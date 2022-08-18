Верховный суд РФ: сажать людей в тюрьмы надо реже

Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

От тюрьмы и от сумы не зарекайся — эту пословицу в России хорошо знают, и не зря: попасть за решетку у нас проще простого. Сегодня в стране переполнены 50 из 203 следственных изоляторов. Эту тему поднял 18 августа на совещании председателей верховных судов государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев.

Перенаселенность тюрем — проблема, которая обсуждается несколько последних лет. Весной начальник управления исполнения приговоров и специального учета ФСИН Игорь Вединяпин сообщил, что в 2021 году число обвиняемых, которых отправили под стражу, увеличилось на 4% - до 205,3 тыс. человек. Причем около половины из них обвинялись в преступлениях небольшой или средней тяжести. Игорь Вединяпин призвал внести поправки в Уголовно-процессуальный кодекс, которые позволили бы избирать более мягкие меры пресечения. Теперь появилась надежда, что ситуация будет быстрее меняться в лучшую сторону.

- Укреплению правовой защищенности подозреваемых и обвиняемых способствуют правовые позиции Верховного Суда России о более широком применении мер пресечения, не связанных с заключением под стражу, − заявил на совещании с коллегами по ШОС Вячеслав Лебедев.

По словам председателя, Верховный суд России пристально следит за практикой по делам в отношении бизнеса. По делам о преступлениях, совершенных в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, в прошлом году суды прекратили уголовное преследование в отношении 33% обвиняемых, а наказание в виде лишения свободы назначено только 9% осужденных. По этой категории уголовных дел избрание меры пресечения в виде заключения под стражу, по словам Вячеслава Лебедева, допускается только в случае, если подозреваемый или обвиняемый не имеет постоянного места жительства на территории РФ, его личность не установлена, им нарушена ранее избранная мера пресечения или если он скрылся от органов предварительного расследования или суда. В остальных случаях обвиняемый должен оставаться на свободе.

В 2021 году число обвиняемых, которых отправили под стражу, увеличилось на 4% - до 205,3 тыс. человек. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Тема неправомерного давления на бизнес — для нашей страны не новая. В очередной раз ее поднял на Петербургском международном экономическом форуме в июне этого года Владимир Путин. Президент предложил декриминализировать ряд экономических преступлений и повысить порог привлечения к ответственности при неуплате таможенных и других платежей. На инициативу президента в августе откликнулся Минюст, подготовив соответствующий проект.

Предпринимателям важно, что свою обеспокоенность нынешним положением дел выразил и Верховный суд. Вячеслав Лебедев напомнил, что по инициативе ВС РФ российский Уголовно-процессуальный кодекс дополнен положениями, исключающими необоснованное продление срока содержания под стражей лицам, обвиняемым в совершении преступлений в предпринимательской сфере, в том числе при неэффективной работе органов расследования. Там же предусмотрена возможность освобождения от уголовной ответственности лица, впервые совершившего преступление экономической направленности, при условии полного возмещения ущерба и перечисления в бюджет денежного возмещения.

Лебедев напомнил и о других важных инициативах Верховного суда по вопросам применения альтернативных видов наказания.

Например, впервые осуждённые за преступления небольшой тяжести в сфере незаконного оборота наркотиков и при этом изъявившие желание добровольно пройти курс лечения от наркомании, могут получить отсрочку отбывания наказания в виде лишения свободы. А в зависимости от результатов лечения могут быть и вовсе освобождены от этого наказания.

Также Верховный суд инициировал распространить категорию «Уголовный проступок» на 112 составов преступлений небольшой и средней тяжести, не связанных с применением насилия и деятельностью организованных групп, если они совершены впервые. За уголовный проступок будут назначаться наказания в виде штрафа, общественных работ или ограниченно оплачиваемых работ, а не заключение под стражу. Это тоже очень важный аспект гуманизации уголовного права, который позволит разгрузить колонии и СИЗО. На внесении этого понятия в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Верховный суд настаивает уже не первый год.

Общественный представитель бизнес-омбудсмена Бориса Титова адвокат Дмитрий Григориади считает, что заявления Вячеслава Лебедева в отношении гуманизации правовой системы, и особенно в отношении бизнеса, — хороший знак.

- Такие заявления важны даже на уровне вербальных интервенций, - уверен адвокат. - Это даёт понять, во-первых, что внимание к проблеме уголовного преследования бизнеса есть, и первые лица выражают озабоченность. Во-вторых, эта повестка задаёт законодателям тон активнее двигаться в инициативах по закрытию лазеек для недобросовестных должностных лиц, злоупотребляющих полномочиями в уголовном судопроизводстве.

Согласен с тем, что арестовывать стали меньше, хотя периодически мы — адвокаты-практики - видим на местах переизбыток заключённых в следственных изоляторах. Почему это происходит? Увы, часто следствие перетягивает на себя функции гражданских судов и разрешает конфликты в экономической сфере путём возбуждения уголовных дел. От этой практики надо уходить. Поэтому мы, адвокаты, ждём скорейших изменений в уголовный и уголовно-процессуальный кодексы, иначе, если после громких заявлений нет исполнения конкретных поручений, то всё забывается, и громкие призывы с трибун остаются просто словами, а вера к этим словам пропадает.