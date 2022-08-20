Участившиеся удары по Крыму - это начало «миллионного» наступления, или просто комариные укусы Зеленского?

Понимают ли в Киеве, Вашингтоне и Лондоне, чем может закончиться для Украины «поход на Крым», где собрана одна из самых мощных наших группировок?
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После серии недавних диверсий в Крыму (удар по штабу Черноморского флота, атака на аэродром «Саки», подрыв склада боеприпасов возле Джанкоя) некоторые российские и зарубежные эксперты стали задаваться вопросом – а не является ли это подготовкой той самой атаки вооруженных сил Украины, которую обещал Зеленский?
Кто-то скажет: очередная конспирология! А так ли? Давайте разберемся. Опираться будем только на факты, а не предположения.
О чем говорит эта серия диверсий? О стремлении противника ослабить нашу крымскую группировку.
- Атака на штаб ЧФ – эдакий моральный месседж «мы уже здесь», напоминание, что вражеские силы на полуострове есть.
- Удар по авиабазе в Саки – ослабление авиационного прикрытия Крыма.
- Взрыв на складах под Джанкоем - создание дефицита боеприпасов.
«Классические» признаки грядущих атак (история многих войн и вооруженных конфликтов подтверждает это).
Идем дальше. Под Херсоном командование вооруженных сил Украины собрало крупную группировку (около 30 тыс. штыков) и давно рекламирует «грандиозное контрнаступление». Но Зеленский объявил, что это был блеф, в расчете, что россияне на него клюнут, снимут часть войск со стратегического направления – Славянск-Краматорск.
И представьте себе - наши генералы клюнули. Усилили нашу группировку «Юг» крупным кулаком десантуры. Но Киев продолжает и дальше играть в «подкидного дурака» - изображает подготовку к обороне Николаева. Авось, россияне клюнут и тут, и спешно начнут наступление на город, пока позиции еще «сырые». И отвлекутся от Славянска-Краматорска. Но тут не прокатило. А крупная группировка украинских войск все так же топчется на месте, «поворачивая штыки» на Крым.
И как тут не вспомнить, что в своем «знаменитом» заявлении Зеленского о грядущем контрнаступлении «миллионной армии» на юг, он обещал в течение 3-6 недель вернуть «оккупированные украинские земли», включая и Крым.
+ А тут еще США ободряюще подталкивают его в спину: «Нашим оружием в общем-то можно и по Крыму долбануть. Разрешаем».
+ А тут еще НАТОвские корабли собираются на очередные учения в Черном море «напротив Крыма».
+ А тут еще Великобритания устраивает авиационные провокации у наших крымских границ в Черном море.
Так и хочется сказать: «Пазл сходится».
В одном лишь возникает большой вопрос: понимают ли в Киеве, Вашингтоне и Лондоне, чем может закончиться для Украины «поход на Крым», где собрана одна из самых мощных наших группировок? Которую, кстати, в случае военных действий, немедленно поддержат силы с «материковой России». Пойдет ли Киев на эту смертельную авантюру - покажет время. Крым держит палец на спусковом крючке…