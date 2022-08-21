Линда Евангелиста снялась для журнальной обложки впервые после изуродовавшей ее процедуры

Евангелиста стала жертвой косметологической операции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

57-летняя канадская модель Линда Евангелиста, блиставшая в 90-х годах прошлого века, снялась для обложки Vogue. Это первая ее фотосессия после неудачной косметологической процедуры, которая вогнала звезду в депрессию.

По словам самой супермодели, для фото, на котором красуется только ее лицо (все остальное тщательно спрятано под шляпой, платком и цветами), визажистам пришлось прибегать к помощи клейкой ленты и резинок, чтобы придать коже естественный вид.

– У меня не такая шея и челюсть в реальной жизни - я не могу повсюду ходить с лентой и резинкой, – сказала Евангелиста.

После неудачной пластики звезда впала в депрессию Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В прошлом году открылась одна из самых странных тайн мира моды – куда пропала супермодель, и почему ней никто ничего не знает.

Выяснилось, что Евангелиста стала жертвой неудачной косметологической операции – криолиполиза. Суть процедуры состоит том, что участок кожи, который требуется лишить подкожного жира, втягивается в аппарат и подвергается действию низкой температуры. В результате этого жировые клетки гибнут, как утверждают специалисты, навсегда.

В случае с Евангелистой процедура дала обратный эффект, и жировые отложения на лице и подбородке модели увеличились.

В 90-е канадская модель Линда Евангелиста входила в пятерку самых красивых девушек планеты Фото: GLOBAL LOOK PRESS

– Если бы я знала, что побочный эффект приведет к потере источника дохода и вгонит в такую депрессию, что начинаешь себя ненавидеть, я бы никогда не пошла на такой риск, – заявила модель перед съемкой.

Также она рассказала, что пошла на криолиполиз, поверив рекламе. Она подала в суд на компанию, проводившую процедуру и теперь, по ее словам, иск урегулирован.