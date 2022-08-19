В России разработают национальный стандарт «зеленого» индивидуального и малоэтажного строительства

Национальный стандарт для «зеленого» строительства жилья разрабатывается в России. Фото: Евгения ГУСЕВА

Национальный стандарт для «зеленого» строительства жилья разрабатывается в России. Над проектом работают Минстрой и ДОМ.РФ. Предполагается, что разработка «зеленого» нацстандарта с учетом мнения профессионального сообщества завершится в 2023 году.

Создание «зеленого» национального стандарта для ИЖС и «малоэтажки» - продолжение экологической повестки в сфере жилищного строительства, считает директор по устойчивому развитию ДОМ.РФ Марина Слуцкая.

Эксперт рассказала о критериях, которые лежат в основе будущего «зеленого» стандарта для развития индивидуального жилищного строительства.

«Важно, чтобы жилье отвечало текущим трендам устойчивого развития. Именно для этого и нужен новый стандарт, который не только станет базой для оценки экологической безопасности строительства и комфортности проживания, но и позволит минимизировать негативные последствия на окружающую среду. Планируем, что стандарт будет человекоцентричным и поставит во главу угла благополучие, здоровье, комфорт среды обитания нас с вами», - рассказала Марина Слуцкая, выступая на форуме «Среда для жизни» в Тамбове.

ДОМ.РФ совместно с Минстроем завершает утверждение добровольного ГОСТ Р для «зеленого» многоквартирного строительства. Документ прошёл все этапы публичных обсуждений и находится на стадии финального согласования.