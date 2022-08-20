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20 августа 2022 10:55

«Выходите на работу в среду или в четверг»: врач-невролог дала советы, как легче вернуться в строй после отпуска

Невролог Сатаева дала пять советов, как легче вернуться из отпуска на работу
Анна ДОБРЮХА
Анна ДОБРЮХА
Порой на отдыхе режим сбивается настолько, что перестройка на рабочий лад превращается в серьезную проблему

Порой на отдыхе режим сбивается настолько, что перестройка на рабочий лад превращается в серьезную проблему

Фото: Shutterstock

Как ни крути, но даже для прекрасно отдохнувшего человека возвращение из отпуска к работе - стресс, признают врачи. Порой на отдыхе режим сбивается настолько, что перестройка на рабочий лад превращается в серьезную проблему. Как быстрее и легче адаптироваться к трудовым будням, рассказала заведующая неврологическим отделением московской городской клинической больницы № 15 им. О.М. Филатова Наталья Сатаева.

- Существует такое понятие как «вилка времени», - поясняет врач. - Человек тратит определенное время на переход из рабочего режима в отпускной и наоборот. В среднем требуется около недели, чтобы перестроиться.

Именно поэтому медики советуют не пренебрегать нормами Трудового кодекса и брать отпуск минимум на две недели. Иначе организм попросту не успеет полноценно отключиться от работы и отдохнуть.

В то же время у качественного отдыха есть «побочный эффект», отмечает Наталья Сатаева: «То, что до отпуска происходило чуть ли не автоматически - ежедневный подъем, дорога на работу, становится нагрузкой».

В среднем, по словам врача, напряжение может продолжаться около недели. К началу второй недели большинство людей полностью адаптируется к будничной реальности. Зав. отделением неврологии горбольницы им. Филатова дала советы, как легче пережить период адаптации и смягчить послеотпускной стресс.

1. Начните за несколько дней до окончания отпуска возврат к прежнему (рабочему) режиму утреннего подъема и отхода ко сну.

! Врачи-сомнологи подсказывают: эффективнее всего стартовать с более ранних пробуждений. Тогда к вечеру вы станете чувствовать «давление сна» и будет легче отправиться в постель пораньше.

2. Лучшее время для выхода на работу после отпуска - с точки зрения снижения стресса - середина недели, среда или четверг.

Вас будет греть мысль, что через день-два снова небольшая передышка, выходные. Планируя сроки очередного отдыха, возьмите на вооружение этот лайфхак.

3. Не набирайте сразу гору работы «чтобы быстрее погрузиться в процесс». Наоборот, это усилит стресс. «Акцентируйте внимание на основных задачах», - советует Наталья Сатаева.

4. Разбавляйте трудовые будни воспоминаниями о самых ярких моментах отпуска. Пересматривайте фотографии, делитесь впечатлениями с друзьями и коллегами (последним уже не будет так завидно - вы же свое отгуляли).

5. Подсластите послеотпускную реальность в прямом смысле слова. Врач-невролог советует устраивать себе десерты из фруктов и горького шоколада. Эти продукты способствуют выделению «гормонов радости».

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