглашению сторон и не попадали в статистику безработных.

К концу года в 53 регионах России безработных станет примерно в 1,5 раза больше по сравнению с январем 2022 года. Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Юрист по трудовому праву Дмитрий Кофанов поясняет, что сообщать в службы занятости населения о расставании с сотрудниками по соглашению сторон предприятия не обязаны, об увольнениях они должны сообщить только при сокращениях персонала или ликвидации организации. Поэтому у Минтруда нет данных на этот счет. А зря. Потому как много уходящих компаний в последнее время прекращали отношения с сотрудниками как раз по соглашению сторон, выплачивая им компенсацию в размере нескольких окладов.

- Уволенные по соглашению не спешили сразу вставать на учет в службы занятости, потому что деньги у них были, - продолжает Александр Сафонов. - Кто-то уже смог найти работу самостоятельно. А кто-то только осенью будет официально пополнять ряды безработных. В стране идет устойчивый спад экономики – в таких условиях рост безработицы неизбежен. Относительно стабильной ситуация на рынке труда станет во втором полугодии 2023 года.

По словам Сафонова, в первую очередь пострадает автомобильная отрасль. Жесткая ситуация будет и в сфере услуг - это направление всегда оказывается на обочине в кризисных ситуациях. На третьем месте – финансисты. Лучше всего себя будут чувствовать бюджетники и промышленные предприятия, связанные с военно-промышленным комплексом.

Аналитики Центра стратегических разработок прогнозируют рост безработицы в полиграфии и печати, изготовлении ювелирных изделий, лесной промышленности и производстве изделий из дерева. Следом подтянутся «обеспечивающие» отрасли - транспорт, доставка, оптовая торговля и так далее.