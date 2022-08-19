Чудо в Донбассе: как жизнь поднялась средь взрывов и осколков

Мария и ее дочка Алиса у родильного отделения больницы. Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Вы помните нашу героиню из Донецка по имени Мария? Да, ту самую, что попала под обстрел, была ранена, а по дороге в больницу оказалось, что она - на шестом месяце беременности!... Так вот, докладываю, вчера, в четверг вечером, Мария благополучно произвела на свет дочку Алису. У прекрасной, здоровенькой девчушки – рекордный вес – 3 кило 700 граммов и карие мамины глазки. И, как только что узнал из Донецка, эту замечательную пару уже торжественно, с большим наплывом родных и близких, выписали из родильной палаты.

Конечно, это вовсе не единственные роды на просторах героического Донбасса. Статистика парадоксальным образом подтверждает: республика не только обороняется и наступает, воюет и трудится - вовсю и невзирая на всё. Но ещё и – повышает рождаемость! Да, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года – аж на восемь с лишним процентов! Думаю, что всезнающая наука раскроет когда-то суть этого парадокса. А, может, напротив, и не парадокса, а некоего скрытого правила? Типа Бог и природа за нас постоит, и жизнелюбивый Донбасс не даст себе уменьшится, а даже наоборот!

Так или иначе, вернёмся к нашей улыбчивой Марии. Ей, кстати, очень к лицу её гражданская профессия аниматора. Да, до известных событий она радовала ребятишек и их родителей всякими весёлыми представлениями. Потом количество организованного веселья поубавилось и, соответственно, работы у Марии – тоже. Вот и собралась она как-то, недавним июньским днём, помочь своей свахе Татьяне Стеценко. Только подошли они с 6-летней дочкой Софьей к углу Университетской и Орешково, как начался очередной артналёт... Что было потом, рассказал мой коллега из донецкой «Комсомольской правды» Роман Побережнюк.

– Место это людное, самый центр города, метров 20 от Дома Правительства. Рядом - остановка автобуса. Люди на ней видели, как взрывной волной снесло соседний киоск «Пресса». Киоскера Стеценко сильно поранило. Но она, истекая кровью, оказала медпомощь двум девчонкам у ларька. Теми девчонками и оказались Мария и Софья. Роман тут же созвонился со мной. Я из гостиницы «Централь» вызвал такси и мы проездили весь вечер по больницам, искали раненых. Нашли только утром: данные в суматохе перепутали.

Пока делали прозвон, выяснялись детали. Как и когда бабахнуло. Как ларёк и соседнюю стену кучно прошило осколками, а их, каким-то чудом, задело несильно. Как и почему двое, старшая и младшая, отказались от госпитализации. Просто перевязку от лёгких ранений сами сделали, обучены. А вот Марию, с крупным осколком в бедре, оставили в больничной палате. Нельзя, решили доктора, изымать сейчас кусок металла, как бы не повредить будущей роженице. В общем, тогда все решили: этой троице крупно повезло. Плюс к тому, доктора уверили: ждёт Мария в августе здоровенькую девочку. Да и мужа Марии, пулемётчика Максима, отпустили с фронта на побывку. И Сергея, мужа Татьяны, военного водителя, тоже отпустили.

Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

А в палате, рядом с радостной выздоравливающей, мы застали счастливую маму Светлану. Устроили, ко всеобщей радости, целую перекрёстную фотосессию. Это когда все снимают всех, а потом - обмениваются снимками. Потом я не раз звонил в Донецк. Как самочувствие роженицы? Когда будет готова разродиться? Татьяна Стеценко докладывала бодрым голосом. Вот Марию выписали из больницы. Вот всем поснимали швы после ранений. «Хромаем, но ходим. А роды назначили на 10 августа. И с именем уже определились: назовём девочку Алиса!» Вот уж не знаю, отчего она, Алиска, так не торопилась на свет Божий. Или ввиду текущей обстановки в ДНР? Или это врачи-доктора поспешили с ранним выходом? Но вот, наконец-то, свершилось! И Татьяна, наш постоянный и полномочный связной, наконец-то, выдохнула. Описала, как долгожданная Алиса счастливо причмокивает у маминой полномолочной груди!... И мы тоже, вместе с читателями и слушателями «Комсомолки» - да, Алиса, ещё не родившись, уже стала участницей наших рассказов на сайте газеты и репортажей по радио – мы тоже выдохнули! Расти, Алиса, вырастай, становись настоящей дончанкой, как все твои героические родные и близкие! И, самой главное, скорого тебе мирного неба!