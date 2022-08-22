Клод Дебюсси: «У меня нет таланта, я беднее последнего нищего и навсегда потерял веру в человечество!»

Французский композитор Клод Дебюсси (1862-1918).

В детстве Клода Дебюсси все звали Ахиллом. Потому что у него было двойное имя - Ахилл-Клод. Когда он повзрослел и научился распознавать безвкусицу, с негодованием отбросил первое, сочтя его вычурным и претенциозным. Но уже сам выбор имени древнегреческого героя многое говорит о его родителях, буржуа, не чуждых пошлой пышности.

Да, ему не очень повезло с семьей. Отец, судя по всему, был человеком легкомысленным и поверхностным, не добился в жизни никаких особенных успехов, а в искусстве видел только развлечение. С матерью все было еще хуже: она была груба, вспыльчива, запросто могла ударить сына и в ярости орала на него: «Лучше бы я родила на свет клубок гадюк!» Зато ему повезло с тетей: та жила у моря, в Каннах, любила мальчика и старалась увлечь его изящными искусствами. В целом, она предполагала, что ребенок станет моряком, но все-таки на всякий случай водила его в оперу и на концерты.

Портрет Клода Дебюсси, 1884 г.

Именно тетя оплачивала и его первые уроки музыки. В десять лет он поступил в Парижскую консерваторию, а став старше, начал давать уроки музыки сам. И очень удачно познакомился с Надеждой Филаретовной фон Мекк - той самой меценаткой, которая на протяжении многих лет снабжала деньгами своего кумира Чайковского (так ни разу и не встретившись с ним лично). Дебюсси ей ужасно нравился. В переписке с Чайковским Надежда Филаретовна сообщала про «премилого француза», которому «двадцать лет, но на вид нет еще и шестнадцати». Даже послала Петру Ильичу юношеское неудачное сочинение Ахилла, «Цыганский танец»; Чайковский, перед тем, как разнести «Танец» в клочья, из вежливости назвал его «очень миленькой вещицей».

Дебюсси сопровождал Надежду Филаретовну и ее детей в странствиях по Европе, доехал с ними до Москвы (и с большим интересом отнесся к русской культуре: его крайне впечатлили Бородин, Римский-Корсаков и Мусоргский). Потом возвращался во Францию - и снова ехал к фон Мекк… «Парижанин с головы до ног, всегда и всем доволен и смешит публику невообразимо» - писала Надежда Филаретовна Чайковскому. Говорят, эта прекрасная дружба разрушилась только потому, что Дебюсси очень некстати влюбился в дочь фон Мекк, Соню.

«Всем доволен и смешит публику» - это была довольно поверхностная оценка. Люди, знавшие Дебюсси лучше, писали о нем другое: «у него необщительный и замкнутый характер», «наш принц тьмы». «Не знаю, приходилось ли вам ложиться в постель со смутным желанием заплакать» - писал он сам. То и дело приходилось сражаться с черной меланхолией. Скорее всего, для него были характерны перепады настроения, - и некоторых тянет назвать его «прОклятым композитором» (как Поль Верлен называл «прОклятыми поэтами Рембо, Малларме или самого себя).

Дебюсси считается ведущим представителем музыкального импрессионизма.

Впрочем, его любовная жизнь выглядит не столько трагедией, сколько какой-то неуклюжей трагикомедией с элементами мрачного водевиля. Сначала он завел роман с замужней женщиной Мари Бланш Ванье, оставаясь лучшим другом ее супруга (тот, похоже, несколько лет ни о чем не догадывался). Потом решил жениться на певице и пианистке Терезе Роже, чтобы с помощью этого брака войти в светское общество (но при этом продолжал жить с любовницей - в конце концов неизвестные «доброжелатели» оповестили об этом невесту в анонимных письмах). Потом все-таки женился на манекенщице Лили Тексье, но счастье длилось недолго: Дебюсси увлекся дамой по фамилии Бардак, ушел к ней, а несчастная супруга пустила себе пулю в живот (ее спасли). После этого отвратительные слухи о Дебюсси, который якобы оставил бедняжку жену ради богатой немолодой покровительницы, ползли по всему Парижу, а драматург Батай состряпал по мотивам этой истории пьесу «Обнаженная женщина». Стоит ли говорить, что все это вызвало у Дебюсси новый приступ меланхолии. Эмма Бардак, судя по всему, была любовью всей его жизни, и с деньгами этот роман не был связан, но как и кому это докажешь? «У меня нет таланта… Я беднее последнего нищего… Я вижу вокруг себя так много отступников, что навсегда потерял веру в человечество» - писал он друзьям.

Дебюсси выступает в доме своего друга, композитора Эрнеста Шоссона, 1893 г. Фото: EAST NEWS

В целом - не то чтобы бурная и богатая событиями жизнь. И не очень долгая: Дебюсси умер от рака, когда ему было всего 55 лет. Но то, что он сделал с французской музыкой, переоценить трудно. От юношеских романсов он перешел к необычным для того времени сочинениям - таким, как «Послеполуденный отдых фавна». На эту музыкальную иллюстрацию к стихотворению Малларме потом поставил короткий балет Вацлав Нижинский (по мнению Дебюсси, не любившего все эти русские танцы - «варвар»; но балет стал сенсацией, а собственно об «Послеполуденном отдыхе…» Дебюсси иногда говорят, что с него началась вся современная музыка). «Бергамасская сюита», вдохновленная стихотворениями другого его великого современника, Верлена, стала хитом на все времена (ее третью часть, чудесный «Лунный свет» обожают все люди земли - кто не обожает, тот, скорее всего, не слышал). Единственная опера «Пеллеас и Мелизанда» по Метерлинку вызвала очень бурные и противоречивые отзывы в 1893 году, но ныне считается сокровищем. Как и «Море», наверное, самое популярное его произведение, в котором он пытался воссоздать - и воссоздал - в музыке бесконечно меняющуюся и остающуюся неизменной водную гладь. В юности наставники-академики призывали его бороться с опасным соблазном «расплывчатого импрессионизма». Он, разумеется, их не послушал - и стал величайшим композитором-импрессионистом, да и просто одним из самых лирических и эмоциональных композиторов всех времен.