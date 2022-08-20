Сохранить память о великих подвигах: глава Якутии рассказал, как создавалась уникальная историческая выставка в парке «Патриот»

Якутия - первый регион России, который сделал отдельную экспозицию в парке «Патриот». Фото: пресс-центр Республики Саха (Якутия)

Интерактивная экспозиция с современным мультимедийным оборудованием посвящена вкладу Якутии в Великую Победу, подвигам якутских снайперов и истории трассы АлСиб.

«Вклад в общую победу»

Тысячи гостей парка уже успели посмотреть выставку, видеоинтервью ветеранов, представленные архивные документы и военные артефакты. Приехал на выставку и глава Якутии Айсен Николаев, который возглавил делегацию региона на проходящем в «Патриоте» Международном военно-техническом форуме «Армия-2022».

Глава Якутии Айсен Николаев считает, что такие форумы и патриотические выставки нужны стране. Фото: пресс-центр Республики Саха (Якутия)

- Айсен Сергеевич, расскажите о личных впечатлениях о выставке и какова была главная миссия этого проекта?

- Мы – первый регион России, который сделал отдельную экспозицию в парке «Патриот». Она посвящена вкладу Якутии в общую победу в Великой Отечественной войне. Для Якутии эти годы и величественные, и трагические, потому что из 62 тысяч солдат, которые ушли на фронт, не вернулось домой больше 38 тысяч. Мы должны сохранять память о тех, кто отстоял независимость нашей Родины, и рассказывать о подвигах наших солдат. Создать эту экспозицию удалось при поддержке Министерства обороны России, парка «Патриот» и Президентского фонда культурных инициатив. Активное участие приняли якутские компании, выступившие спонсорами экспозиции.

- Какие важные события и подвиги отображены на выставке? О чем хотели напомнить, рассказать жителям России?

- Через Якутию шел маршрут доставки боевых самолетов «Аляска – Сибирь». В общей сложности по этому маршруту было доставлено свыше 8 тысяч бортов – это более половины всех самолетов, поставленных союзниками по антигитлеровской коалиции в Советский Союз. В глубоком тылу якутяне трудились под лозунгом «Все для фронта, все для Победы!», собирали средства на строительство самолетов и танков для армии, пополняли золото–валютный фонд страны. Мы также гордимся и нашими легендарными снайперами, на выставке можно увидеть макеты их оружия, личные вещи и документы.

Поисковики в этом году обнаружили в Якутии останки нескольких летчиков, перегонявших самолеты по АлСибу. Фото: пресс-центр Республики Саха (Якутия)

- А что сегодня делают в вашем регионе для сохранения исторической памяти края и патриотизма?

- Патриотическому воспитанию наших детей мы уделяем большое внимание. С 2019 года в наших школах исполняют гимн России, по всей стране только с этого учебного года такая идея будет реализована. Наши поисковики в этом году обнаружили в Якутии останки нескольких летчиков, перегонявших самолеты по АлСибу. Много якутян погибло подо Ржевом, там создано несколько мемориальных комплексов. Вместе с коллегами из Твери и Ржева мы создали патриотический лагерь имени нашего знаменитого «снайпера без промаха» – Федора Охлопкова. Сегодня лагерь работает как центр военно-патриотического воспитания и поисковой деятельности. Это место постоянной дислокации поисковых отрядов и обучения поисковой работе молодежи со всех уголков России. За 2 года ребята сумели поднять более 20 красноармейцев, сложивших голову в боях на тверской земле.

- Патриотизм действительно начинается с семьи, школы. Сейчас Якутия помогает школьникам Донбасса. В шахтерском городе Кировское проводится капитальный ремонт школ. Как проходят работы?

- Работы идут по графику, который мы согласовали с администрацией города. Заменили кровлю в школе №1, а в школе №2 идет капитальный ремонт - оставили фактически только стены. Будет очень красиво. Надеюсь, дети почувствуют большую разницу. Я лично приезжал в город и давал поручение, чтобы сделали так, как мы делаем для своих детей в Якутии. В прошлом году в регионе мы ввели в эксплуатацию 15 современных школ.

- Какая еще помощь оказывается пострадавшему городу?

- У нас большая там работа, она явно не на год. Нужно выполнить работы по восстановлению жилищно-коммунального хозяйства, асфальтового покрытия, пострадавших от боевых действий домов. Планируем, что с Донбассом, и, в частности, с городом Кировское нас будут связывать многолетние связи в области промышленности и социально-культурной сфере.

На выставке можно увидеть макеты оружия, личные вещи и документы легендарных якутских снайперов. Фото: пресс-центр Республики Саха (Якутия)

«Бороться, чтобы война не повторилась»

О важности поддержки Донбасса, о патриотизме, о будущем России сейчас много говорят на Международном военно-техническом форуме «Армия 2022», который проходит в парке «Патриот». Глава Якутии Айсен Николаев считает, что такие форумы и патриотические выставки нужны стране, они оказывают большое влияние на воспитание подрастающего поколения.

- С фашизмом и нацизмом нужно бороться. Именно поэтому наши деды положили свои жизни. Не только ради будущего России, но и всего мира. Погибло 27 млн советских солдат - страшная цифра. Для того, чтобы это не повторилось, надо быть бдительными. Кто мог подумать, что в Украине по улицам будут ходить бандеровцы и чувствовать себя хозяевами? Мы не можем допустить возрождения идеологии, унесшей миллионы человеческих жизней по всему миру, - сказал Айсен Николаев.

Выставка будет доступна для всех посетителей на постоянной основе. Фото: пресс-центр Республики Саха (Якутия)

Интерактивная выставка дает возможность узнать о подвигах наших дедов от них самих.

- Здесь представлены видеоинтервью ветеранов из Якутии с их воспоминаниями о военных годах, а также информация о 25 уроженцах республики – Героях Советского Союза и 5 полных кавалерах ордена Славы, - рассказала экскурсовод.

Отдельная зона экспозиции посвящена истории трассы мужества «Аляска – Сибирь». Большой интерес у посетителей вызывает объемный макет кабины самолёта «Аэрокобра», где каждый может почувствовать себе в роли летчика, перегоняющего самолет по АлСибу.

Выставка содержит раздел и о трудовых подвигах жителей республики. Добыча полезных ископаемых в годы войны была увеличена в 2,2 раза, чтобы снабжать ими всю страну. Специально для выставки привезли образцы тех самых полезных ископаемых, добываемых в Якутии. Это и уголь, и слюда, и горный хрусталь, и золото. Также в экспозиции представлены предметы быта, среди которых якутский хомус (варган), бубен, национальное женское платье, пальто и меховая шапка.

В годы войны население Якутии собрало на строительство танков 27 млн рублей. Фото: пресс-центр Республики Саха (Якутия)

- В годы войны население Якутии собрало на строительство танков 27 млн рублей. Для этого даже женщины снимали с себя серебряные украшения - отдавали ради победы. На собранные деньги удалось построить 48 танков Т-34, - рассказывает экскурсовод.

Экспозиция завершается кинозалом, где транслируется фильм якутских кинематографистов «Рядовой Чээрин». Это экранизация повести писателя-фронтовика Тимофея Егоровича Сметанина. Действие картины происходит глубокой осенью 1943 года, когда немецкие снайперы хозяйничали на передовой. Молодой охотник Егор Чээрин, только что прибывший на фронт, становится снайпером. В первом же бою он демонстрирует высококлассные способности и кардинально меняет баланс сил на передовой.

Выставка будет доступна для всех посетителей парка «Патриот» (Музейный комплекс-площадка №1) на постоянной основе.