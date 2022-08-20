А Арестович не настоящий… советник

Журналисты заполучили штатное расписание всех советников администрации Зеленского и Арестовича среди них не нашли. Фото: Кадр видео

На Украине новый скандал. Понимаю, что этим никого не удивишь. Такое ощущение, что это недогосударство так и живет – от одного скандала к другому. Но нынешний может затмить все предыдущие, потому что касается самой публичной фигуры современной Незалежной. Хорошо, если не самой-самой (это позиция пока зарезервирована за президентом-комиком), то фигуры номер два по публичности и популярности – Алексея Арествича.

Это главный "оратор" команды Зеленского, как выяснили украинские журналисты, не является советником ни главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, ни кого-либо из руководителей этого самого Офиса. Журналисты заполучили штатное расписание всех советников администрации Зеленского и Арестовича среди них не нашли.

- В перечне нет имени Алексея Арестовича, хотя есть другие известные публичные представители власти, например, Михаил Подоляк и Сергей Лещенко – оба являются советниками руководителя Офиса президента вне штата, - пишет украинский еженедельник "Украинская неделя".

И что тут началось в украинском сегменте сети – да он самозванец! Да он никто, звать его никак, он просто носит шляпу с многозначительным видом! Хорошо хоть не дошло до того, что Арестович сам по себе не настоящий, а вместо него выступает двойник, а то и тройник.

На защиту сподвижника выступил даже другой представитель офиса – советник Михаил Подоляк, который заявил, что Арестович является не советником какого-то конкретного лица, а сразу всего офиса. Но такой штатной или внештатной единицы журналисты в списке должностей тоже не нашли.

Полноте вам, господа! Вы действительно думаете, что на той Украине, что она представляет собой сейчас, где телеканалы и медиа-холдинги закрываются по щелчку пальцев Зеленскорго и Ермака, может кто-то существовать на протяжении полугода или даже пары-тройки месяцев в качестве совершенно автономного самозванца? В таком случае вы являетесь классической паствой самого Арестовича, которой он ездит по ушам с завидной регулярностью. Кто мог ему позволить существовать так долго и в таком качестве? Только Офис президента Зеленского. Да еще и проводить все свои эфиры на чистом русском языке в стране, где за вскользь брошенное публично русское слово тебя готовы тут же тянуть на привязи в стойло языкового ("мовного") уполномоченного.

Разгадка гораздо проще и лежит на поверхности. Тем более, что Арестович, наверное, единственный раз за все это время не солгал, когда весной в своих эфирах представлялся советником. Он и в штатном расписании на тот момент присутствовал. Просто где-то в конце марта, когда стало ясно, что все его прогнозы о разгроме российской армии в ближайшие две-три недели вилами на воде писаны, и он вляпался с ними по самую маковку, на Банковой, где сидит команда Зеленского? решили от него несколько дистанцироваться. И перевели его на некую форму аутсорсинга, когда он не является сотрудником, а поставляет свою продукцию по контракту. По такой схеме, кстати, на российском ТВ работают многие программы, в том числе, и некоторые ток-шоу, которые по договорам делают якобы некие независимые компании. Так легче и гонорары выплачивать приглашенным гостям, да и другие вопросы решать проще. А ТВ-канал просто платит деньги за готовый продукт, а в случае неприятностей сразу отмазывается, что это не мы, мол, налажали, а производители.

Вот и Арестович перешел, по всей видимости на такую форму сдельщины. Не мог Офис президента Украины, как и сам президент, отказаться от услуг такого талантливого вешателя лапши на уши. А он, не стоит это скрывать, в своем деле весьма талантлив. С другой стороны, если что, можно Арестовича обвинить в чем угодно, если это потребуется. Что, кстати, было уже сделано, когда именно Арестовича обвинили в сливе плана наступления на Херсон врагам. Хотя об этом говорили и другие советники, и министр обороны, и генералы и т.д. Но и Арестович особо не возражал, потому что его нынешнее положение, в которое включены уже наезды и обвинения, в случае чего с лихвой компенсируется соответствующими финансовыми вливаниями в него. По сведениям Телеграм-канала "Легитимный", Арестович получает миллион гривен зарплаты в месяц, и за эту сумму готов изображать и гения, и придурка, и терпилу, если понадобится.

Вот так вот просто открывается ларчик с мнимым "самозванством" Арестовича. Нет тут ни тайны, ни интриги. А есть послушная марионетка "в ловких и натруженных руках". Пусть и сама по себе весьма талантливая.

А Украина будет обсуждать этот скандал до нового. Который обязательно случится, как только этот поднадоест публике, или потребуется еще чем-то отвлечь внимание народа от плачевного положения ВСУ в зоне боевых действий.