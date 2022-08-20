Сергей Безруков: "Предложения поработать на Западе были. Но работы дома было так много, что я всегда делал выбор в пользу своей страны"

Сергей Безруков. Фото: Герман Жигунов

С 1 сентября Сергей Безруков начнет преподавать во ВГИКе. Он набрал сразу два первых курса: в Москве и в филиале в Ростове-на-Дону, где у него будут учиться 18 студентов, 12 из которых — из ЛДНР. Это его помощь жителям Донбасса.

- Как родилась идея донбасского курса?

- Честно говоря, все получилось случайно, - говорит Сергей Безруков. - Я думал, как своей профессией помочь региону. И когда набирал курс во ВГИКе, заметил, как много талантливых парней и девчонок приезжают именно из Донбасса. Это и подтолкнуло сделать для них отдельный курс в ростовском филиале, тем более что и ректор ВГИКа Владимир Сергеевич Малышев, и министерства образования и культуры сразу пошли навстречу и помогли. Мы отобрали 12 одаренных ребят, которые, уверен, в будущем внесут свой вклад в развитие культуры родного региона.

И отдельная радость: все студенты и в Москве, и в Ростове будут учиться бесплатно. В Москве выручили "Совкомбанк" и ВТБ, оплатившие коммерческие места, а за ребят из ЛДНР правительство РФ выделило государственные квоты. Благодаря этой поддержке, мы могли ориентироваться только на талант абитуриентов, а не думать об их финансовых возможностях.

Сергей Безруков - художественный руководитель Московского губернского театра. Фото: Герман Жигунов

- Сергей, преподавательская работа – дело хлопотное и затратное. А вы еще руководите театром в Москве и сами много играете и снимаетесь. Как технически всё успеть? Да и самолеты в Ростов сейчас не летают, только поездом можно добраться к вашим студентам.

- Тем не менее планирую регулярно приезжать в Ростов-на-Дону, проводить там мастер-классы и учебные занятия. Когда наладится авиасообщение, станет ещё проще. Но помогают и современные технологии: уже установили видеосвязь, которая позволит работать со студентами удаленно. За время пандемии мы все научились, как это делать.

- Программы для ваших ростовских и московских студентов отличаются?

- Нет. Сценическая речь, сцендвижение, вокал, танец – это обязательные дисциплины, которыми будут заниматься с ребятами замечательные преподаватели вуза. Кое-что удалось добавить от себя: занятия по верховой езде. Этот навык позволяет легко работать с лошадьми на съемках, это часто бывает востребовано. В Москве ребята будут проходить обучение в Кремлевской школе верховой езды, за что большое спасибо президенту Федерации конного спорта Марине Сечиной, а в Ростове рассчитываем найти хорошую школу конников. Я хочу, чтобы мои студенты были лучшими.

Я буду отвечать за актерское мастерство и планирую познакомить студентов обоих курсов с методикой Михаила Чехова, по которой учился сам в школе-студии МХАТ.

Сергей Безруков со своими студентами. Фото: Герман Жигунов

- Некоторые ваши коллеги-артисты уехали из страны после начала спецоперации. Что вы об этом думаете? Да и, кстати, пытались когда-нибудь (возможно мы этого просто не знаем) сделать карьеру на Западе? Или всегда хватало работы дома и не было таких амбиций?

- Комментировать решение коллег по цеху не мое дело. Это личное дело каждого. Я всегда чувствовал себя на своем месте и никуда уезжать не хотел. Да, предложения поработать на Западе были. Но работы дома в России было так много, и она была такой интересной, что я всегда делал выбор в пользу своей страны.

Другой вопрос – международные фестивали и гастроли, культурные мосты между странами нельзя сжигать.

- Уже появились тревожные новости, что ряд театров, в том числе и ваш Губернский, столкнулись с трудностями. Из-за санкций появились проблемы с поставками зарубежного светового и звукового оборудования. Это может повлиять, например, на цены на билеты?

- Действительно, официальные поставки западного оборудования, которое используется в театрах, либо приостановлены, либо есть логистические трудности.

Сергей Безруков на сборе труппы театра. Фото: Герман Жигунов

Наш театр это уже испытал на себе. Нам частично удалось обновить звуковое оборудование. Но не всё. Балкон, сцена и часть амфитеатра продолжают работать на старом, постепенно выходящем из строя оборудовании. Будем решать проблемы разными путями. Но, конечно, это никак не повлияет ни на репертуар, ни на ценовую политику. Главный «спецэффект» на сцене – это все-таки актер и его живые эмоции, которые не заменит никакая техника.

- Съемок в кино стало меньше за последние полгода или пока все по плану?

- Не буду скрывать: предложений много, читаю сценарии, готовлюсь к съемкам. Первые начнутся уже в конце августа. В разработке еще два больших проекта для Интернет-платформ. К сожалению, подробней пока рассказать не могу, если все пойдет по плану, запустимся в ноябре, а потом - весной.

- Евросоюз внес вас и еще нескольких российских артистов, которые открыто поддержали спецоперацию, в санкционный список. Это как-то повлияло на ваши планы?

- Даже очень лестно оказаться в компании с Сергеем Рахманиновым и Федором Михайловичем Достоевским, которых тоже пытались запретить. Ну а если серьезно, то это было очередной новостью в ленте новостей, не более того.

Моя семья и раньше любила проводить отпуск в России, так что особой проблемы я не вижу. В этом году отдыхали на даче и путешествовали по Подмосковью. Были с женой в усадьбе «Даровое», где сохранились дубы, которые еще помнят маленького Федю Достоевского. Попали на раскопки у зарайского Кремля. Наткнулись на заброшенную усадьбу царского генерала графа Фёдора Келлера в Сенницах. Поразительно, как много мы еще не знаем, казалось бы, о хорошо знакомых местах. Летом у нашего театра было много гастролей: Сибирь, Кавказ, Урал. Везде удавалось погулять или сходить в музей.

Скоро поеду со старшим сыном Степаном в Санкт-Петербург. Я сыграю там спектакль. И потом мы задержимся на пару дней: покатаемся по Неве, съездим в Кронштадт, очень хочу показать Стёпе «Аврору». Сам мечтал побегать по крейсеру в детстве, когда отец брал меня на гастроли еще в Ленинград, но не получилось.

Каждый раз когда наш Губернский театр привозит в Санкт-Петербург детский спектакль «Остров сокровищ», я всегда стараюсь приехать туда всей семьей и устроить мини-каникулы. Кстати, посмотреть на Безрукова в образе Джона Сильвера можно только на гастролях в Питере. Дети его просто обожают.

ПЛАНЫ НА СЕЗОН:

Не так давно в Московском Губернском театре объявили планы на новый 10-й юбилейный сезон. Первые спектакли МГТ начнет играть на сцене Театра Российской армии: 23 и 24 августа сыграют «Дядю Ваню» (режиссер и исполнитель главной роли Сергей Безруков), 25 августа – музыкальный спектакль «Безымянная звезда» (режиссер Александр Созонов). На родной сцене сезон откроется 15 сентября спектаклем «Дядя Ваня».

Актер в роли Войницкого в спектакле Губернского театра "Дядя Ваня". Фото: Галина Фесенко

В новом сезоне запланированы 4 премьеры:

20, 21 октября на Большой сцене выходит «Джаз-комедия» (режиссер Алла Решетникова).

24, 25 ноября на Малой сцене - «Женитьба. Почти по Гоголю» (режиссер Евгений Гомоной).

В марте на Малой сцене – «Сорок первый» (режиссер Иван Пачин).

В апреле на Большой сцене – «Собака на сене» ( режиссер Александр Коручеков).

В конце сезона – Роман Феодори приступит к постановке музыкального спектакля для семейного просмотра «Девочка со спичками» Г.-Х.Андерсена, премьера откроет 11 сезон.

В юбилейном сезоне помимо премьер МГТ будет осваивать новые форматы и вернется к тем, что были приостановлены из-за пандемии:

- творческие встречи актеров в фойе (раз в 1-2 месяца);

- литературные гостиные;

- экскурсии по театру для взрослой и детской аудитории;

С 16 по 26 августа пройдет цикл экскурсий для детей «Знакомьтесь: Московский Губернский театр»,

24 сентября – творческий вечер Веры Шпак и Антона Соколова (фойе),

9 ноября - поэтический вечер «Нить Ариадны» к юбилею Марины Цветаевой (фойе).

Большой Детский фестиваль, который проводит Фонд Сергея Безрукова совместно с Губернским театром, в этом году пройдет в пятый раз, с 29 сентября по 25 ноября. Откроется фестиваль 29 сентября на сцене Московского Губернского театра показом спектакля «Питер Пэн в Кенсингтонском саду» Екатеринбургского ТЮЗа в постановке Романа Феодори.