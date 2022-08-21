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Звезды21 августа 2022 5:17

Линда Евангелиста снялась для журнальной обложки впервые после изуродовавшей ее процедуры

Визажистам пришлось потрудиться, чтобы придать лицу супермодели достойный вид
Юрий МАЙБОРОДА
Евангелиста стала жертвой косметологической операции

Евангелиста стала жертвой косметологической операции

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

57-летняя канадская модель Линда Евангелиста, блиставшая в 90-х годах прошлого века, снялась для обложки Vogue. Это первая ее фотосессия после неудачной косметологической процедуры, которая вогнала звезду в депрессию.

По словам самой супермодели, для фото, на котором красуется только ее лицо (все остальное тщательно спрятано под шляпой, платком и цветами), визажистам пришлось прибегать к помощи клейкой ленты и резинок, чтобы придать коже естественный вид.

– У меня не такая шея и челюсть в реальной жизни - я не могу повсюду ходить с лентой и резинкой, – сказала Евангелиста.

После неудачной пластики звезда впала в депрессию

После неудачной пластики звезда впала в депрессию

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В прошлом году открылась одна из самых странных тайн мира моды – куда пропала супермодель, и почему ней никто ничего не знает.

Выяснилось, что Евангелиста стала жертвой неудачной косметологической операции – криолиполиза. Суть процедуры состоит том, что участок кожи, который требуется лишить подкожного жира, втягивается в аппарат и подвергается действию низкой температуры. В результате этого жировые клетки гибнут, как утверждают специалисты, навсегда.

В случае с Евангелистой процедура дала обратный эффект, и жировые отложения на лице и подбородке модели увеличились.

В 90-е канадская модель Линда Евангелиста входила в пятерку самых красивых девушек планеты

В 90-е канадская модель Линда Евангелиста входила в пятерку самых красивых девушек планеты

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

– Если бы я знала, что побочный эффект приведет к потере источника дохода и вгонит в такую депрессию, что начинаешь себя ненавидеть, я бы никогда не пошла на такой риск, – заявила модель перед съемкой.

Также она рассказала, что пошла на криолиполиз, поверив рекламе. Она подала в суд на компанию, проводившую процедуру и теперь, по ее словам, иск урегулирован.

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