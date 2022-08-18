«Нельзя желать смерти русским солдатам» Полина Агуреева — про коллег-пацифистов, Донбассе и сбежавшем муже Иване Вырыпаеве

Актриса Полина Агуреева. Фото: YouTube

Звезда фильмов «Эйфория» и «Ван Гоги», сериалов «Жизнь и судьба», «Исаев» и «Оптимисты», артистка Мастерской Петра Фоменко Полина Агуреева долго молчала по поводу спецоперации, а потом съездила на Донбасс при помощи Александра Скляра и увидела воочию, что за люди там живут и с кем бы они хотели жить дальше. Об ощущениях и впечатлениях от поездки Агуреева открыто рассказала ютуб-блогу «Эмпатия Манучи».

ПРО ПОЕЗДКУ НА ДОНБАСС

«Я была там не одна, а с артистами театра, в котором служу более 20 лет, - Мастерской Петра Фоменко. У нас в театре много людей, согласных с моей патриотической позицией. И мы давно уже хотели совершить эту поездку. Во-первых, чтобы утвердиться в позиции и ответить на мучающие нас вопросы. Увидеть своими глазами. Мы общаемся с Сашей Скляром — и он помог приехать туда. Это было сложно — всем нужно было подгадать расписание и так далее. Из театра в итоге из 16 человек поехали 5. Я среди них. Что потом? Мы вернулись другими людьми. Одно дело, слышать, а другое — видеть это глазами и говорить с местными жителями. Люди там потрясающие. Мы выступали в поселке Новый Свет. Был зал на 350 человек. Люди пришли с работы и слушали внимательно. Как будто 8 лет находились на грани и смерти, и за это время за них отпало лишнее: фальшь, лукавство, маски. После концерта была встреча с ребятами из «Молодой республики» — ребята из ЛДНР возраста 16-24 лет. Дети войны. Таких мужественных, вменяемых, мудрых, лишенных агрессии людей я никогда не видела. Я задавала им много болезненных вопросов. И расскажу об этой поездке многим — в том числе и Жене Цыганову. Уверена, он меня услышит».

ПРО БЫВШЕГО МУЖА ИВАНА ВЫРЫПАЕВА

«Мы с Петей (сыном драматурга Ивана Вырыпаева, покинувшего Россию после начала СВО) много лет с ним не общаемся. Ваня — талантливый человек, но он считает, что мы с сыном зомбированы. Он так говорит. Я принимаю другую позицию, но только если она существует в диалоге. Много людей, не согласных со мной, я изо всех сил стараюсь понять их мотивацию, но и с их стороны ждут, что они попытаются понять меня. Что касается моего сына, он поддерживает мою позицию».

ПРО БЕГУЩИХ АРТИСТОВ

«Каждый человек имеет право, где ему хорошо. Хочет уехать? Пожалуйста. Я не могу уехать, когда стране плохо. При этом никого не осуждаю. Единственное, что меня смущает — не нужно хотеть мира путем уничижения собственной родины. Не надо унижать свою страну. Я же слышу, как Дмитрий Быков говорит, что народ — крыса, быдло. Мне это неприятно. Мерзкий термин «толстоевские», запрет на «Войну и мир»....мне кажется, что люди, которые такое говорят, не прожили русскую литературу. Она не про войну, а про сострадание».

Фото: YouTube

ПРО СПЕЦОПЕРАЦИЮ

«Для меня восемь лет геноцида и убийств на Донбассе — не просто слова, не клише и не мем. Это жизни людей, которых уничтожали. Когда плохо близкому человеку, который просит о помощи, надо помогать. Для меня это не вмешательство в чужие дела чужой страны, а спасение людей, просящих о помощи. Вот что такое для меня спецоперация. Естественно, каждый убитый человек — большая трагедия. Просто вопрос гораздо сложнее, чем разделение на плохих и хороших. Когда воюет твоя страна, нельзя желать смерти русским солдатам. Это неприемлемо. Во все времена это вообще-то называлось предательство».

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