«Боятся повторения девяностых»: на флагманском заводе авиаотрасли СЭГЗ работники заподозрили рейдерский захват

Промышленный центр региона во многом живет благодаря Сарапульскому электрогенераторному заводу (СЭГЗ). Фото: Марина Кузнецова

В Удмуртии есть моногород Сарапул — старинный купеческий город. Промышленный центр региона во многом живет благодаря Сарапульскому электрогенераторному заводу (СЭГЗ). Предприятие военно-промышленного комплекса, которое производит оборудование для авиации (см. «Справку»).

Этим летом в социальных сетях Сарапула появились сообщения: арестован один из руководителей флагманского предприятия. Официальных сообщений от силовых ведомств по поводу мероприятий на СЭГЗ или интересу следствия к бывшему топ-менеджменту компании не публиковали. По городу поползли слухи: может быть, речь о рейдерском захвате предприятия? Новость тревожная, потому что в этом случае город может потерять главного работодателя. Сейчас работники написали открытое письмо премьер-министру с просьбой не допустить развала.

АВТОБУС С ОМОНОМ

История закрутилась 28 июля. Сотрудники вспоминают, что в разгар рабочего дня на проходной десантировались силовики. Люди в масках проследовали в корпоративно-юридический отдел и бухгалтерию. Изымали документы. Оперативников интересовали, как завод взаимодействовал с разными государственными и коммерческими организациями с 2012 по 2019 годы.

После этого пришли в дом бывшего гендиректора предприятия, депутата Государственного Совета Удмуртии, почетного гражданина Удмуртии и Сарапула Сергея Мусинова. Силовики также посетили дома его сына, бывших и действующих работников СЭГЗ. Жители частного сектора, где живет Мусинов, вспоминают, что у дома стоял целый автобус ОМОНа и пожарная машина. Будто готовились брать особо опасного авторитета, а не депутата и топ-менеджера.

Сергея Мусинова не арестовали — в соцсетях распространяли домыслы. Пока его только опросили в качестве свидетеля по уголовному делу.

Для города с населением чуть больше 90 тысяч человек — событие экстраординарное. По Сарапулу поползли слухи попытке рейдерского захвата завода и возможной смене собственников. 8 августа проходило производственное совещание на заводе, где Мусинов сейчас работает советником гендиректора. Один из заводчан спросил у него: что происходит? Сергей Васильевич ответил в общих чертах — подробнее говорить он не может, так как дал подписку о неразглашении:

— Много я говорить не буду. Обыски связаны с деятельностью завода в период, когда я был генеральным директором – это четыре года назад. Возбуждено [уголовное дело] в настоящее время по некоторым фактам взаимодействия с некоторыми конторами. Я, к сожалению, не могу называть эти конторы, там список достаточно большой. Идет проверка сейчас в рамках расследования. Слухов много ходит, поэтому давайте дождемся результатов.

Заводчане продолжают работать и выполнять план. Фото: Марина Кузнецова

«ДО ЭТОГО ДНЯ ПРЕТЕНЗИЙ НИ У КОГО НЕ БЫЛО»

Заводчане продолжают работать и выполнять план. Но в коллективе, а значит и в городе, настроения тревожные. Люди боятся повторения 90-х. В «лихолетье» на предприятии резко сократился выпуск продукции, задерживали зарплаты, многим специалистам и рабочим пришлось искать другую работу.

В разгар пандемии многие предприятия авиаотрасли провели массовые сокращения. Сейчас снова растет заболеваемость. Если у СЭГЗ сменятся собственники, не поступят ли они с людьми также, не уволят ли людей? А что будет с социальным пакетом, с помощью молодым сотрудникам, семьям с детьми, останется ли поддержка заводских ветеранов, сохранят ли заводской санаторий-профилакторий «Озон» и турбазу «Чайка»?

Руководитель пресс-службы АО «СЭГЗ» Григорий Глухов:

— В этом году завод отметил 80-летний юбилей. Это преуспевающее предприятие, которое не только успешно выполняет задание гособоронзаказа, но и развивает гражданское производство. Представьте себе состояние рабочего или инженера, когда на завод приходят вооруженные люди в масках и ничего не объясняют трудовому коллективу. Как понимать то, что происходит? Какая судьба ждет завод? СЭГЗ предприятие оборонно-промышленного комплекса, мы регулярно проходим различные проверки и силовых структур, и Министерства обороны, а также других контролирующих органов. До сегодняшнего дня никаких серьезных претензий, которые могли бы послужить поводом для возбуждения уголовное дела, не было.

Руководитель пресс-службы замечает, что в истории предприятия были трудные годы, но последние 10-15 лет на заводе — период стабильности, развития и модернизации производства. СЭГЗ стал одним из флагманов промышленности Удмуртии, одним из ведущих предприятий авиастроительной отрасли России.

ХОТИМ ПОМОГАТЬ АРМИИ, А ПРИХОДИТСЯ ДУМАТЬ О ЗАРПЛАТЕ

— Сейчас 4000 работников, ветераны предприятия, жители Сарапула не понимают, что происходит с заводом, — продолжает Глухов. — Что нам всем ждать после визита полиции? От стабильной работы СЭГЗ зависит благополучие порядка 20 тысяч человек, это сами заводчане, их семьи и близкие люди, предприниматели, которые работают с нами. В коллективной памяти слишком свежи образы голодных 90-х. Никто из нас не хочет повторения того страшного времени, особенно сегодня, когда важность и значимость того, что мы производим возросла в разы. Каждому из нас нужно думать о том, как обеспечить армию и флот нашей спецпродукцией. Вместо этого люди, стоя у станка, обсуждают, будет ли у них работа и зарплата, если на заводе что-то опять поменяется.

Многотысячный коллектив завода и жители Сарапула, чье благополучие напрямую зависит от предприятия, переживают, что же будет дальше. Заводчане написали открытое письмо премьер-министру Михаилу Мишустину. Коллектив просят власти вмешаться в ситуацию и не допустить захвата завода и его развала.

СПРАВКА «КП»

Флагман для «оборонки» и импортозамещения

Сарапульский Электрогенераторный Завод — основной российский производителем бортовых систем генерирования, управления и защиты электропитания, светотехники для российских самолетов и вертолетов, приводов для ракетной техники и систем электропитания, стартовой автоматики для комплексов ПВО и механизмов для межконтинентальных баллистических ракет.

СЭГЗ оказался готов к работе в условиях санкций. Благодаря грамотной финансовой политике совета директоров, предприятие запустило несколько важных импортозамещающих производств. Они позволили российской строительной отрасли и сфере ЖКХ получить полностью отечественную лифтовую лебедку, а также российский тяжелый тяговый двигатель ДАТ-72 для современных низкопольных трамваев.

Благодаря льготным кредитам «Фонда развития промышленности» на заводе освоен выпуск широкой номенклатуры российских общепромышленных и взрывозащищенных двигателей для критически важных отраслей промышленности: нефтегазодобыча, атомная промышленность, пищевая промышленность и другие сферы производства, где нужны надежные российские электродвигатели.

В 2019 году завод получил гран-при на конкурсе Минтруда России «Российская организация высокой социальной ответственности». В марте 2020 года глава Удмуртии Александр Бречалов внес СЭГЗ в перечень 120 системообразующих предприятий республиканской промышленности.