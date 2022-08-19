Дети спят на токсинах: Роскачество назвало опасной почти половину детского постельного белья

Эксперты Роскачества обнаружили в постельном белье для детей высокий уровень формальдегида Фото: Shutterstock

Роскачество провело исследование детского постельного белья 20 торговых марок и выявило много нарушений. Закупочная стоимость комплектов – от 813 до 5732 рублей на момент закупки.

КАЧЕСТВО НЕ НА ВЫСОТЕ

Мамы малышей знают: найти хорошее постельное белье — нелегкая задача. Обычная картинка: после стирки простыни рвутся, «садятся», скатываются и линяют. Как выяснили эксперты Роскачества, кроме этих очевидных моментов, детское постельное белье плохо поглощает и удерживает влагу, что может приводить к опрелостям. При всем этом, все белье было изготовлено из чистейшего хлопка, к этому параметру не придерешься.

Множество замечаний в исследовании были связаны с размерами белья. Пододеяльники, простыни и наволочки оказались короче заявленных размеров по длине или ширине. Мало того: ткань почти всех товаров села после стирки на 1-5 см по длине и ширине. Наибольшая усадка составила 5,7 см по ширине, что является нарушением ГОСТа.

Также половина образцов белья быстро покроется катышками (оказывается, у них есть вполне научное название — пилли). Ну и окраска оказалась неустойчива к стирке, поту и трению.

ФОРМАЛЬДЕГИД В НЕСТИРАННОМ БЕЛЬЕ

Хуже того, в постельном белье 6 торговых марок оказался превышен уровень формальдегида, а также в некоторых токсичности (см. таблицу). При этом после стирки формальдегид исчез.

Формальдегида может спровоцировать развитие болезней сердечно-сосудистой и дыхательной системы. Техрегламент устанавливает безопасную для человека концентрацию:

Не более 20 мкг/г – для детей до 3 лет.

Не более 75 мкг/г – для детей от 3 до 18 лет (этот уровень установлен и для взрослых комплектов).

Но в идеале в белье для малышей его быть не должно быть в принципе.

Фото: Дмитрий ОРЛОВ

НА ТОКСИЧНОСТЬ ПРОВЕРЯЮТ БЫЧЬИМИ СПЕРМАТОЗОИДАМИ

Белье пяти марок не соответствует требованиям законодательства по индексу токсичности в водную среду. Как проверяют токсичность — намачивают белье, отжимают и запускают в отжатую воду сперматозоиды быков. Да-да! А они начинают бурно реагировать, если что-то не так. Или просто погибают, если совсем все не так.

– Если токсичность выше или ниже нормы, биологический материал начинает активно двигаться или погибает, - объясняет Валентина Зубанова, заместитель руководителя отраслевого испытательного центра Роскачества. - В некоторых исследованных образцах индекс токсичности ткани постельного белья повышен, то есть мы зафиксировали гиперактивность сперматозоидов.

Кстати, как ни странно, но такая проверка может выявить самую простую вещь: производитель просто… накрахмалил ткань! А крахмал — это питательная среда для сперматозоидов. Так что ничего удивительного, что они так оживились.

«Тем не менее причины повышения индекса токсичности, как правило, не устанавливаются, - объясняют эксперты лаборатории. - Поэтому нельзя однозначно сказать, что причиной превышения требований технического регламента стал безобидный крахмал».

ВАЖНО

Если резко пахнет — не значит, что вредное

Кстати, эксперты не выявили связь между наличием токсичных веществ и резким запахом.: например, некоторые исследованные образцы без всяких запахов показали высокий индекс токсичности.

Роскачество предупреждает: в домашних условиях невозможно определить, насколько постельное белье токсично, поэтому пред использованием новый комплект лучше отправить в стирку.

С производителями и торговыми сетями продолжается работа по снятию небезопасной продукции с продаж.