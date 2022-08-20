«Выходите на работу в среду или в четверг»: врач-невролог дала советы, как легче вернуться в строй после отпуска

Порой на отдыхе режим сбивается настолько, что перестройка на рабочий лад превращается в серьезную проблему Фото: Shutterstock

Как ни крути, но даже для прекрасно отдохнувшего человека возвращение из отпуска к работе - стресс, признают врачи. Порой на отдыхе режим сбивается настолько, что перестройка на рабочий лад превращается в серьезную проблему. Как быстрее и легче адаптироваться к трудовым будням, рассказала заведующая неврологическим отделением московской городской клинической больницы № 15 им. О.М. Филатова Наталья Сатаева.

- Существует такое понятие как «вилка времени», - поясняет врач. - Человек тратит определенное время на переход из рабочего режима в отпускной и наоборот. В среднем требуется около недели, чтобы перестроиться.

Именно поэтому медики советуют не пренебрегать нормами Трудового кодекса и брать отпуск минимум на две недели. Иначе организм попросту не успеет полноценно отключиться от работы и отдохнуть.

В то же время у качественного отдыха есть «побочный эффект», отмечает Наталья Сатаева: «То, что до отпуска происходило чуть ли не автоматически - ежедневный подъем, дорога на работу, становится нагрузкой».

В среднем, по словам врача, напряжение может продолжаться около недели. К началу второй недели большинство людей полностью адаптируется к будничной реальности. Зав. отделением неврологии горбольницы им. Филатова дала советы, как легче пережить период адаптации и смягчить послеотпускной стресс.

1. Начните за несколько дней до окончания отпуска возврат к прежнему (рабочему) режиму утреннего подъема и отхода ко сну.

! Врачи-сомнологи подсказывают: эффективнее всего стартовать с более ранних пробуждений. Тогда к вечеру вы станете чувствовать «давление сна» и будет легче отправиться в постель пораньше.

2. Лучшее время для выхода на работу после отпуска - с точки зрения снижения стресса - середина недели, среда или четверг.

Вас будет греть мысль, что через день-два снова небольшая передышка, выходные. Планируя сроки очередного отдыха, возьмите на вооружение этот лайфхак.

3. Не набирайте сразу гору работы «чтобы быстрее погрузиться в процесс». Наоборот, это усилит стресс. «Акцентируйте внимание на основных задачах», - советует Наталья Сатаева.

4. Разбавляйте трудовые будни воспоминаниями о самых ярких моментах отпуска. Пересматривайте фотографии, делитесь впечатлениями с друзьями и коллегами (последним уже не будет так завидно - вы же свое отгуляли).

5. Подсластите послеотпускную реальность в прямом смысле слова. Врач-невролог советует устраивать себе десерты из фруктов и горького шоколада. Эти продукты способствуют выделению «гормонов радости».