Надругательство над памятью: В Эстонии перезахоронят останки советских воинов, убрав братские могилы «из неподходящих мест»

Еще пару лет назад памятники советским воинам утопали в цветах и никому не мешали. Мемориал на горке рядом с Синимяэ, 2019 год Фото: Дмитрий ПЕТРОВ

Эстонская правительственная комиссия по воинским захоронениям приняла решение: останки советских солдат, освобождавших эту прибалтийскую республику от немецко-фашистских захватчиков, перенесут из братских могил в другие места.

Мемориалы советским воинам, в рядах которых Европу от фашистской чумы ценой своей жизни спасали русские и казахи, евреи и белорусы, узбеки и татары, находятся, по оценке членов комиссии, в неподходящих для нынешнего поколения эстонцев места – в парках, скверах, зеленых зонах, то есть там, «где перемещаются люди».

Из 22 могил пять уже раскопаны. Средства на это уже нашлись, остальные выделят в течение последующих нескольких лет. Также решено заменить надгробия, на которых есть советская символика – на «нейтральные».

Могилы и мемориалы эстонцам, воевавших на стороне Третьего рейха, останутся, судя по всему, нетронутыми. Также комиссия не принимала никаких решений касательно захоронений фашистских солдат, находящихся на территории Эстонии.