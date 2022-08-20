Участившиеся удары по Крыму - это начало «миллионного» наступления, или просто комариные укусы Зеленского?

Понимают ли в Киеве, Вашингтоне и Лондоне, чем может закончиться для Украины «поход на Крым», где собрана одна из самых мощных наших группировок? Фото: REUTERS

После серии недавних диверсий в Крыму (удар по штабу Черноморского флота, атака на аэродром «Саки», подрыв склада боеприпасов возле Джанкоя) некоторые российские и зарубежные эксперты стали задаваться вопросом – а не является ли это подготовкой той самой атаки вооруженных сил Украины, которую обещал Зеленский?

Кто-то скажет: очередная конспирология! А так ли? Давайте разберемся. Опираться будем только на факты, а не предположения.

О чем говорит эта серия диверсий? О стремлении противника ослабить нашу крымскую группировку.

- Атака на штаб ЧФ – эдакий моральный месседж «мы уже здесь», напоминание, что вражеские силы на полуострове есть.

- Удар по авиабазе в Саки – ослабление авиационного прикрытия Крыма.

- Взрыв на складах под Джанкоем - создание дефицита боеприпасов.

«Классические» признаки грядущих атак (история многих войн и вооруженных конфликтов подтверждает это).

Идем дальше. Под Херсоном командование вооруженных сил Украины собрало крупную группировку (около 30 тыс. штыков) и давно рекламирует «грандиозное контрнаступление». Но Зеленский объявил, что это был блеф, в расчете, что россияне на него клюнут, снимут часть войск со стратегического направления – Славянск-Краматорск.

И представьте себе - наши генералы клюнули. Усилили нашу группировку «Юг» крупным кулаком десантуры. Но Киев продолжает и дальше играть в «подкидного дурака» - изображает подготовку к обороне Николаева. Авось, россияне клюнут и тут, и спешно начнут наступление на город, пока позиции еще «сырые». И отвлекутся от Славянска-Краматорска. Но тут не прокатило. А крупная группировка украинских войск все так же топчется на месте, «поворачивая штыки» на Крым.

И как тут не вспомнить, что в своем «знаменитом» заявлении Зеленского о грядущем контрнаступлении «миллионной армии» на юг, он обещал в течение 3-6 недель вернуть «оккупированные украинские земли», включая и Крым.

+ А тут еще США ободряюще подталкивают его в спину: «Нашим оружием в общем-то можно и по Крыму долбануть. Разрешаем».

+ А тут еще НАТОвские корабли собираются на очередные учения в Черном море «напротив Крыма».

+ А тут еще Великобритания устраивает авиационные провокации у наших крымских границ в Черном море.

Так и хочется сказать: «Пазл сходится».

В одном лишь возникает большой вопрос: понимают ли в Киеве, Вашингтоне и Лондоне, чем может закончиться для Украины «поход на Крым», где собрана одна из самых мощных наших группировок? Которую, кстати, в случае военных действий, немедленно поддержат силы с «материковой России». Пойдет ли Киев на эту смертельную авантюру - покажет время. Крым держит палец на спусковом крючке…