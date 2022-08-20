Почему звёзды прячутся под париками: Аллегровой сожгли волосы, а Пугачёвой лень заморачиваться с укладками

У Ирины Аллегровой и Аллы Пугачевой свои причины прятать волосы под париками. Фото: соцсети/Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Подиумные причёски являются одной из главных деталей на fashion-показах и задают тренд на предстоящий сезон. Именно поэтому одним из самых востребованных fashion-аксессуаров на показах сейчас выступает парик. Моду на парики задал ещё французский король Людовик XIV, а вернуть его в ранг актуального fashion-тренда помогли современные иконы стиля - Ким Кардашьян, Наоми Кэмпбелл, Леди Гага и другие дивы. Парики не только совершили каминг-аут в гардеробы известных персон и звёзд шоу-бизнеса, но и вышли на мировые подиумы, сопровождая новые коллекции именитых брендов. Jeremy Scott, Philipp Plein, Nicopanda, Kaimin и другие известные дизайнеры включили парики в свои показы в Лондоне, Милане, Нью-Йорке. Дизайнер париков и основательница российского модного бренда Shopfans Wig Татьяна Шефер считает парики одним из ключевых инструментов стилистов в создании актуальных образов. Ее парики носят многие звёзды шоу-бизнеса. Уже в 2017 году Шефер в качестве стилиста-волонтёра стилизовала показы двух сезонов Brooklyn Fashion Week, а в конце года по рекомендациям оргкомитета Бруклинской Недели моды приняла участие в Pink Runway Fashion Show. Татьяна в соавторстве с fashion-дизайнерами создавала концепции модных образов с помощью созданных ею париков. Главный секрет звёздных париков -создать предельно натуральный вид локонов.

Дизайнер париков и основательница российского модного бренда Shopfans Wig Татьяна Шефер Фото: Личный архив

- Наши парики уникальны тем, что изготавливаются по инновационным технологиям Novicap liberty и Modulcap, – рассказывает Шефер. - Эти технологии позволяют регулировать шапочку по размеру головы и, с помощью полиуретановых фиксаторов, надёжно ее фиксировать. Ведь парики должны изготавливаться в том числе и с учётом черт лица клиентки. Сегодня парики нужны не только, чтобы замаскировать особенности внешности – проблемы с потерей волос из-за алопеции или после химиотерапии, – но и для того, чтобы быстро изменить свой образ или подготовиться к важному мероприятию, – говорит Татьяна. – Кроме того, парики позволяют без ущерба собственным волосам экспериментировать с длиной и цветом волос, примерять на себя разные образы и поспевать за трендами, которые меняются едва ли не каждый сезон.

Алла Пугачева носит парики с 75 года. Чаще всего это накладные шиньоны Фото: Михаил ФРОЛОВ

Как рассказывает Шефер, парики давно уже царят не только на подиумах, но и на сцене. Так, к примеру, Алла Пугачёва с самого начала своей карьеры предпочитала укладкам парики. В основном очень объёмные, поскольку, по словам певицы, к её лицу не подходят гладкие причёски.

– Я всегда мечтала убрать волосы, но мой имидж мне мешал. К сожалению, моя форма подбородка не позволяет мне носить такие укладки, – говорила в беседе «КП» Пугачёва.

И сейчас певица частенько прячется под всевозможными париками. Года два назад артистка продемонстрировала перед камерами, что носит поверх волос шиньон.

– Это я для своих детишек надеваю! – объяснила репортёрам певица, сняв перед ними искусственные локоны.

По рассказам экс-супруга певицы, ныне покойного режиссёра Александра Стефановича, в 70-е годы на «Мосфильме» был отдельный цех, где шили парики для Аллы Пугачёвой.

– Я на «Мосфильме» был в команде Сергея Михалкова, снимал фильмы по его сценариям. И притащил на «Мосфильм» Аллу. Там ей бесплатно мастерицы делали платья-трансформеры, парики, туфли. Полностью разрабатывали сценический костюм. Её фирменные пышные парики не я придумывал. Просто в тот момент парики были на пике моды. Парики были удобны. Любые гастроли сопряжены с путешествиями, переездами, гостиницами, самолётами и т.д. Не всегда после дороги мы свежо выглядим. Для того чтобы выглядеть хорошо и опрятно, Пугачёвой просто надо было надеть красивый парик, который уже держал форму. На «Мосфильме» были очень хорошие мастера, которые умели делать красивые парики, – вспоминал Стефанович.

Ксения Собчак надевает парики для своих комических образов, чтобы собирать реакции в соцсетях Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Парики иногда носит и Ксения Собчак. Чаще всего комичные, для забавного фото в своих соцсетях. «Аллегрова, это вы? Или это Леонтьев к нам пожаловал?» – так фолловеры Ксении Собчак шутили над её фотосетом в стиле 90-х, для которого журналист надела большой кудрявый парик. «Алла Борисовна, трепещите, я иду!» – подписала фото Собчак.

У блогера Насти Ивлеевой самые смелые парики Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Любит эпатажные парики и Настя Ивлеева. Артистка время от времени появляется в своих соцсетях, то с жёлтыми, то с голубыми, то с фиолетовыми волосами. И даже в брюнетку не раз перевоплощалась ради эксперимента.

Анна Семенович выбрала красный парик для создания сексапильного образа в клипе «Ищу мужа» Фото: Михаил ФРОЛОВ

Эффектный красный парик, сделанный под стрижку каре, есть и у рыжей бестии Анны Семенович. Его певица использовала в клипе «Ищу мужа». Увидев Анну в парике, поклонники поначалу её не признали. Певица была скорее похожа на актрису фильма для взрослых, чем на эстрадную звезду. С другой стороны, задача парика была выполнена – Анна изменилась до неузнаваемости, благодаря чему покорила на съёмочной площадке известного блогера. После съёмок мужчина помчался за подарком Анне, за часами Rolex стоимостью в пять миллионов рублей.

С помощью парика Киркоров сыграл подростка в клипе «Цвет настроения синий» Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Похожий парик есть в коллекции и Филиппа Киркорова. Чёрное каре король сцены надел для клипа «Цвет настроения синий», для образа 16-летнего нигилиста. В комментариях хейтеры троллили артиста, мол, парик стилисты Киркорова увели у Бузовой.

В коллекции актрисы Татьяны Васильевой более 100 париков Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

А вот актриса Татьяна Васильева всегда мучалась из-за тонких волос. Именно поэтому она состригла все локоны «под ноль» и только, если ей надо, надевает для выхода в свет или для съёмок парики (их у неё больше ста (!)).

В коллекции Ани Лорак не один десяток париков: с челкой, с кудрями и разных цветовых оттенков Фото: Борис КУДРЯВОВ

Ани Лорак тоже после развода с мужем-турком потеряла не только немало нервов, но и волос. Певица не раз была замечена за ношением париков и шиньонов.

Ирина Аллегрова (в черной футболке и белых штанах) без парика и с традиционными белыми локонами Фото: Личный архив героя публикации

Ирину Аллегрову, которая на самом деле брюнетка с короткой стрижкой, тоже невозможно уже представить без белоснежных кудряшек.– Ещё в 80-годы при обесцвечивании шевелюры горе-стилист сжёг Ирине волосы, они начали клоками выпадать, поэтому Аллегрова и начала носить парики. Ведь звезда должна быть яркой, а не с жидкими волосами, – рассказывал «КП» бывший директор Валерия Леонтьева Александр Богданович.

КАК ВЫБРАТЬ ПАРИК

По словам дизайнера Татьяны Шефер, с каждым годом увлечённость париками всё больше демонстрируют не только звёзды, селебрити, блогеры, но и просто девушки, которые следят за модными тенденциями, экспериментируют с новыми образами, и при этом заботятся о своих натуральных волосах.

-Обратитесь к профессионалам, чтобы ваша новая прическа идеально соответствовала вам и вашему образу, -советует Шефер.-Парик важно подобрать по размеру вашей головы, чтобы он не давил и не слетал. С помощью стилиста будет проще определиться с подходящим типом волос, стрижкой, окрашиванием и укладкой. Хороший парик – это долгосрочная инвестиция в собственный стиль, поэтому стоит отнестись внимательно к его выбору.