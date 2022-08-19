Бездомные животные – жертвы или угроза: россияне рассказали, как относятся к бродячим собакам и кошкам

Накануне Дня бездомных животных KP.RU и ВЦИОМ выяснили, боятся ли россияне уличных собак и как считают правильным с ними бороться Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Питомец – это часть семьи, всеобщий любимчик и гордость хозяев. Но далеко не у каждой кошки или собаки есть дом, кто-то попадает на улицу из-за нерадивых хозяев, а кто-то бездомный с рождения. К несчастью, как бы власти и зоозащитники ни старались, в России уличных животных, по-прежнему, очень много. Так, 90% россиян говорят, что в их населенном пункте бездомные животные есть. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ Онлайн, проведенного в рамках совместного проекта с сайтом KP.RU накануне Дня бездомных животных.

Исследование показало, что большинство россиян относится к бездомным животным с сочувствием (71%), однако тех, кто боится уличных собак или тревожится из-за встречи с ними тоже немало – 18%. 7% россиян заявили, что относятся к бездомным равнодушно, понимают, что все равно помочь всем невозможно. И только 1% относится к уличным собакам и кошкам с интересом. Еще 1% выбрали вариант «другое», а 2% заявили, что затрудняются ответить.

СОБАКА БЫВАЕТ КУСАЧЕЙ ТОЛЬКО ОТ ЖИЗНИ СОБАЧЕЙ

Свой страх перед бездомными животными россияне объяснили нередкими случаями нападения. Так, 33% опрошенных рассказали, что за последние пару лет слышали об историях нападения бездомных собак на жителей их города или поселения. А 6% добавили, что они сами или члены их семьи стали жертвами нападения. При этом больше половины опрошенных заявили, что бездомные животные в их населенном пункте есть, но о нападениях они ничего не слышали. 10% добавили, что в их населенном пункте бездомных животных нет.

Чтобы справиться с проблемой бездомных животных 66% респондентов предложили отлавливать собак и кошек и распределять их в питомники, приюты, передавать новым хозяевам. А 41% опрошенных добавили, что в приютах недостаточно места для всех бездомных, поэтому собак и кошек нужно отлавливать, кастрировать, чипировать и отпускать снова на волю, и тогда за ними хотя бы можно вести наблюдение и быть уверенным, что они не обзаведутся щенками.

17% россиян выразили мнение, что с проблемой бездомных животных нужно бороться кардинально, и уличных собак и кошек следует усыплять. 13% уверены, что уничтожать бездомных нужно в специальных учреждениях, а 4% - что прямо на улице.

БЫТЬ В ОТВЕТЕ ЗА ТЕХ, КОГО ПРИРУЧИЛИ

Большинство опрошенных уверены, что ответственность за оказавшихся на улице животных должны нести люди. 55% россиян предположили, что сами нерадивые хозяева, выбросившие питомца, должны нести финансовую ответственность и оплачивать отлов и содержание животного в питомнике. 24% выступают за штрафы и общественные работы, а 15% - за уголовную ответственность. И только 1% респондентов считают, что такие люди не должны нести никакой ответственности.

А вот что делать и куда обращаться, встретив бездомного кота или пса, не знают 72% жителей нашей страны. Еще 13% знают, но никогда не обращаются. Знают и сообщают о бездомных животных только 8% россиян. Оставшиеся 7% сказали, что затрудняются ответить.

Всероссийский интернет-опрос «ВЦИОМ-Онлайн» проведен 11 августа 2022 г. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Респонденты, отобранные по стратифицированной случайной выборке из вероятностной панели, заполняли вопросник онлайн. Участники вероятностной панели рекрутируются в ходе ежедневного всероссийского телефонного (CATI) опроса «Спутник», который проводится по случайной выборке мобильных номеров из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ.