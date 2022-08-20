Как уберечь ребенка от психологических проблем из-за плохих новостей: объясняет эксперт

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Информационная безопасность – это не только про интернет, но и про то, что доходит до ушей и глаз ребенка из телевизора, случайно услышанных разговоров, передач по радио в машине. Екатерина Комарова, эксперт по психологии и безопасности детей «Актион Образование», рассказала kp.ru о неочевидных информационных угрозах для детей младше 7 лет.

- Дошкольники особенно склонны к «эмоциональному заражению», восприимчивы к зрительным образам, легко пугаются, не могут различать реальную и воображаемую ситуацию, - говорит Екатерина Комарова. – Им легко внушить все что угодно, они в силу возраста еще не способны оценивать информацию критически, у детей не сформировались еще защитные психологические механизмы.

Поэтому если в квартире фоном идут фильмы, которые не предназначены для дошкольников, дети все равно впитывают, запоминают то, что увидели или услышали, пусть и между своими другими занятиями.

- На детей негативно влияют сцены жестокости и насилия, герои, которые демонстрируют антиобщественные действия и опасное поведение, - продолжает эксперт. – После просмотра сцен насилия дети могут видеть в нем вариант допустимого поведения в жизни, чтобы решать конфликты со своими сверстниками. В их сознании может закрепиться образ «жестокого мира» и страх стать жертвой насилия. Сцены с опасными ситуациями, катастрофами и их последствиями, с чудовищами и испуганными героями могут привести к проблемам с психологическим здоровьем и психическим развитием детей, вызвать страхи.

КАК УБЕРЕЧЬ РЕБЕНКА ОТ НЕДЕТСКИХ ПЕРЕДАЧ

- Найти способ не пускать фоном новостные потоки или фильмы про катастрофы и убийства, даже если вы живете в однокомнатной квартире. Следить за тем, что включаете фоном в машине, пока вы с ребенком и какие темы обсуждаются в среде взрослых или с более старшими детьми.

- Всегда проверяйте возрастную маркировку книг, фильмов, передач для детей. Доверяй, но проверяй. Лучше самому убедиться, что в информационной продукции нет сцен жестокости, насилия или эротического характера. Равно как и примеров экстремального поведения, которые могут вызывать у детей страх.