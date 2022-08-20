Лукашенко поставил белорусским аграриям задачу по срокам службы агротехники

Александр Лукашенко рассказал, как нужно развивать Белоруссию. Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии в поездках по республике продолжает учить уму-разуму ответственных и не очень чиновников и тому, как развивать Белоруссию, как сказал в свое время товарищ Ленин про военное дело, "настоящим образом".

В своих беседах и "обучении" Александр Лукашенко частенько опирается на свой жизненный опыт и вынесенные из встреч с разными людьми уроки. Последней по времени лекцией стало воспоминание о встрече с американским фермером, о которой президент Белоруссии рассказал во время поездки в Пружанский район 19-го августа.

- Я был в Америке давным-давно, - вспомнил Лукашенко проходя вместе с местными специалистами и в окружении своей немногочисленной группы сопровождающих. – Приезжаю в фермерское хозяйство. Стоит "Джон Дир". Захожу в другой бокс - такой дохленький МТЗ-50. Ужас!

МТЗ-50 - это тот трактор, который в СССР и во многих странах мира называли "Беларусью". Его выпускали в Минске с 1962-го по 1985-й годы. Модель настолько удачная, что семейство "Беларуси" и сейчас востребовано в небольших фермерских хозяйствах. А "Джон Дир" – настоящий американский гигант среди тракторов, который можно сравнить с Т-150 или даже с советским гигантом "Кировцем". Это все равно, что сравнить Костю Цзю с Виталием Кличко или с Николаем Валуевым, если призвать на помощь мир бокса.

- Я говорю: слушай, что это такое? Ну, я обрадовался, - продолжил свой рассказ президент Белоруссии. - Думаю, МТЗ-50, у нас их уже не было. Как это? Он подошел, обнял этот трактор и начал целовать. Эта, говорит, дурница - мои дети не расплатятся за «Джон Дир» этот. А этот тракторок до сих пор у меня работает. Ну ты, говорю, патриот. Белорусов таких нет.

Тот самый МТЗ-50, о котором рассказал американскую историю Александр Лукашенко. Фото: wikipedia.org

Взглянув на несколько озадаченные лица внимательно внимавших окружающих, Лукашенко понял, что они могли не понять, какой из этого рассказа следует сделать вывод, и сам им все тут же растолковал.

- То есть если по-человечески относиться, так и 50 лет трактор будет ходить, - после чего задал вопрос из категории риторических. - Почему у частников он ходит?

Кое у кого из присутствующих, похоже начала кружиться голова, и Лукашенко скорректировал целевые показатели для белорусских аграриев.

- Ну, я пятьдесят лет не ставлю задачу. Пятнадцать лет. А дальше будем смотреть. Но надо по-крестьянски, - после чего окончательно резюмировал. - Надо беречь, это ж большие деньги, нельзя безалаберно к технике относиться.

Да, в общем-то, спорить тут не с чем, даже если очень хочется. Безалаберно ни к чему относиться не надо. Во всяком случае, в этой жизни.