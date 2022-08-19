Про то, что атмосфера в "Старбаксе" какая-то особенно дружелюбная - никто не спорит. Даже сегодня, в день открытия бариста успевали с каждым поздороваться, сказать "спасибо", проконсультировать по меню. Фото: Александра БУДАЕВА

КОКОШНИК ВМЕСТО ХВОСТА

Что такого особенного было в "Старбаксе"? Кофе как кофе вроде, только дороже обычного.

- Ну ты что, там же своя атмосфера: можно имя любое назвать, посидеть там, на людей посмотреть, - объясняет мне подруга. - Каждый сезон - новые напитки, стаканчики красивенькие.

Про то, что атмосфера в "Старбаксе" какая-то особенно дружелюбная - никто не спорит. Даже сегодня, в день открытия бариста успевали с каждым поздороваться, сказать "спасибо", проконсультировать по меню.

Привычный Starbucks закрылся, 19 августа на его месте заработал Stars Coffee. Вместо двухвостой русалки Сирены на логотипе теперь - барышня в кокошнике. Издалека разницы почти не видно.

Привычный Starbucks закрылся, 19 августа на его месте заработал Stars Coffee. Фото: Александра БУДАЕВА

МЕНЮ

В день открытия, 19 августа, внутри Stars Coffee многолюдно, но не настолько, чтобы народ на улице стоял. За стойкой одновременно работают человек 10, так что в очереди постоять приходится всего минуты 2-3. Этого достаточно, чтобы увидеть, что в меню привычных позиций нет.

- У вас раньше был мокко из белого шоколада, не вижу его что-то. Есть? Или карамельный макиато? - в растерянности спрашиваю я у девушки-кассира.

В день открытия, 19 августа, внутри Stars Coffee многолюдно, но не настолько, чтобы народ на улице стоял. Фото: Александра БУДАЕВА

- Таких позиций сейчас нет, возьмите голден макиатто, очень вкусно, сверху карамельный топинг, - слышу в ответ.

Привычное "Александра, ваш голден макиато готов, спасибо", и вот я уже нахожу свободное местечко за столиком. Справа пробует фрапучино девушка, одетая, будто сошла с обложки модного журнала. Морщится: вкус не тот. Слева попивает капучино паренек с айпадом. Спрашиваю, как ему вкус. Он пожимает плечами: тот же, что и раньше. На мой взгляд, тоже мало что поменялось.

На самом деле, в ресторане теперь не только названия другие, но и рецептура, поэтому без совета бариста по выбору неклассических напитков пока не обойтись.

Тимати также приехал на открытие, пофотографировался с поклонниками, попил кофе. И заявил корреспонденту kp.ru, что алкоголя в сети Stars Coffee не будет. Фото: Александра БУДАЕВА

ПЛЮШКИ И БОНУСЫ

Раньше Starbucks радовал клиентов сезонными напитками (типа тыквенного латте на Хэллоуин), собственной музыкальной подборкой и приложением, через которое заказ можно сделать и оплатить заранее, плюс копить бонусы и получать за них подарки: как бесплатные напитки, так и брендированную продукцию - стаканы или кофейные зерна.

Приложение у Stars Coffee тоже есть, но пока "недопиленное": бонусы копятся, а заказы делать нельзя. Впрочем, остальные функции тоже планируют в будущем запустить.

- Сфоткай меня, я в обновленном "Старбаксе", - позирует девушка за соседним столиком. - Ой, а кто это, новый хозяин? - девочки-подростки подходят одна за другой фотографироваться с парнем в черной рубашке.

- Нет, наш владелец - Тимати! - гордо заявляет проходящая мимо сотрудница заведения. - А это просто блогер.

Тимати также приехал на открытие, пофотографировался с поклонниками, попил кофе. И заявил корреспонденту kp.ru, что алкоголя в сети Stars Coffee не будет.

Вскоре после его приезда у входа в ресторан образовалась толпа - то ли поклонников его творчества, то ли кофеманы, уже и не разберешь.

Вскоре после его приезда у входа в ресторан образовалась толпа - то ли поклонников его творчества, то ли кофеманы, уже и не разберешь. Фото: Александра БУДАЕВА

КОНКРЕТНО

Цены (в руб.) за средний объем 475 мл:

Капучино средний - 310

Латте средний - 315

Эспрессо-тоник - 340

Бамбл - 350

Раф ванила средний - 355

Мокка средний - 360

Голден макиато - 370

Фраппе маття - 375

Печенье куки - 90

Круассан классический - 175

Тарталетка ягодная - 310