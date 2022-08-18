В Москве заработала фабрика мысли

Эксперты на круглом столе рассказали о форуме молодых политологов «Дигория» и обсудили, как сформировать в России эффективное политологическое сообщество Фото: Shutterstock

НУЖНЫ СВЕЖИЕ ИДЕИ

Глобальные вызовы современности, изменения в устоявшемся миропорядке неизбежно ведут к переменам в политике государства. И здесь важен свежий взгляд и идеи, помогающие обеспечить гибкость, мобильность и эффективность политического курса. Это рождает высокую потребность в молодых политологах, профессионалах, готовых самостоятельно вести просоциальные исследования и общественно-политические проекты, доносить новые смыслы до целевой аудитории на понятном ей языке.

Окно возможностей для сообщества молодых политологов сегодня поистине огромно. Выступая в роли аналитиков, специалистов по коммуникациям и общественно-политическому проектированию, молодые исследователи могут предложить обществу нетривиальный взгляд на вопросы, которые оказываются актуальными в свете современной политической повестки.

Формирование в России сообщества молодых политологов – одна из главных тем прошедшего в Москве IV Форума молодых политологов России «Дигория», организованного Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ) и Росмолодежью.

После завершения форума некоторые его участники собрались в Международном мультимедийном пресс-центре Россия-Сегодня на организованный ЭИСИ и платформой «Дигория» круглый стол. Каким должно быть политологическое образование сегодня? Какие аспекты молодежной политики необходимо укрепить, как интегрировать туда молодых политологов? Как создать тот политический язык, который поможет России пройти сквозь текущие трудности? Могут ли молодые политологи сделать его более понятным и современным? На эти и другие вопросы попытались ответить эксперты круглого стола.

Участниками обсуждения стали политический обозреватель радиостанции «Говорит Москва» Александр Асафов, программный директор Форума молодых политологов России «Дигория» Виктория Карпова, победитель II Национальной премии молодых политологов России «Дигория» в номинации «Политические коммуникации» (проекта «Создание и развитие архипелага Телеграм-каналов и чатов по Московской области») Кирилл Котов, доцент кафедры социологии и психологии политики МГУ имени М.В. Ломоносова, доктор политических наук Антонина Селезнева, заместитель руководителя департамента спецпроектов консалтинговои группы «Полилог», победитель Конкурса политологов, кандидат политических наук Никита Сетов и победитель II Национальной премии молодых политологов России «Дигория» в номинации «Политические технологии» (проект «Технология работы с избирателями и активом в WhatsApp») Лилия Травина.

ИНТЕРЕС – КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР

Модератором круглого стола выступил руководитель Дирекции Форума молодых политологов России «Дигория» Заурбек Хугаев. Первой он дал слово Антонине Селезневой.

По мнению доцента кафедры МГУ имени М.В. Ломоносова, сегодня образование политолога приобретает новый статус и новое качество.

- Политолог – это одновременно и теоретик, который занимается научным осмыслением политических процессов и дает им некоторую экспертную оценку, - сказала Антонина Селезнева. – При этом политолог – это практик, который занимается реализацией общественно-политических кампаний и проектов. Сегодня невозможно без глубинного осмысления происходящего приступить к созданию каких-то социальных проектов, также как без проектной реализации никакие наши научные изыскания не становятся полезными для нашего общества и государства. В этом контексте мне бы хотелось рассказать об уникальной площадке – Форуме молодых политологов России «Дигория». Это площадка, на которой как раз получилось соединить теоретиков с практиками. Это особая среда, где те и другие могут вместе взаимодействовать и вырабатывать новые подходы, которые могут стать основой развития нашей страны.

По словам Антонины Селезневой, В 2020-2021 годах в рамках Форума работало три направления. Это политические исследователи, политические коммуникаторы и политические технологи. В этом году «Дигория» превратилась в полноценную фабрику мыслей. Уникальность Форума в том, что на этой площадке был реализован новый формат работы с молодыми социо-гуманитариями – как с теоретиками, так и практиками. Этот формат во многом позволяет преодолеть формальные моменты, которые свойственны традиционному образовательному процессу. Представители современного молодого поколения в России имеют собственный взгляд на социально-экономические процессы.

Молодые люди, считает эксперт, хотят заниматься вопросами, которые им интересны. Именно интерес сегодня является ключевым фактором, мотивирующим любую – социальную, научную, политическую – активность молодежи. Но формальный характер организации научной работы в вузах и те практики взаимодействия между научными руководителями и студентами зачастую ограничивают творческий потенциал молодежи.

- А на «Дигории» такая возможность есть, - говорит Антонина Селезнева. – И в этом как раз уникальность Форума. Я приведу один пример. В 2020 году на Форуме была создана лаборатория молодежных междисциплинарных исследований. Мне посчастливилось стать ее руководителем. За два года по инициативе участников лаборатории было реализовано три проекта на темы, которые в действительности отражают актуальные тенденции социально-политических процессов, но находятся на периферии внимания, скажем так, «взрослых» ученых. Первый проект был посвящен изучению новой политической этики российской молодежи, второй проект касался изучения трансформации гражданской социальной и гражданской активности молодежи в период пандемии, и третий проект, который мы сейчас заканчиваем, посвящен изучению феномена молодежного политического лидерства в современной России.

Еще один момент, на который обратила внимание Антонина Селезнева, состоит в том, что российская политология должна быть ориентирована на национальные интересы. Она обязана существовать в реалиях нашей страны, понимать ее и быть полезной именно России.

- В условиях сегодняшнего дня заметно возрос спрос на самостоятельные научные концепции, которые учитывают исторический путь становления российской государственности, нашу национальную политическую культуру и менталитет, - сказала Селезнева. – Политология – эта та область знания, которая должна быть полезна не только политологам. Сегодня каждый гражданин России должен понимать те ценностные и смысловые основания, которые лежат в основе развития нашей страны. Иначе формируется человек, который оторвант от своей земли, Родины. Для которого чужие традиции им ценности могут быть ближе и понятнее, чем наши собственные.

ФОРУМ КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ЛИФТ

По мнению Виктории Карповой, сегодня возрастает потребность в профессионалах, которые могут самостоятельно реализовывать социальные, общественно-политические исследования и проекты, предлагать нестандартное и нетривиальное видение и решения актуальных политических вопросов.

- В этой связи для молодежного политологического сообщества открывается большое окно возможностей, - говорит программный директор Форума «Дигория». – Это, с одной стороны, делает их незаменимыми специалистами в области государственного строительства. А с другой – мы понимаем, что сообщество молодых политологов очень остро чувствует социальный контекст. Здесь их ключевая цель и задача в трансформации общественно-политической повестке – это определенный кризис-менеджмент. Молодой политолог сегодня – это новая формация кризис-менеджера, который ощущает, что происходит в стране и мире, и может транслировать это до целевых аудиторий и предлагать нетривиальное решение текущих вопросов.

По мнению Виктории Карповой, молодые политологи могут стать помощниками и советчиками представителей других сфер. У тех же самых лидеров молодежных объединений зачастую не хватает политологического базиса, и сообщество молодых политологов может стать определенным проводником гражданского образования в части ценностных вещей.

- Но надо понимать, что сообщество само по себе без какой-то институализации не может, - говорит Виктория Карпова. – У профильных политологических организаций – Российского общества политологов, Российской ассоциацией политической науки – есть молодежные крылья. Но крайне важно помочь молодым специалистам не только в академической сфере, но и превратить их идеи в реальные политические проекты и инициативы. Платформой для расширения сообщества молодых политологов стал Форум «Дигория» и профильная премия, которая стала определенным знаком качества в сообществе. Для ребят, которые победили в ней, открываются новые возможности с точки зрения включенности в профессиональную среду. Также лауреаты премии становятся членами экспертного клуба «Дигория». То есть теми людьми, которые формируют новый пул специалистов, освещающих текущие события с объективной точки зрения. Реализация подобных проектов помогает создать социальный лифт, через который молодые политологи формируют новый политический ландшафт, обновляя политический ландшафт.

НЕ МОЛОДЫЕ, А НАСТОЯЩИЕ

- Я считаю, что у нас нет отдельно молодых политологов или взрослых, - так начал свое выступление Александр Асафов. - Есть политологи, обладающие экспертизой и компетенцией, а есть люди, которые себя называют политологами. В наших медиа сложилась такая традиция, что человек, экспертиза которого не понятно, но который, тем не менее, каким-то образом попал в телевизионный экран, вешают титр «политолог». Это, конечно, вводит в заблуждение зрителей. При этом политолог у нас высказывается на все темы, от творчества какого-нибудь певца и заканчивая вопросами медицины, экономики и стоимости барреля нефти.

Что касается тех, кого мы называем молодыми политологами, то у них есть несколько замечательных качеств. Это люди с подтвержденными компетенциями, с академическим и практическим опытом. Их роль крайне важна, они должны вернуть ценность политологической экспертизы – ту ценность, которую уронили «специалисты» из социальных сетей, которых по ошибке называли политологами. Ребята, занимаясь этим в медийном, в общественном поле, с честью с этим справляются. У них есть знания, у них есть база, они выступают очень содержательно и очень понятно.

По мнению Александра Асафова, язык, которым политологи говорят с людьми, очень важен. У нас в обществе, в том числе среди политических авторов, наблюдается сущностные проблемы с политическим языком. Они говорят на каком угодно языке, кроме того, что понятен избирателю и зрителю.

- Кто-то разговаривает канцеляритом, - продолжил эксперт. – Другие – какими-то сложными и неподъемными конструкциями, считая что так должен говорить эксперт из академической среды. И в таком этом случае молодые политологи, которых можно назвать настоящими, традиционными политологами, выполняют важнейшую миссию. Они могут разговаривать с людьми на человеческом языке. А человеческий язык – это и есть язык политики. Потому что политик должен объяснить себя избирателю, людям, ради которых он находится во власти и занимается политикой. Ребята умеют говорить на понятном обществу языке, потому что они часть этого общества, у них нет профессиональных искажений опытных политиков, опытных, старых экспертов. И я считаю, что в создании и интерпретации того многообразия политических и информационных сюжетов, которые нас окружают, у ребят все очень неплохо получается. Это связано с их образованием, компетенцией, опытом, пусть он еще не такой обширный, как у людей, которые занимаются этим по 10-15 лет. В результате та интерпретация, которая рождается на стыке этих факторов, усиленная амбициями и желанием помогать людям, дает нам рассказ о том, что происходит на самом деле, а не какие-то гипотезы или конспирологические объяснения. Поэтому я считаю, что в руках именно этих молодых людей – задача по созданию новой компетентной политической экспертизы, доступной всем категориям наших граждан, которые интересуются политическими процессами.

НУЖНО ВСТРЕЧАТЬСЯ ОФФЛАЙН

Победитель II Национальной премии молодых политологов России «Дигория» Кирилл Котов создал сеть телеграмм-каналов, рассказывающих о жизни населенных пунктов Московской области. Эти каналы не только рассказывают об интересных событиях, но и служат связующим звеном между жителями и властью.

По мнению Кирилла, со всеми, в том числе и с молодежью, нужно выстраивать коммуникацию интересно, доверительно и понятно.

- Что значит интересно, - задался вопросом Кирилл. – Это значит, что мы должны говорить о том, что волнует современную молодежь. Доверительно – это значит, что мы должны выбирать референтные источники информации. Прежде всего, молодые люди доверяют таким же, как они, молодым людям. Мы должны говорить от молодежи и для молодежи. И третье – мы должны говорить понятно, то есть на языке молодежи. Это не детский язык. Молодые люди – это дети своего времени. Это время научило их гораздо лучше старшего поколения работать с информационной повесткой, легко управляться с большими объемами информации. Молодые люди хорошо принимают технологические нововведения и могут их успешно использовать на благо себя и всего общества. Стоит также отметить, что молодежь – это уникальная социальная группа, в которой больше всего пассионариев, агентов перемен. Все это ведет нас к том, что в современных условиях стремительно меняющегося мира и сдвига глобального миропорядка роль молодых специалистов, коммуникаторов, медиаторов, усиливается. Такие специалисты становятся особенно востребованными.

Кирилл Котов отдельно отметил, что коммуникация с молодежью должна быть не только онлайн. По его словам, оффлайн коммуникация, реальная встреча, более сильна, объемна, выпукла.

- Она более вовлеченная, - сказал Кирилл Котов. - Если в интернете молодые люди в качестве обратной связи дают один комментарий, то при личной встрече она может быть более развернутой и вовлеченной. Поэтому такие форумы, как «Дигория», молодежные форумы, необходимы не только для того, чтобы молодые люди пообщались между собой. Это тоже очень важно для синхронизации картины мира. Но важно, чтобы молодые люди послушали и уважаемых экспертов, многие идеи окажутся идентичными, и молодежь примет их. А еще более важно, что на этих форумах молодежь может вдумчиво и объемно высказать свои идеи и рассказать о своих проектах. Обратная связь, таким образом, становится более качественной.

ПОЛИТОЛОГИЯ – ЭТО НЕ ПРО ВЫБОРЫ

Победитель Конкурса политологов Никита Сетов согласился с тем, что политологами зачастую называют не совсем политологов.

- Когда у нас был конкурс политологов, Сергей Владиленович Кириенко сказал очень хорошую фразу, которая мне запомнилась. Он сказал, что политология – это про то, чтобы сделать жизнь людей лучше. - сказал Никита Сетов. – Мне кажется, то, чем занимается «Дигория» и то, чем политологи должны заниматься глобально, это проекты, связанные с общественной полезностью, с выстраиванием общественных процессов, которые позволяют улучшать жизнь граждан России в отдельно взятых сферах. И получается, что политолог занимается всеми общественными процессами, что он должен уметь учитывать интересы социальных групп и понимать, что не может быть одинакового решения для всех имеющихся проблем.

По словам Никиты Сетова, востребованность молодых политологов в различных отраслях общественной жизни, не только политической, велика.

- Если опять же возвращаться к опыту «Дигории», то слова выборы я там не слышал ни разу, - продолжил эксперт. – Об этом речь вообще не шла. Говорили о различных сферах нашей жизни. Был разговор и о семейных ценностях, о смысловом обрамлении происходящего в стране. Мы с ребятами, в частности, говорили о созидании, искали собственные пути того, как сформировать у людей установку на положительные изменения окружающей действительности. И мы для себя решили, что созидание вообще – это некоторая деятельность человека, направленная на формирование личного или общественного блага. Вообще, когда ты приходишь в сферу политологии и начинаешь заниматься проектами, связанными с общественными отношениями и изменениями отдельных сфер жизни людей, это всегда накладывает на тебя определенную ответственность. Было бы неплохо, чтобы помимо того набора предметов, которые необходимы для формирования политологических компетенций, люди, которые учатся на факультетах и отделениях политологии, формировалось чувство ответственности за те действия, которые они совершают после выхода из университета и получения диплома.

Завершая выступление, Никита Сетов сказал, что сейчас крайне важна поддержка политологического сообщества и молодых политологов в том числе со стороны государства, и отрадно видеть, что такая поддержка есть.

- Форум «Дигория» - хороший пример площадки поиска талантов и помощи ребятам, которые занимаются политологией, - сказал Никита Сетов. – Это помогает им найти и проявить себя. В наше время максимум, что было – это молодежное отделение научной конференции.

СОВМЕЩАЯ ПОДХОДЫ

Еще один победитель II Национальной премии молодых политологов Лилия Травина – эксперт по работе с избирателями в мессенджере «Whatsapp».

- Я считаю, что сегодня должен быть симбиоз полевых и цифровых технологий, - сказала она. – Потому что есть те, до кого можно достучаться только через дверь, а есть те, кто готов воспринимать только современные цифровые платформы. Молодые люди, которые живут с гаджетом в руке, уже интуитивно могут работать с цифровой реальностью. Это очень здорово, потому что совмещая традиционный и современный подходы к избирательной кампании мы можем работать с людьми практически без ограничений. Сегодня, поощряя молодежь принимать участие в избирательных кампаниях и политических процессах, мы значительно расширяем возможности работы с гражданами. От этого есть польза и самим гражданам.

По словам Лилии Травиной, сегодня нам стало не хватать доверительных источников информации. А в работе с людьми это очень важно. Ведь эффективно достучаться до человека зачастую можно только с помощью новых инструментов, через ту нишу, которая еще не занята.

- Этому и посвящен наш проект работы с людьми с помощью мессенджеров, - продолжила Лилия Травина. – Он родился в период пандемии, когда процесс коммуникации власти и людей оказался сломан. Мы создали чаты советов общественного самоуправления и смогли быстро привлечь аудиторию, удержать ее и наладить процесс коммуникации власти и жителей в кризисный период. Очень многое зависело от четкой модерации чатов админами, от интересного контент-плана и от приглашения в чаты интересных ньюсмейкеров и представителей администрации. По сути мы создали дискуссионные площадки, где публиковалась проверенная официальная информация и проводились встречи с жителями. И нам удалось сформировать активные микросообщества на территориях и помочь многим жителям. Яркий пример – девушка-сирота смогла ускорить получение квартиры, обратившись в наш чат. Присутствие представителей администрации в чатах дало ощутимый рост уровня доверия к власти. Причем это применимо не только в период пандемии, но и сегодня. Мне кажется, сегодня как никогда назрела необходимость работы с жителями через новые инструменты. А молодые политологи как раз способны эти инструменты создавать, могут стать мостиком для формирования современной политики.

- Мне очень нравиться, что ваш проект создавался вроде бы для политики, а вышел на прикладную пользу, - резюмировал модератор круглого стола Заурбек Хугаев. – Я имею ввиду помощь девушке в получении жилья. На самом деле социальный эффект – это то, чем отличались практически все проекты, которые выдвигались на нашу премию. Выслушав ваши выступления, я хочу сказать, что если будущее нашей страны зависит от таких молодых амбициозных политологов, которые могут реализовывать проекты, помогающие людям, обществу, государству… Значит, будущее в надежных руках.