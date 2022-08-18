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Политика18 августа 2022 18:30

Минобороны: украинским националистом стало тесно в детских садах и школах

Они заняли в Харькове все помещения общежития Международного славянского университета
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
Руководитель Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию Михаил Мизинцев.

Руководитель Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию Михаил Мизинцев.

Фото: Министерство обороны РФ

Руководитель Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев провел традиционный вечерний брифинг.

Генерал-полковник заявил, что штаб продолжает фиксировать факты преступных действий киевского режима в отношении мирных граждан, а также использования украинскими вооруженными формированиями гражданских объектов в военных целях:

- «В Кураховке Донецкой Народной Республики на территории школы № 23 (ул. Калинина) националисты оборудовали огневые позиции, разместили тяжелую технику, артиллерийские орудия и РСЗО, подходы к учреждению заминированы, но местное население об этом умышленно не предупреждено».

- «В Днепре на территории частных домовладений (ул. Торговая) украинские военнослужащие разместили позиции тяжелой бронетехники и склады боеприпасов, при этом эвакуация гражданского населения из данного района не проводилась».

- «В Николаеве в здании промышленного профессионального училища (ул. Винграновского) националисты оборудовали казарму и опорный пункт, на подступах к учреждению развернуты блокпосты и оборудованы огневые точки».

- «В Харькове в общежитии университета (ул. Отакара Яроша) размещены подразделения ВСУ, оборудован склад боеприпасов, на прилегающей территории большое количество бронетехники. Кроме того, в Торецке Донецкой Народной Республики подразделения ВСУ в помещениях музыкального училища и дворца культуры (ул. Дружбы) разместили опорные пункты и склады боеприпасов, на прилегающей территории оборудовали позиции артиллерии и РСЗО, из которых систематически обстреливают близлежащие населенные пункты, при этом мирным жителям запрещено покидать свои дома, националисты фактически используют их в качестве «живого щита»».

Фото: Министерство обороны РФ

«Подобные действия украинских властей демонстрируют полное безразличие к судьбам собственных граждан и абсолютное пренебрежение всеми нормами морали и принципами международного гуманитарного права», - подчеркнул Мизинцев.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

- «Несмотря на создаваемые киевским режимом препятствия, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 26 601 человек, в том числе 4 726 детей, а всего с начала специальной военной операции – 3 473 546 человек, из которых 555 128 детей».

- «Государственную границу Российской Федерации пересекли 584 726 автомобилей, в том числе за сутки – 7 085».

- «В субъектах Российской Федерации продолжают штатно функционировать более 9,5 тыс. пунктов временного размещения. С прибывающими беженцами проводится индивидуальная работа, им оперативно оказывается помощь в решении вопросов, связанных с дальнейшим размещением и трудоустройством, обеспечением детей местами в детских садах и учебных заведениях, а также предоставлением социальных выплат и пособий».

- «На пунктах сбора подготовлено свыше 59,5 тыс. тонн предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения».

- «В республики Донбасса и на Украину (с 2 марта 2022 г.) доставлено 56 888,6 тонны гуманитарной помощи, проведено 1 470 акций, в том числе за истекшие сутки шесть – в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской, Харьковской и Херсонской областях, мирному населению передано 466,7 тонны гуманитарной помощи».

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