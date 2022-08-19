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Звезды19 августа 2022 17:00

LiveFest в Сочи: «Голый» комбинезон Мари Краймбрери и обморок Анны Плетнёвой

Мари Краймбрери показалась в "голом" комбинезоне на LiveFest в Сочи
Алина ЧЕРНОВА
Фото предоставлено организаторами

Фото предоставлено организаторами

В прошлом году фестиваль актуальной музыки LiveFest был отменён из-за ковидных ограничений. В этом году смотр, где традиционно зажигаются новые звёзды, все-таки состоялся в Сочи, на Красной поляне. Помимо титанов шоу-бизнеса на фестивале во время трехдневного марафона выступили и совсем молодые артисты: новая звезда Velvet music — НайдИ, покоритель музчартов Звонкий, Alai Oli, «Обе Две», Шура Кузнецова, Никите Киоссе, Даша Янина, Глеб Фейгин и многие другие.

Певица НайдИ в образе девочки-подростка: африканские косы и рюкзак в виде плюшевого мишки.

Певица НайдИ в образе девочки-подростка: африканские косы и рюкзак в виде плюшевого мишки.

Никита Киоссе вышел в образе молодого Константина Кинчева-серая футболка без рукавов и джинсы с объёмными цветными аппликациями.

Никита Киоссе вышел в образе молодого Константина Кинчева-серая футболка без рукавов и джинсы с объёмными цветными аппликациями.

Глеб Фейгин и DAASHA тоже выбрали стиль 90-х: обесцвеченные волосы, джинсы -бананы и блестящие велосипедки.

Глеб Фейгин и DAASHA тоже выбрали стиль 90-х: обесцвеченные волосы, джинсы -бананы и блестящие велосипедки.

В первый день фестиваля за конферанс отвечала блогер Ида Галич, а на сцене на фоне гор зажигал Баста, дав почти двухчасовой концерт. Кульминацией выступления Басты стал трогательный момент -фанат музыканта поднялся на сцену и перед многотысячной толпой сделал предложение своей девушке.

Баста «поженил» на сцене поклонников.

Баста «поженил» на сцене поклонников.

Во второй день фестиваля ведущим был Дава. Что примечательно блогер впервые работал на одной сцене с популярной певицей Мари Краймбрери, с которой ему приписывают близкие отношения.

Дава приехал на фестиваль в качестве ведущего.

Дава приехал на фестиваль в качестве ведущего.

Мари Краймбрери продемонстрировала идеальный пресс.

Мари Краймбрери продемонстрировала идеальный пресс.

Пока музыканты Мари настраивали аппаратуру, Дава, на правах ведущего фестиваля, развлекал публикой игрой «угадай мелодию».

Удивила и певица Елка, представив своё альтер-эго ЯVЬ. Певица вышла на сцену в очень смелом прозрачном костюме. Впрочем, во второй день фестиваля Ёлка уже пела свои хиты в знакомом всем образе.

Хрупкая блондинка Мари Краймбрери тоже блеснула не только своими песенными боевиками, но и новым образом. Певица надела для выступления белый комбинезон, который обнажил ее спортивный пресс.

Но дальше всех пошла солистка группы «Винтаж» Анна Плетнёва, появившись перед фанатами в концертом костюме, который больше напоминал наряд из фильмов для взрослых: в лифе и в брюках с огромными вырезами в районе бёдер. В Сочи в эти дни стояла жара, поэтому после концерта Плетнёвой стало плохо, певица упала в обморок. Но правда как-только стало получше, Анна собралась и зажигательно выступила с небольшим мини-концертом на after-party.

Анна Плетнёва шокировала смелым нарядом.

Анна Плетнёва шокировала смелым нарядом.

Новая звезда «Артик и Асти» Севиль тоже не отставала от коллег. Роковая брюнетка выбрала максимально сексуальный образ: дерзкое мини-платье и лаковые ботфорты.

Стилисты Севиль подобрали к ее сексапильному мини лаковые ботфорты в стиле «красотки» Джулии Робертс.

Стилисты Севиль подобрали к ее сексапильному мини лаковые ботфорты в стиле «красотки» Джулии Робертс.

Артистка спела на фестивале два последних хита группы -«Гармонию» и «CO2».

Красотка призналась, что не изнуряет себя диетами, держит форму исключительно благодаря спорту. Мол, ни в чем себе не отказывает, просто не пропускает занятий с личным тренером.

Шоу-бизнесМода: Звездный стиль