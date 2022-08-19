Все будет держаться на сексе: стилист Влад Лисовец рассказал, какой видит моду в будущем

Стилист Влад Лисовец. Фото: Оксана ФОМИНА

Влад Лисовец прибыл на фестиваль «Таврида. АРТ» в Судак, чтобы прочитать лекцию о русских мотивах, без которых не мыслима не только современная мода, но и вся наша жизнь. Конечно, Лисовца спрашивали не только о моде. Например, о поисках себя…

ИЗ ПАРИКМАХЕРОВ В СТИЛИСТЫ

По словам Влада, он искал себя очень долго.

- Да, моя первая профессия парикмахер, - говорит Влад. - Но до этого я попробовал все: от торговли до спорта. Занимался плаванием, штангой, даже метал молот. При том, что я был худым, болезненно выглядящим, добился неплохих результатов. Я работал в казино, семь лет отдал балету, и, если сейчас мне в 50 лет захочется кем-то стать, обязательно стану.

Лисовец считает, что нам, россиянам, в современном мире необходимо сохранить свое «культурное ДНК». Не стоит пытаться быть кем-то другим, что-то копировать. Мы самодостаточны.

- Сейчас женщины нередко пытаются нарисовать себе новое лицо. А ведь у славянок очень нежное лицо. Глядя на соцсети, на те тренды, что появляются в мире, они пытаются его видоизменить и становятся «как все». Такие лица без страны. Мода по-русски — это больше легкости! Не стоит бояться быть собой. Не стоит бояться своего национального колорита.

МОДА НЕ УМРЕТ

Нынешняя политическая ситуация влияет на многие сферы жизни, и мода не исключение.

- Мода, конечно, никуда не денется. В закрытом пространстве мозг начинает быстрее работать. Любые жесткие условия — это всегда стимул для развития. В советское время (времена железного занавеса - прим. авт.) мы думали о себе, а не работали только для того, чтобы удивить весь мир. Если и сейчас создавать что-то не для кого-то - результат обязательно будет. Сейчас время соцсетей, раздвигающих границы: несмотря на обстоятельства, наши русские бренды носят по всему миру. Мода и стиль не могут стоять рядом с политикой. Надо продолжать развиваться, не останавливаться и создавать новаторские продукты, которые будут удивлять.

А что же будет с модой через лет сто? На это тоже у Лисовца есть свое мнение.

- Женщины все равно станут красить губы и носить сексуальную одежду, - уверен стилист. - Нами управляет секс. У нас же не отвалятся некоторые части тела вдруг через сто лет. А если все это останется, то будет вызывать приятные эмоции у противоположного пола. Все будет держаться на сексуальном подтексте. Декольте точно останется. Мы шли от того, что женщина была закрытой, постепенно раскрывалась и сейчас максимально открыта, даже слишком. Но ведь это очень хорошо работает! И парню, и девушке надо встретить партнера, завести семью. А это все (сексуальная одежда - прим. авт.) нас влечет друг к другу.