Владимир Машков хлестко высказался об уезжающих из России: "Хотите свалить - сваливайте!"

Владимир Машков на площадке крымского фестиваля "Таврида". Фото: Михаил ФРОЛОВ

Встреча с Владимиром Машковым на крымском фестивале "Таврида" получилась не только самой массовой, но и самой фееричной. Сайт KP.RU публикует избранные цитаты из монолога артиста о том, как жить и работать в России.

О ТОМ, КАК ПОСТУПАЛ В ТЕАТРАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ

- Знаете, когда я приехал в Москву из Новосибирска, меня погнали оттуда. Тогда я отправился поступать в институт в Красноярске, и там меня снова не взяли. Это был сильнейший удар, но я не отчаялся. И вам не рекомендую. Никогда не сдавайтесь, ни при каких обстоятельствах - в этих испытаниях и растет человек. Так вот, я никуда не поступил, подумал - ну может хоть в училище возьмут? Приехал в Новосибирск, и меня взяли в театральное по недобору мальчиков. У меня были длинные волосы, как у Михаила Боярского, усы и рандолевая фикса на зубе. Рандоль - это не золото, но очень похожий на него материал. И я разговаривал так, чтобы фиксу было видно. В таком виде я вышел и стал вальяжно читать отрывок из Евгения Онегина: "Мой дядя самых честных правил, когда не в шутку занемог, он уважать себя заставил...". Комиссия тихо сползла под стол. Но взяли, куда деваться - недобор!

Фото: Михаил ФРОЛОВ

О СКИТАНИЯХ В МОСКВЕ

- Когда я приехал в Москву, у меня были деньги на билет только в одну сторону. Я спал на вокзалах, в метро на кольцевой линии... При этом я никогда не хотел в Москву, она была где-то далеко. Какие-то страшные непонятные люди, большие... Но других вариантов не оставалось: из Новосибирска меня выгнали.

О КУМИРАХ

- У меня есть два кумира, которые открыли суть основ актерской профессии: величайший физиолог Иван Петрович Павлов и Константин Сергеевич Станиславский. Первый говорил, что нужно двигаться к цели постоянно достигаемой, но никогда не достижимой. А второй - что счастье артиста в познании себя и мира.

О ХОРОШЕМ ТЕАТРЕ И ИНФАРКТАХ ТАБАКОВА

- Хороший театр делают хорошие артисты. Наш театр Олега Табакова уже 35 лет живет в угольном подвале на улице Чаплыгина: это единственное место, которое дали великому Табакову в Москве. Перед этим несколько раз закрывая эту студию молодых артистов. Олег Павлович получил первый инфаркт в 29 лет, а второй - в 35, когда ему запретили заниматься театром. Но он выжил! А ремонт подвала начался только сейчас, его не было 35 лет! И мы не роптали, 100 человек в подвале угольном, который мы сами разбирали руками. И прорыв случился, потому что мы были увлечены.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

О РУССКОМ ЯЗЫКЕ

- Этот термин предложил Иван Павлов. Кто знает, что такое сигнальные системы, поднимите руки. Один, два, три, четыре, пять... Это провал, ребята, это провал! Об этом говорили в школе, значит, вы все проспали. У всех живых существ есть первая сигнальная система: это ощущение, восприятие, ориентировочный рефлекс. И только у людей есть еще вторая сигнальная система: это наша речь, слово. Нам очень повезло, мы родились в уникальной сигнальной системе. Русский язык богатейший, самый чувственный из языков. Наше слово уникально. А артистам, чтобы работать за рубежом и воспроизводить поведение американцев, надо забыть о русском слове.

Знаете, как за рубежом представляют русский язык, на что он похож для них? Я однажды попросил воспроизвести русскую речь, мне показали: бр-бр-бр, бр-бр-бр. Вот как мы для них звучим!

Фото: Михаил ФРОЛОВ

ОБ УЕЗЖАЮЩИХ ИЗ РОССИИ

- Уехать из величайшей страны туда, где вас никогда не почувствуют - это провал. Я очень не хочу и не буду так видоизменять свое сознание. Ребят, если вы хотите свалить отсюда, сваливайте. Но я хочу жить в своей лингвистической системе, сложной и вместе со сложными людьми.

О БИТВЕ С ТОМОМ КРУЗОМ

- Я работал за границей. Но не я туда поехал, а меня туда пригласили после того, как в 1997 году вышла картина "Вор". Этот фильм был очень тепло встречен, ему не хватило буквально одного голоса, чтобы он взял "Оскар". Но это не помешало нашей картине войти в сокровищницу американской киноакадемии как примеру уникального существования русских людей: непонятных, опасных, но очень чувствующих и любящих.

После этого меня пригласили в Штаты. Я тогда знал только одно слово: "Ес". Я в самолете учил текст на английском языке, записанный русскими буквами. И понял, что мелодика звучания английского языка идет наверх, они всегда повышают интонацию: "Хай! Хау ду ю ду?". А русский язык весь интонационно идет вниз, заметили? И вот я провел трюк на пробах. Взял английский текст и стал его произносить с русской интонацией. Звучало угрожающе. У них ноги затряслись от ужаса! Они вроде бы понимали, что я говорю, но не понимали цель моих вопросов. А им нужен был человек, которого можно противопоставлять американским артистам, чтобы они бились. Нужен был противник для Тома Круза, чтобы зритель поверил: ого, да он еле-еле выжил! И мой трюк прошёл сильно. Мне даже дали грин-карту: тогда их выдавали тем, кто стал успешен в своей стране. Они, кстати, ошиблись и прислали мне аж две грин-карты. Пришла первая, а через неделю вторая.

О ШВАРЦЕНЕГГЕРЕ

- Вы мне можете назвать хоть одного американского, английского, французского артиста, который воспроизвел поведение русского человека? Кто, Арнольд Шварценеггер?! Никогда, никогда этот камень с глазами, не имеющий никакого отношения к актерству, не сможет ни воспроизвести, ни понять значение русских слов! Вот в чем дело. Нет ни одного такого, включая величайших Де Ниро, Аль Пачино, Дастина Хоффмана... Потому что вторая сигнальная система, отвечающая за речь, не даст этого сделать. Мы разные и ведем себя по-разному. Мы двигаемся по-другому, у нас другой напор!

Фото: Михаил ФРОЛОВ

О НАШИХ ЛЮДЯХ ЗА РУБЕЖОМ

- Вы не замечали, как ведут себя наши соотечественники после пары лет жизни за рубежом? У них совсем другие интонации: "Привет! Ю ноу, ты знаешь... Донт тач ми, хорошо?". Я не понимал никогда: "Что с тобой? Ты с Одессы что ли?". Как быстро они забывают какие-то вещи! Как в анекдоте: "Мне, пожалуйста, хлебушка. Энд колбаски. Энд давайте еще сырочку. Ничего, что я по-английски?"

Фото: Михаил ФРОЛОВ