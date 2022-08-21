Исчезнувший Артик вернулся на сцену, но выступает без Севиль

Севиль. Фото: пресс-служба Livefest

В последнее время новая звезда группы «Артик/Асти» Севиль посещала мероприятия одна. И на музыкальных фестивалях и концертах девушка тоже пела без солиста Артема Умрихина (Артик). Даже из хита «Гармония» вырезали речитатив Артика, дописали ещё один куплет, который вместо партнёра пела Севиль. Фанаты коллектива уже запереживали, появились слухи о распаде группы.

Но на днях Артик все-таки вернулся на сцену. Правда пока выступает без Севиль.

Артист появился на сцене московского клуба Gipsy и вместе с Артемом Качером спел «Грустный дэнс». Таким образом друзья отметили день рождения Качера.

Напомним: ранее Артик объяснял, что занят семейными делами, поэтому Севиль пока выступает одна. А певица разъясняла фанатам, мол, Артик засел в студии, записывает для группы новый музыкальный материал. В любом случае музыканты опровергают распад группы, в один голос говорят, что «Артик/Асти» сохранит свой фирменный стиль.

Как уже писала «КП», год назад коллектив покинула солистка Анна Дзюба, устремившись в сольное плавание. На смену Анне пришла звезда «Новой волны» Севиль, которая уже выпустила в группе два хита - «Гармонию» и «СО2».