Впервые в истории: Руководить одной из самых могущественных разведок мира будут женщины

Некая А. стала главой разведывательного управления «Моссада». Фото: пресс-служба министерства обороны Израиля

На руководящие посты одной из самых могущественных разведывательных служб мира – израильского «Моссада» - впервые назначены женщины.

В соответствии с требованиями секретности и военной цензуры ведомство не называет их по именам, а на единственной фотографии, разрешенной к публикации, лицо одной из разведчиц скрыто.

Известно лишь, что некая А. стала главой разведывательного управления «Моссада». В ее обязанности будет входить задача формирования национальной стратегической разведывательной программы в отношении Ирана, глобального терроризма и нормализации отношений с арабским миром. Кроме того, она будет отвечать за разведывательное обеспечение всех операций "Моссада" и руководить сотнями сотрудников, занятых сбором и анализом разведданных.

Разведывательное управление считается одним из ключевых в «Моссаде» и движущей силой ее деятельности.

Заместителем А. станет также женщина, которая будет отвечать

за стратегию "Моссада" в борьбе с иранской угрозой во всех ее формах, а также за руководство операциями с использованием технологических и разведывательных средств.

Также «Моссад» подтвердил, что теперь четыре женщины входят в Форум глав департаментов - высший командный орган израильской разведки.