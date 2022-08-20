Предприимчивые индийцы открыли фиктивный полицейский участок, где брали взятки с местных жителей

Настоящие полицейские работали в полукилометре от фиктивного участка, но долгое время ничего не замечали Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Группу индийцев задержали в индийском штате Бихар. Их обвиняют в том, что, объединившись в банду, они открыли в одном из городков фиктивный полицейский участок.

Носившие форму и имевшие табельное оружие лже-полицейские восемь месяцев вели прием граждан в городке Банка, вымогая у них взятки за решение практически любых проблем. Деньги брали за все – за раскрытие преступлений, прием на службу в полицию, внеочередное получение социального жилья, пишет Daily Mail.

Схема приносила громадную прибыль. Примечательно, что фиктивный участок располагался в полукилометре от настоящего, но ни у кого до поры - до времени деятельность мошенников не вызывала сомнений.

Погорели фиктивные копы, как водится, на мелочи: один из настоящих стражей порядка обратил внимание на то, что его «коллега»-сосед вооружен пистолетом другой марки, которую давно не используют индийские полицейские.

Несколько арестованных фейковых полицейских заявили на допросах, что не имеют никакого отношения к афере: они были уверены, что наняты на службу в ведомство в соответствии со всеми требованиями, а взятки брали (и делились ими с руководством) потому, что коррупция в Индии – обычное явление.

В пресс-службе индийской полиции признали, что в сети правоохранительной системы страны не раз попадали лже-полицейские и даже лже-следователи, но вот целый фиктивный полицейский участок накрыть удалось впервые.