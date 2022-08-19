Экология и творчество: как волонтеры привлекали внимание к проблемам экологии на фестивале «Таврида.Арт»

Фото: Медиабанк РЭО

С 28 июня по 4 июля на арт-кластере «Таврида» одной из трех арт-школ стала школа экологии, организатором которой выступил РЭО — она объединила более 300 молодых профессионалов из разных сфер. А с 15 по 19 августа на фестивале «Таврида» работало два экологических центра ППК РЭО и волонтеров-экологов «Делай!»: «Эколаборатория РЭО» и гостевой дом. Также в рамках фестиваля при поддержке РЭО состоялся модный показ апсайклинг-одежды и был организован раздельный сбор отходов.

Фото: Медиабанк РЭО

«В этом году на «Тавриде» мы начали организовывать раздельный сбор отходов. Однако раздельные контейнеры все-таки охватили не всю территорию, поэтому уже есть цель на следующий год — организовать в рамках фестиваля масштабный, повсеместный сбор. Думаю, нам легко удастся это сделать в партнерстве с Росмолодежью. Также в планах открыть на «Тавриде» магазин одежды и предметов из переработанного пластика. Ведь это не только экологично, но и очень эстетично — например, подсвечники из переработанного стекла выглядят, как малахит», — поделился генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

Под руководством РЭО и «Делай!» участники фестиваля «Таврида.Арт» провели субботник в уникальном природном заповеднике — Опукском. Участники собрали на прибрежной части Чёрного моря 18 мешков мусора, то есть 160 литров отходов.

Фото: Медиабанк РЭО

Во время фестиваля «Эколаборатория РЭО» стала без преувеличения центром притяжения молодых и активных людей благодаря своей интерактивности и развлекательному характеру просветительских мероприятий. В эколаборатории действовала «Мастерская переработки», где любой участник фестиваля мог измельчить с помощью экошредера пластиковые крышечки и прямо на месте переплавить пластиковую стружку в брелок, значок, подставку под телефон или стакан для ручек. Памятный сувенир можно было забрать с собой. Таким образом даже ребята, далекие от темы экологии, погрузились в увлекательный процесс переработки и заинтересовались им.

Также в эколаборатории РЭО прошли мастер-классы по изготовлению шопперов, бумаги из макулатуры, авосек из трикотажных лент. Подобные мастер-классы всегда собирают огромное количество восторженных откликов, поскольку ребята своими руками дают вторую жизнь мусору, который могли и не заметить в привычной жизни.

Фото: Медиабанк РЭО

«В экоцентре РЭО можно было наклеить на одежду надписи на экотематику, а еще повысить свой уровень экологической культуры, поиграв в «ЭкоАктивити» или прослушав лекции об экологичном образе жизни, перепотреблении ресурсов, глобальных проблемах, гринвошинге, раздельном сборе отходов. Стенд РЭО был оформлен нескучными просветительскими плакатами на тему экологии. Иными словами, в нашем павильоне все погружало молодых людей в удивительный мир переработки и осознанного потребления», — сказал Денис Буцаев.

Некоторые участники приехали на фестиваль с готовыми проектами, чтобы представить их профсообществу и заручиться его поддержкой. Так, например, Ольга Колодина из Севастополя, компания которой занимается переработкой отходов стекла, собранных на берегу Черного моря, рассказала о своем проекте во время беседы участников арт-кластера с Денисом Буцаевым. Глава РЭО пообещал лично оказать проекту Ольги необходимую поддержку.

Региональный координатор Всероссийской общественной организации волонтеров-экологов «Делай!» Республики Крым Александр Дронов представлял на «Тавриде» свой экопроект «Заповедный выходной».

«Мой проект направлен на популяризац

Фото: Медиабанк РЭО

ию экологической культуры на заповедных территориях, разработку экоуроков, строительство экотроп. На «Тавриду» я приехал прежде всего найти единомышленников, обменяться опытом, классными идеями, экологическими практиками, прокачать свою базу soft skills. Также мне интересно найти партнеров для коллаборации», — рассказал он.

Некоторые участники приезжают на Тавриду не в первый раз. Например, Анастасия Ростилова из Екатеринбурга была здесь в прошлом году в качестве участника, а в этом приглашена уже как эксперт на площадку экоцентра РЭО и «Делай!».

Фото: Медиабанк РЭО

«Я являюсь куратором проекта «Школа экомышления». Этот проект направлен на подготовку молодых специалистов, волонтеров, которые далее будут вести просветительскую деятельность среди школьников. Сейчас есть некий тренд на экологичность, и мне нравится быть причастной к тому, что благодаря добровольческим экопроектам все больше и больше людей узнают об экологии, присоединяются к волонтерскому движению. Тем самым у нашей планеты появляется надежда на чистое будущее», — поделилась она.

Диана Мирошникова также ездит на «Тавриду» не первый год.

«Таврида.Арт — это пространство, которое объединяет творческих креативных людей со всей России. Я приехала, чтобы познакомиться с партнерами и обрести новых друзей для реализации социально-значимых проектов. Совсем недавно я стала победителем грантового конкурса, где мой проект — мастерская переработки «Второй шанс» — получил поддержку. Теперь в Республике Крым появится новое пространство, где мы будем повышать уровень экологической грамотности», — поделилась Дарья.

В завершении дня на фестивале прошел модный показ апсайклинг-коллекции «Небография», то есть одежды, сшитой из старых вещей: спальных мешков, флагов, офисных рубашек и много другого.

«Важно понимать, что объемы образования текстиля — 1,9 млн тонн в год. Это колоссальная цифра, и переработка отходов текстиля является большой и, к сожалению, пока не решенной проблемой. Несмотря на все большую популярность в индустрии моды, апсайклинг, конечно, не сможет искоренить проблему. Однако мы поддерживаем любые инициативы по привлечению к ней внимания. Особенно — внимания молодежи, которая обычно интересуется и модой, и переделкой вещей. На «Тавриде» все пропитано творчеством. Поэтому при экологизации фестиваля мы не стали делать исключение и поддержали идею дизайнеров представить модную апсайклинг-коллекцию «Небография», — рассказал PR-директор РЭО Дмитрий Бойко.

Таким образом, у фестиваля «Таврида» есть все шансы стать образцовым с точки зрения устойчивого развития фестивалем. РЭО готов и дальше оказывать активное содействие на пути фестиваля к этому.