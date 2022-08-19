Путину рассказали, что нас ждет в единый день голосования

Сочи. Президент РФ Владимир Путин и председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова во время рабочей встречи. Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Владимир Путин встретился с главой ЦИК Эллой Памфиловой. Обсуждали, как идет подготовка к единому дню голосования. Президент заметил, что некоторым кандидатам в регистрации отказали. Причем, это коснулось и выдвиженцев от парламентских партий: Едра, коммунистов, ЛДПР, Справороссов.

- Нужно, чтобы объективно относились ко всем кандидатам, - поручил российский лидер. Он попросил проверить, точно ли недопуск связан с плохой подготовкой материалов.

Памфилова в ответ заверила, что эти снятые кандидаты указали о себе не всю положенную информацию.

- Вот то, что у нас беспрецедентно низкий процент отказа - это очень важная особенность. И еще одна особенность: то, что кампания идет очень достойно, с уважением друг к другу, - добавила глава ЦИК.

По словам Путина, крепкий тыл страны напрямую зависит от демократической политической системы. А она не может существовать без выборов.

Памфилова пожаловалась на хакерские атаки избирательной системы.

- Наши, как сказать, недружественные..., - глава ЦИК начала подбирать подходящее слово для источника киберугроз.

- Оппоненты, - подсказал президент.

В конце Памфилова рассказа, что сейчас объединяет все партии:

- Они оказались солидарны в одном, в поддержке специальной военной операции и желании внести свой вклад к нашу неизбежную победу. Надо сначала победить, а потом разбираться, что нас разделяет, - рассказала глава ЦИК.

В сентябре 2022-го пройдут выборы 15 губернаторов, депутатов шести заксобраний и муниципальных депутатов.