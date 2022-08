Японские ученые объяснили, почему обезьяны не говорят

Абонент временно не доступен. Фото: Shutterstock

Обезьяны - особенно человекообразные - умны и сообразительны. Но говорить не умеют. И петь тоже. Ученые теряются в догадках, пытаясь понять, почему природа обделила столь похожих на нас существ способностью издавать мелодичные звуки и выражать свои мысли словами. Даже простыми. Хотя бы междометиями. Этому дивился еще Чарльз Дарвин, предполагая, что у наших ближайших родственников по разуму как-то иначе устроен мозг – мол, в нем чего-то не хватает для развития речи. И вокальных навыков.

Однако со временем возобладала другая гипотеза - анатомическая. Антропологи решили, что эволюция физически не приспособила голосовой аппарат обезьян издавать «человеческие» - то есть, понятные нам звуки. Особенно гласные, столь необходимые в песнях и в разговорах. Гласных должно быть не меньше пяти для более-менее осмысленной речи. Отсюда и вывод: ждать от обезьяны, выражаясь научным языком, «речевых конфигураций», все равно что пытаться исполнить хотя бы чижика-пыжика на милицейском свистке.

Голосовой аппарат обезьян, по мнению некоторых ученых, вполне пригоден для пения - не очень приятного, но все-таки.

Мнение о звуковой ущербности обезьян подкрепили и обосновали японские ученые. Но пришли к неожиданному выводу: голосовой аппарат наших ближайших родственников по разуму – и человекообразных, и не очень – устроен сложнее, чем у людей. Эволюция постепенно упростила наш, чтобы мы, в итоге, смогли говорить и петь, а обезьяний – оставила без изменений. Вот они и выражаются бессвязно и немелодично – дикими нечленораздельными и, как правило, визгливыми выкриками.

О результатах исследования, в котором приняли участие еще и европейские коллеги, ученые недавно рассказали в журнале Science.

- Парадоксально, но по мере усложнения человеческого общения наша голосовая анатомия упростилась, - говорит руководитель исследования Такеши Нисимура (Takeshi Nishimura) из Центра эволюционных истоков человеческого поведения в Киото (Center for the Evolutionary Origins of Human Behavior - EHUB).

В фильмах из серии «Планета обезьян» шимпанзе заговорили.

У обезьян из голосовых связок выходят тонкие ленты каких-то перепонок. У людей такого нет. От этого мы легко контролируем амплитуду и частоту звуковых колебаний. У нас вибрируют только связки, а у обезьян - вся сложная конструкция.

- Изменения были необходимы для эволюции разговорной речи, - добавляет Насимура. – Мы продемонстрировали, что чем проще морфология голосовой связки, тем легче контролировать ее вибрации. Анатомическое упрощение придало голосу стабильность, ускорило точность, с которой люди генерируют звуки.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

Обезьяны могли бы говорить

Асиф Газанфар (Asif Ghazanfar) из Принстонского университета (Princeton University) и его коллеги из Университета Вены уверяют, что голосовой аппарат обезьян в целом вполне работоспособен. Конкретно их связки, гортань, язык, губы – в состоянии генерировать человекообразные звуки и комбинировать их в слова. С соответствующей статьей, содержащий весьма спорный вывод, ученые в свое время выступили в журнале Science Advances, недвусмысленно озаглавив ее «Monkey vocal tracts are speech-ready» (Голосовой тракт обезьян готов к разговору).

Скрытую способность обезьян ученые обнаружили, делая рентгеновские снимки горла макаки по имени Эмилиано в различных его состояниях. Запечатлели в общей сложности почти сотню их.

Гориллы общительны, но не словоохотливы. К задушевной беседе не склонны.

Далее специальная программа подбирала и синтезировала звуки, которые по частоте и тембру соответствовали бы тем или иным выявленным конфигурациям голосового аппарата макаки. Ученые подчеркивают: эти звуки самец издал бы и сам, если бы захотел.

Эмилиано не захотел. Но исследователи продемонстрировали, как в его исполнении прозвучала бы фраза «Will you marry me?» (Выйдешь за меня замуж?). Грубо, скрипуче, хрипло, но вполне узнаваемо.

Несколько лет назад генетики из университетов Калифорнии в Лос-Анджелесе и Эмори идентифицировали ген под названием FOXP2, который, по их мнению, непосредственно связан со способностью говорить. Похожий ген есть и у обезьян. Но он чуть отличается от человеческого - разница всего в двух аминокислотах.

Ученые не исключают, что едва заметное генетическое отклонение и стало причиной безмолвности наших меньших братьев. Из-за него они не могут управлять мышцами рта и гортани так, чтобы издавать понятные нам звуки.

Но кто знает, может быть, и Дарвин был недалек от истины. Мутация в гене FOXP2 вполне могли изменить мозг обезьян, лишив их возможности развивать речь. Или, наоборот, наделила нас такой возможностью. В том числе и упростив людям голосовые связки.