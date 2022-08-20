«Свадьбе быть?»: Киркоров опубликовал загадочное видео из майамского особняка

Девушка не раз подчеркивала, что Киркоров для нее является идеальным мужчиной Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

С диджеем Катей Гусевой Филипп Киркоров появляется в свете уже третий год подряд.

Девушка не раз подчёркивала в интервью, что Киркоров для неё идеальный мужчина.

- Для меня Филипп идеальный мужчина. Он красивый, очень модный, стильный, умный,-рассказывала в беседе с kp.ru Катя Гусева. - Даже за то небольшое количество времени, которое мы вместе, я стала лучше. Кроме советов в шоу-бизнесе, Киркоров подсказывает мне, как лучше выглядеть. Я теперь одеваюсь так, что меня видно за километр (смеется).

- Филипп считает, что артист всегда должен выглядеть так, чтобы на него обращали внимание. «Ты должна одеваться всегда ярко, молодежно и следовать моде!» - сказал он мне. И я начала меняться. Хотя раньше любила классику - строгий костюм, шпильки. А теперь я уже разгильдяйка модная.

Пара проводит время в майамском особняке Филиппа Киркорова Фото: Евгения ГУСЕВА

Сейчас же парочка проводит время в майамском особняке Филиппа Киркорова. Туда артисты улетели в отпуск после гастролей по черноморским курортам. Гусева размещает в соцсетях ролики, на которых загорает у роскошного бассейна певца. А недавно Киркоров и Гусева показали фанатам ролик, как напевая мелодию Марша Мендельсона, они под руку спускаются по лестнице американского дома короля эстрады. Словно жених и невеста. Блогеры тут же решили, что пара намекает на скорую свадьбу.

Напомним: дом в Майами Филипп Киркоров купил десять лет назад, когда у него родилась дочь Алла-Виктория.

У артиста уже на тот момент в Майами была роскошная квартира, которую он купил еще более 20 лет назад. Но когда Киркоров стал отцом, то к своему пентхаусу артист добавил особняк в престижном районе Майами, дом с собственным бассейном и садом. Стоимость американской недвижимости поп-короля специалисты в области недвижимости оценили в 5 миллионов евро.