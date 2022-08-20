В ресторан не пустили офицера ВКС: Володин предложил отправить ресторатора Новикова и его «фейсконтрольщиков» в Донбасс

Российского военного в дорогом столичном ресторане посчитали лицом нежелательным. Фото: Богдан ШАХОВ

Журналистика — это цифры, факта и два мнения. Но об этой дикости без эмоций писать невозможно. Москвичка Светлана решила отметить день рождения в одном из дорогих ресторанов под названием «Магадан» в центре столицы. Навестить Светлану пришёл её сын Павел — в чём был, со службы, в форме лейтенанта Воздушно-космических сил РФ.

Но парня… не пустили на входе охранники. Фейсконтроль (неологизм времён первых «гламурных заведений» из девяностых; в английском языке термина face control нет) решил, что российский военный — каковые военные защищают нас день и ночь — тут лицо нежелательное. Дабы «не смущать приличную публику», Павлу милостиво предложили зайти поздравить мать через чёрный ход.

Один из совладельцев «Магадана», известный ресторатор Аркадий Новиков, после взрыва возмущения в соцсетях и СМИ поспешил принести извинения. Но многие справедливо посчитали: одних лишь дежурных фраз, дабы погасить скандал, недостаточно.

«Правильно в подобных ситуациях — надеюсь, что поддержите, — охранников вместе с владельцем ресторана отправить служить в Донбасс», — написал в своём телеграм-канале Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

Его читатели такую точку зрения явно разделяют — под этим постом за несколько часов появилось свыше 12 тысяч знаков одобрения.

По словам Володина, солдаты и офицеры защищают Россию и каждого из нас — отчего и отношение к ним должно быть благодарным и уважительным.

В другом своём телеграм-посте, вскоре после начала специальной военной операции, Володин убийственно прошёлся и по завсегдатаям подобных богемных местечек — представителям псевдоэлиты, которых от вида российских военных коробит:

«Вы для начала вернитесь на Родину, поработайте на её благо, а не транжирьте в ресторанах, клубах и на курортах деньги родителей. Не забывайте, что их состояние заработано в России благодаря труду граждан, которые не собираются никуда уезжать», — отметил спикер.