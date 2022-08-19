Изнанка громкого скандала: Как Генпрокуратура отсудила 34 санатория в пользу государства и что с ними теперь будет

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Как в старые (и для кого-то добрые) советские времена, здравницы юга России могут снова стать государственными. Вы только оцените, какие лакомые куски:

- Пятигорская бальнеогрязелечебница с радоновыми ваннами, лечебными грязями и полусотней целебных процедур;

- Санаторно-курортный комплекс «Березовая роща» в Ессентуках с тремя зданиями площадью 16 тысяч «квадратов»;

Вот за это и другое добро - а именно за 34 здравницы Ставрополья и Кавминвод, состоящие из 1763 зданий - в судебном зале схлестнулись Генпрокуратура и Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР). «Законники» победили. Гагаринский суд Москвы заключил: отдать государству. Все эти санатории раньше принадлежали ФНПР, но были проданы в частные руки, начиная с нулевых годов. По подсчетам Генпрокуратуры, государству был нанесен ущерб на 3,3 млрд рублей.

Рассмотрение иска тянулось с февраля этого года. Ответчиками стали 45 физических лиц и 61 лицо юридическое - это, в основном, предприниматели, у кого оказалось в собственности бывшее профсоюзное имущество. В число ответчиков попал и бессменный лидер ФНПР Михаил Шмаков, чей 73-й день рождения пришелся аккурат на дату оглашения судебного решения. Прокуратура особо отметила, что часть объектов перешла в руки профсоюзных руководителей и их родственников, а сам Шмаков стал совладельцем АО «Управление канатными дорогами» в Пятигорске, что приносит ему доход около 5 млн рублей в год.

Председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

По версии прокуратуры, профсоюзы не имели права продавать санаторно-курортные объекты, а могли только управлять ими. Профсоюзы же считают, что если объекты у них в собственности, то кто им запретит продавать?

МЫ ПОЙДЕМ ДРУГИМ ПУТЕМ

- В сентябре 1990 года на последнем съезде ВЦСПС (Всесоюзный центральный совет профсоюзов, - Ред.) было принято постановление, которое гласило, что все имущество, которое было в хозяйственном ведении профсоюзов, объявлялось их собственностью, - рассказал KP.RU глава существовавшего ранее независимого профсоюза Соцпроф Сергей Храмов.

Судебные баталии по поводу легитимности такой «приватизации» длятся уже несколько лет. Ранее они проходили в Ставропольском крае - по месту нахождения имущества. Местные суды отказывали прокурорским и оставляли имущество нынешним владельцам. Местные органы МВД также не находили признаков коррупции.

Тогда Генпрокуратура решила сменить тактику и направила иск в столичный суд - по месту регистрации ФНПР. Судя по результату, в Москве люди в мантиях внимательнее прислушиваются к прокуратуре, чем на Северном Кавказе.

- Это беспрецедентный случай - не помню подобной масштабной национализации целого комплекса объектов, - сказал KP.RU член правления Российского союза туриндустрии Георгий Мохов.

Как уточняет Мохов, забирая здравницы у владельцев, прокуратура озвучивает свою цель так: «не допустить нецелевого использования курортных объектов». Грубо говоря, чтобы санатории оставались именно здравницами, а не превратились во что-нибудь другое.

- Можно было бы через суд обязать к этому новых собственников. Но прокуратура настаивает именно на возврате объектов, причем не профсоюзам, у которых недвижимость находилась изначально, а именно государству, - недоумевает Георгий Мохов.

ВЛОЖИЛИ 25 МЛРД РУБЛЕЙ

От решения московского суда профсоюзы и нынешние собственники бывших советских здравниц в ярости.

- Начиная с 2003-2007 годов у профсоюзов приобретались разрушенные объекты, которые стояли брошенными после развала СССР, - рассказал «КП» предприниматель и депутат городской Думы Ессентуков Юрий Клешня. - Покупались они законным способом - были прямые продажи, оценка стоимости, проводились все государственные регистрации.

Тут любой, кто знаком с реалиями приобретения объектов в собственность, скептически хмыкнет: вот прямо заходи с улицы и завернут тебе санаторий, да еще и ленточкой перевяжут. Но на такой матерый скепсис у ответчиков есть довод. «Доказательство того, что данная стоимость не является рыночной, каких-либо судебных решений о том, что имущество приобретено незаконно, не имеется», - говорится в справке, подготовленной инициативной группой ответчиков и представленной корреспонденту «КП».

- Инвесторы (покупатели санаториев, - Ред.) проводили на каждом объекте не просто ремонт, а сложную реконструкцию и строительство новых корпусов, - продолжает Клешня. - Много лет работали на оздоровление трудящихся, и вдруг как гром среди ясного неба - признают все сделки незаконными и требуют вернуть все объекты государству…

Забирая здравницы у владельцев, прокуратура озвучивает свою цель так: «не допустить нецелевого использования курортных объектов». Фото: Семен Антонов/ТАСС

«Новыми собственниками в реконструкцию, ремонт и оснащение приобретенного имущества было инвестировано более 25 млрд рублей», говорится в справке.

- Но нигде не определено, как быть с потраченными инвестициями, какие права есть у добросовестных инвесторов, - перечисляет наш собеседник. - Часть объектов приобретены со вторых-третьих рук. То есть профсоюз продавал, кто-то у него купил, потом сам продал, еще кто-то купил. Это добросовестные приобретатели, но в отношении них не действуют никакие правила, они никак не защищены.

Профсоюзный сайт пугает, что если здравницы отойдут государству, то пиши пропало - «санаторно-курортному комплексу на Кавминводах грозит не просто конфискация, но и последующая приватизация, переход в частные руки с ликвидацией доступного оздоровления для граждан».

Тут они, пожалуй, погорячились. Цены и сейчас кусаются и доступны далеко не всем, а профсоюзные путевки со скидкой в реальной жизни встречаются крайне редко, если вообще существуют. Не при Советской власти живем.

Но и прокурорские явно сгущают, говоря о повальном перепрофилировании санаториев, как только те попадают в частные руки.

- Я только недавно вернулся из Кисловодска и очень доволен, - рассказал «КП» москвич Борис Иванович. - Был в санатории «Родник», он построен еще в советские времена, бывший «профсоюзник», но сделан хороший ремонт. А лечебная база вообще выше всех похвал.

ВСЕХ ПОД ОДНУ ГРЕБЕНКУ - ЭТО СЛИШКОМ

Активность Генпрокуратуры во властных структурах вызвала недоумение.

- Ну это они как-то уж слишком - всех под одну гребенку, - сказал на правах анонимности высокопоставленный федеральный чиновник, знакомый с ситуацией. - Конечно, есть люди типа Абрамова, это местный олигарх, владелец ставропольского Черкизона, он скупил много объектов, в том числе несколько лечебниц, построенных еще до революции — фактически это исторические памятники. Но не занимался их развитием, а, спустя время, выставил на продажу. А есть честные трудяги, которые сохранили приобретенным учреждениям санаторный профиль, делали ремонты, создали тысячи рабочих мест...

Роман Абрамов (не путать с Романом Абрамовичем) — популярный персонаж северокавказских СМИ, владелец ставропольского рынка «Лира», третий в рейтинге самых состоятельных людей Ставрополья. Он приобрел у профсоюзов такие памятники курортного зодчества, как Пироговские ванны, Пушкинская грязелечебница, Нижние радоновые ванны, Ермоловские ванны, ну и жемчужину коллекции - дачу «Эльза» на склоне горы Машук, построенную в 1904 году в виде средневекового замка.

С «Эльзой» вышло все не очень гладко - дача входила в комплекс санатория им. Лермонтова, а потом, как сообщают северокавказские интернет-ресурсы, ее выделили в отдельный объект и продали Абрамову. Никто бы ничего не заметил, но новый хозяин стал обносить замок забором — общественность забила тревогу. Дошло до прокуратуры. Тут и возник вопрос, законно ли отрезали «Эльзу» от остального санатория.

Потом предприниматель стал увольнять работников своих здравниц - поднялся шум, снова начались прокурорские проверки. Но предъявить что-то серьезное владельцу пятигорского черкизона люди в погонах не смогли.

Тем не менее, понимая, что с лечебницами у него не задалось, Абрамов выставил их на продажу — в числе без малого двух десятков других объектов, среди которых еще и отели «Интурист», «Южная» и «Пятигорск».

Купить, чтобы продать - это популярная схема, она широко практиковалась в нулевых. Приобретается на выгодных условиях лакомый объект, а потом перепродается. Бывший владелец выходит из игры с кругленькой суммой. Это называется «окэшиться» - то есть остаться с наличностью. После этого не страшна никакая прокуратура.

А страшна она, как выяснилось, тем, кто вкладывал свои деньги, честно пахал и делал из нелечебной грязи, во что превратились к началу 2000-х некоторые профсоюзные здравницы, конфетку. Теперь прокуратура у них конфетку отнимает.

Однако ФНПР собирается оспорить решение Гагаринского суда. «Прокурорам рано сверлить дырки в кителях и на погонах для наград!» - задиристо пишет профсоюзный сайт.

КОМПЕТЕНТНО

«Профсоюзы - они как церковь»

Эксперт объяснил, почему государство не должно контролировать профсоюзы

- По закону о профсоюзах государство не имеет права вторгаться в их хозяйственную деятельность, - сказал «КП» профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. - Это все равно, что прокуратура спрашивала бы, куда вы потратили профсоюзные взносы. А ваше дело какое? Профсоюзы — они как церковь. Добровольное объединение граждан, которые отчисляют определенные взносы. Перед кем должен держать отчет профсоюз — перед своими членами. Члены профсоюза жаловались в прокуратуру? Нет.

КСТАТИ

Куда отойдут Минводы

Разбираемся, приведет ли победа Генпрокуратуры к улучшению курортных услуг

Как изменится курортная жизнь в Минводах, если суд окончательно признает незаконной продажу профсоюзных санаториев и отдаст их государству?

- У нас очень высокий уровень лечебной базы, но не хватает качественного, комфортного и доступного по цене номерного фонда, - говорит Георгий Мохов. - Эту масштабную работу невозможно сделать усилиями только коммерческих структур - должны быть серьезные усилия государства. Кроме того, у многих санаториев большие территории, парки, дендрариумы, некоторые имеют гриф охраняемых объектов. Только очень богатые организации могут позволить себе содержать такие территории.

Но что же это за организации получат все эти санатории, если их национализируют? По мнению эксперта, скорее всего, все уже предопределено.

- Обычно у имущественного спора есть конечный бенефициар (получатель выгоды, - Ред.) - не бывает так, чтобы отнять, а потом думать, что с этим делать. С туркомплексами так нельзя - за зданиями нужно постоянно ухаживать, если они будут простаивать, то просто заплесневеют. Их потом будет проще снести, чем восстанавливать, - говорит Мохов. - Поэтому, думаю, вопрос, кому эти объекты перейдут, изучался. Возможно, какой-то из государственных корпораций.

ТАК И СКАЗАЛ

«От того, что приносит убыток, надо избавляться»

Звоню председателю ФНПР Михаилу Шмакову.

- Здравствуйте, Михаил Викторович! С днем рождения! Знаю, что Генпрокуратура огорчила вас, что скажете в ответ?

- Спасибо за поздравление. Письменного решения суда пока нет, поэтому много комментировать не буду. Но то, что профсоюзы получили здравницы в собственность незаконно, — это вранье! А что продано — то продано. Экономическая теория говорит о том, что от непрофильных активов и от того, что приносит убыток, надо избавляться. Что и было сделано.