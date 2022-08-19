LiveFest в Сочи: «Голый» комбинезон Мари Краймбрери и обморок Анны Плетнёвой

Фото предоставлено организаторами

В прошлом году фестиваль актуальной музыки LiveFest был отменён из-за ковидных ограничений. В этом году смотр, где традиционно зажигаются новые звёзды, все-таки состоялся в Сочи, на Красной поляне. Помимо титанов шоу-бизнеса на фестивале во время трехдневного марафона выступили и совсем молодые артисты: новая звезда Velvet music — НайдИ, покоритель музчартов Звонкий, Alai Oli, «Обе Две», Шура Кузнецова, Никите Киоссе, Даша Янина, Глеб Фейгин и многие другие.

Певица НайдИ в образе девочки-подростка: африканские косы и рюкзак в виде плюшевого мишки.

Никита Киоссе вышел в образе молодого Константина Кинчева-серая футболка без рукавов и джинсы с объёмными цветными аппликациями.

Глеб Фейгин и DAASHA тоже выбрали стиль 90-х: обесцвеченные волосы, джинсы -бананы и блестящие велосипедки.

В первый день фестиваля за конферанс отвечала блогер Ида Галич, а на сцене на фоне гор зажигал Баста, дав почти двухчасовой концерт. Кульминацией выступления Басты стал трогательный момент -фанат музыканта поднялся на сцену и перед многотысячной толпой сделал предложение своей девушке.

Баста «поженил» на сцене поклонников.

Во второй день фестиваля ведущим был Дава. Что примечательно блогер впервые работал на одной сцене с популярной певицей Мари Краймбрери, с которой ему приписывают близкие отношения.

Дава приехал на фестиваль в качестве ведущего.

Мари Краймбрери продемонстрировала идеальный пресс.

Пока музыканты Мари настраивали аппаратуру, Дава, на правах ведущего фестиваля, развлекал публикой игрой «угадай мелодию».

Удивила и певица Елка, представив своё альтер-эго ЯVЬ. Певица вышла на сцену в очень смелом прозрачном костюме. Впрочем, во второй день фестиваля Ёлка уже пела свои хиты в знакомом всем образе.

Хрупкая блондинка Мари Краймбрери тоже блеснула не только своими песенными боевиками, но и новым образом. Певица надела для выступления белый комбинезон, который обнажил ее спортивный пресс.

Но дальше всех пошла солистка группы «Винтаж» Анна Плетнёва, появившись перед фанатами в концертом костюме, который больше напоминал наряд из фильмов для взрослых: в лифе и в брюках с огромными вырезами в районе бёдер. В Сочи в эти дни стояла жара, поэтому после концерта Плетнёвой стало плохо, певица упала в обморок. Но правда как-только стало получше, Анна собралась и зажигательно выступила с небольшим мини-концертом на after-party.

Анна Плетнёва шокировала смелым нарядом.

Новая звезда «Артик и Асти» Севиль тоже не отставала от коллег. Роковая брюнетка выбрала максимально сексуальный образ: дерзкое мини-платье и лаковые ботфорты.

Стилисты Севиль подобрали к ее сексапильному мини лаковые ботфорты в стиле «красотки» Джулии Робертс.

Артистка спела на фестивале два последних хита группы -«Гармонию» и «CO2».

Красотка призналась, что не изнуряет себя диетами, держит форму исключительно благодаря спорту. Мол, ни в чем себе не отказывает, просто не пропускает занятий с личным тренером.