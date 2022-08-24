От мечты до работы – один шаг

Благодаря центрам занятости нашли работу своей мечты жители Карелии и Липецкой области. Фото: “Комсомольская правда”

«Комсомолка» продолжает рассказывать истории встречи с работой своей мечты.

Скоро осень – время, когда россияне активнее задумываются о новой работе. Молодые мамы начинают водить малышей в садик и ясли, у них появляется свободное время. А с ним и мысли о возможности подработки, реализации себя как специалиста, профессионала.

Сейчас, благодаря национальному проекту «Демография», вопросы трудоустройства россиян решаются куда проще. Нужно просто обратиться в центры занятости населения «Работа России».

Здесь вас встретят карьерные консультанты: они научены помогать клиенту полностью обустроить свою «трудовую жизнь». Определить, что вам хочется, что вы умеете, какие сейчас для этого есть возможности, направят на обучение, помогут найти работодателя и проследят, как вы чувствуете себя на новом месте. А если вы решите открыть свое дело, то подскажут, как правильно составить и защитить бизнес-план и получить деньги от государства на реализацию проекта.

В прошлых номерах еженедельника «КП» мы рассказали, как благодаря центрам занятости нашли работу своей мечты жители Карелии и Липецкой области. Сегодня – рассказы из Тулы.

БЛОНДИНКА В СТОЛЯРКЕ

Глядя на эту очаровательную девушку, даже не верится, что она – непревзойденный мастер по обработке дерева. Действительно, единственная и неповторимая!

Елена однажды поработала с деревом и поняла - это точно дело всей ее жизни! Фото: личный архив

Во время пандемии маркетолог с 15-летним стажем Елена Проуторова задумалась: а не поменять ли ей кардинально работу? Девушка всю жизнь хотела делать что-то своими руками. Однажды поработала с деревом и поняла: вот оно – дело мечты!

Елена обратилась в кадровый центр «Работа России». Получила статус безработной (это было важно для участия в программе содействия начинающему свое дело). И прошла обучение в центре «Мой бизнес».

Основой ее дела стало столярное мастерство. Специалисты центра занятости помогли Елене составить бизнес-план, который она успешно защитила и получила финансовую поддержку в 118 тысяч рублей. Деньги она потратила на оборудование для мастерской, закупку инструментов и материалов.

Дебют Елены как «блондинки в столярке» прошел на традиционных тульских ярмарках мастеров. Ее товары расходились на ура. А спустя год небольшое дело превратилось в полноценный бизнес.

Работа Елены Проуторовой.

Уникальный имидж и действительно качественные работы из дерева привлекают покупателей, доходы стабильно растут. Продажи организованы через социальные сети, тут очень пригодился большой опыт девушки как маркетолога.

– Мой девиз: «В жизни гораздо больше сдавшихся, чем проигравших», – говорит Елена. – Если вы готовы учиться, вкладывать силы, средства и время в раскрутку своего проекта – пробуйте!

НЕОБЫЧНЫЙ МАССАЖИСТ

Еще в школе 39-летний Андрей Грибов практически полностью потерял зрение.

– Первые 3 класса я вообще сидел на задней парте, видел все замечательно. А в 10 лет ни с того ни с сего зрение начало падать, – рассказывает Андрей.

Увы, найти причину происходящего врачам не удалось. Большую часть зрения Андрей потерял. Из-за этого после окончания школы было довольно сложно и учиться, и найти работу.

– Сидеть на шее у родителей я уже не имел никакого желания и морального права, – рассказывает мужчина.

Первое образование Андрея – менеджер управления. Но после получения диплома он понял, что в этой сфере ему работать совсем неинтересно.

Андрей решил обучиться на массажиста. Это действительно оказалось делом по душе: помогать людям. Но здесь Андрей снова столкнулся с проблемами: многие работодатели не хотели брать на работу сотрудника с нарушениями здоровья.

Мужчине подсказали обратиться в центр занятости «Работа России».

– Когда туда пришел, очень удивился, – продолжает Андрей. – Я не думал, что здесь начнут реально вникать в мою проблему и постараются помочь. Пусть не сразу я подошел работодателям, но в конце концов в течение месяца устроился на хорошую официальную работу.

Своим новым местом Андрей очень доволен. В планах на будущее – открытие своего дела. А почему нет?

Специалисты кадрового центра «Работа России» помогают составить грамотный бизнес-план. Фото: личный архив

ОТ ПАСЕКИ ДО БЕЛЕВСКОЙ ПАСТИЛЫ

Надежда Анурова – пчеловод из деревни Рассылкино Веневского района Тульской области. Специалисты кадрового центра «Работа России» помогли ей составить грамотный бизнес-план – и получить финансовую помощь для закупки необходимого оборудования и новых ульев.

Надежда - опытный пчеловод. Фото: личный архив

Сейчас ее мед успешно реализуется на рынке в Веневе. И единственный ее рекламный инструмент – «сарафанное радио».

– Мне кажется, этого вполне достаточно, – считает наша героиня. – Важно брать не количеством, а качеством меда! Тогда его точно начнут рекомендовать.

А вот Владислав Зайцев из Белева пошел другим путем. Благодаря поддержке центра занятости открыл свой интернет-магазин по продаже белевской пастилы и других кондитерских изделий.

Прошел обучение в Туле, специалисты помогли составить бизнес-план – и он его успешно защитил. А 118 тысяч рублей помощи потратил на техническое обеспечение и развитие интернет-магазина. Со временем Владислав наладил свое производство натуральной белевской пастилы. Его правила: следить за качеством продукции и стараться держать цены ниже, чем у конкурентов.

У мужчины большие планы на расширение бизнеса – ведь белевская пастила очень нравится покупателям.

У Владислава свой магазин натуральной и вкусной беляевской пастилы. Фото: личный архив

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