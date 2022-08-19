Макрон опять позвонил Путину. О чем они говорили?

С президентом Франции Эммануэлем Макроном Владимир Путин в этом году говорил дольше, чем с каким бы то ни было другим политиком. Фото: REUTERS

С президентом Франции Эммануэлем Макроном Владимир Путин в этом году говорил дольше, чем с каким бы то ни было другим политиком. Больше 100 часов (и 140 звонков) российский лидер потратил на общение с Елисейским дворцом. Политики снова связались, и вот что они обсуждали в этот раз:

1. Путин предупредил, что если Киев и дальше будет обстреливать Запорожскую АЭС, это может привести к радиационной катастрофе. Эксперты МАГАТЭ должны как можно быстрее прибыть на место. Россия готова оказать любое содействие.

2. Президент напомнил о приглашении специалистов ООН и Красного Креста посетить следственный изолятор в Еленовке, который обстреляли украинские военные. Там погибло и было ранено много военнопленных.

3. Российский лидер рассказал и об украинской зерновой сделке. Путин напомнил, что препятствия для вывоза нашего зерна все еще остаются. Все это не идет на пользу борьбе с возможным мировым голодом.