Режиссер Андрей Кончаловский Фото: Евгения ГУСЕВА

20 августа великому режиссеру Андрею Кончаловскому исполняется 85 лет. К юбилею «Комсомолка» собрала топ-8 лучших работ маэстро.

8 лучших фильмов Андрея Кончаловского

«История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж» (1967)

Рассказ о деревенской девушке-хромоножке, влюбленной в шофера. Сам Кончаловский признавался, что снял эту картину под большим влиянием французской «новой волны» с ее скрытой камерой и обычными людьми, не-актерами в кадре. Андрею Тарковскому картина очень нравилась, а Бернардо Бертолуччи (по словам самого Кончаловского) и вовсе назвал «Асю» лучшим фильмом в истории советского кино.

«Романс о влюблённых» (1974)

Один из самых популярных фильмов Андрея Сергеевича - советская перелицовка «Шербурских зонтиков». Фактически тот же сюжет о гибели первой любви (парень любит девушку, потом отправляется в армию, приходит известие о его гибели, девушка выходит замуж за другого, а парень возвращается). Невероятное количество музыки и песен (композитором и исполнителем стал начинающий Александр Градский). Беспредельный накал эмоций в первой части контрастирует с меланхоличным черно-белым эпилогом, - когда молодость уходит и начинается обычная взрослая жизнь.

«Сибириада» (1978)

Исполинских пропорций фильм о двух сибирских семьях вошел в конкурсную программу Каннского кинофестиваля, и, по мнению Кончаловского, был основным претендентом на «Золотую пальмовую ветвь»: только из-за интриг ее отдали другим фильмам - «Апокалипсису сегодня» и «Жестяному барабану». «Франсуаза Саган, бывшая тогда президентом жюри, сказала мне, что подала заявление о выходе из состава жюри, если картина Кончаловского не поделит Гран-при с «Апокалипсисом сегодня» Копполы. Дело все-таки сумели замять, уговорили ее не поднимать скандал… Чтобы как-то успокоить ее, а возможно, и кого-то еще, спешно придумали Гран-при спесиаль. Такого до «Сибириады» не было. Были «Золотая пальмовая ветвь» и «Серебряная» - вдохновенно писал Кончаловский в мемуарах. Правда, в других источниках утверждается, что Франсуаза Саган со скандалами билась не за "Сибириаду", а как раз за "Жестяной барабан" Фолькера Шлендорффа. В то же время Гран-при не был придуман специально для Кончаловского - к тому моменту он существовал на фестивале уже 12 лет. А никакой "Серебряной пальмовой ветви" в Каннах не было никогда.

«Возлюбленные Марии» (1983)

Американский дебют Кончаловского, снятый по мотивам рассказа Андрея Платонова «Река Потудань» (действие разворачивается в США, но героями стали иммигранты из Сербии). Об экранизации Платонова режиссер мечтал еще в СССР, но тогда счел это невозможным. Главная роль писалась для Изабель Аджани, но съемки с ее участием сорвались («все из-за слуха, что я — агент КГБ»). В итоге героиню сыграла Настасья Кински, находившаяся тогда на пике популярности.

«Поезд-беглец» (1985)

Экзистенциальный боевик о нескольких заключенных, которые бегут из тюрьмы - и в итоге оказываются на потерявшем управление поезде, с бешеной скоростью несущемся навстречу катастрофе. Вероятно, лучший американский фильм Кончаловского снят по сценарию Акиры Куросавы, который в юности был его кумиром.

«Танго и Кэш» (1989)

А это просто боевик, не экзистенциальный - но тоже про беглецов из тюрьмы. В данном случае герои - полицейские (Сильвестр Сталлоне и Курт Расселл) из отдела по борьбе с наркотиками: их подставили, бросили за решетку, но они вырвались на свободу, теперь мечтают «снять с себя клеймо преступников, размотать узел провокации, покончить с негодяями-мафиози». В силу ряда причин Кончаловский не смог закончить фильм, его доделывал другой режиссер. Но бесценный опыт работы в большом голливудском кино Андрей Сергеевич все же получил.

«Рай» (2016)

История о трех людях, чьи судьбы переплела война: французе, работавшем на фашистов, русской сотруднице журнала Vogue, которая вопреки предписаниям оккупационных властей спасала во Франции еврейских детей и немецком офицере, у которого в голове целая свалка из гниющих романтических идей. К началу фильма все они уже мертвы (история рассказывается во флэшбеках); Жюль, Ольга и Хельмут словно бы проходят собеседование у св. Петра, решающего, можно ли впустить их в рай. «Серебряный лев» за лучшую режиссерскую работу на кинофестивале в Венеции.

«Дорогие товарищи!» (2020)

Действие разворачивается в Новочеркасске, в начале июня 1962 года. Только что объявили об очередном повышении цен на продукты, это станет поводом для народного бунта, который будет безжалостно расстрелян. Героиня - работница горкома партии (лучшая роль Юлии Высоцкой, которая сама родилась в Новочеркасске), ветеран войны, честная советская женщина, убежденная сталинистка, у которой во время разгона демонстрации, кажется, убили семнадцатилетнюю дочь. Фильм не добрался до номинации на «Оскар», но за рубежом был принят очень тепло (по мнению знаменитого американского критика Леонарда Молтина, это «шедевр, рассказывающий о временах Холодной войны» и «возможно, лучший фильм Кончаловского»).