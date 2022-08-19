Треть россиян уверена, что дети должны съезжать от родителей, как только начинают работать

Психологи отмечают инфантилизм молодежи и рекомендуют отселять чадо лет в 18-20, иначе не научится самостоятельно и собственную семью не заведет. Фото: Shutterstock

Современная молодежь все дольше продолжает жить с родителями и отправляется в самостоятельное плавание только годам к 30. Психологи отмечают инфантилизм молодежи и рекомендуют отселять чадо лет в 18-20, иначе не научится самостоятельно и собственную семью не заведет. Как оказалось, большинство россиян эту точку зрения разделяют. Об этом свидетельствуют результаты опроса сайта KP.RU.

Так, 29% опрошенных считают, что дети должны съезжать от родителей, как только начинают работать. Это поможет им быстрее стать самостоятельными, научиться обращаться с деньгами и стать более зрелой личностью, уверены россияне.

Более того, еще 22% респондентов отмечают, что дети должны съезжать как скорее и чем раньше, тем лучше и трудности, с которыми они столкнутся, воспитают их и сделают сильнее.

«Дети должны съезжать, как только научатся вести домашнее хозяйство, следить за квартирой. Я, например, уже в 17 лет переехал, когда в колледже учился. Тогда же и подрабатывать начал», - говорит участник опроса.

«Я ушла от мамы в 18 лет, и моя дочь от меня в 18. Надеюсь, что и сын поступит по-мужски и уйдет в свободное плавание как можно раньше», - соглашается другая.

«Наш сын уехал от нас в 17 лет, мы ему помогали только советом, да и то когда просил. Учился, подрабатывал, денег на все хватало. А сейчас уже машину купил, квартиру в ипотек взял, сам выплачивает, справляется», - говорит третья.

А вот 23% россиян отмечают, что спешить не стоит. Можно подождать хотя бы до тих пор, пока ребенок финансов не встанет на ноги, не поднакопит денег. А то так и будет перебиваться всю жизнь на низкооплачиваемых тяжелых работах, не получив возможности нормально отучиться и получить опыт хорошей работы в юности.

Более того, еще 16 опрошенных отмечают, что дети должны жить с родителями, пока не выйдут замуж или не женятся. Незачем мотаться по съемным квартирам или выплачивать ипотеку в одиночку, когда есть любящая семья и пока нет супруга или супруги.

3% россиян полагают, что дети вообще не должны съезжать от родителей. Сначала родители растят ребенка, вкладываются в него, а потом дети заботятся о родителях, помогают им, поддерживают и заботятся.

Оставшиеся 7% заявили, что затрудняются ответить на поставленный вопрос.

Исследование в социальных сетях провел сайт KP.RU. В опросе приняли участие 11,2 тысячи человек.