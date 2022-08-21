Гарь, сажа и дым от пожаров в Рязанской области долетают до Москвы в считанные часы Фото: Иван МАКЕЕВ

Москву ждут нелегкие деньки: уже сегодня концентрация гари от пожаров на востоке от столицы достигла максимума за последние дни. Но и это еще не предел:

- Ближайшие двое суток будут неутешительными: содержание продуктов горения в воздухе усилится еще в полтора раза, видимость ухудшится до нескольких километров, - рассказал корреспонденту kp.ru ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец. – Хуже всего будет в ночь с воскресенья на понедельник и с понедельника на вторник. Днем – немного полегче, потому что порывы ветра будут немного «проветривать» город.

В России зафиксировано более полусотни пожаров, которые горят одновременно. Самые серьезные – в Рязанской области (гарь, сажа и дым оттуда долетают до Москвы в считанные часы) и во Владимирской области, где тлеют торфяники. На помощь местным пожарным отправили столичных, но справиться с полыхающими лесами и полями пока не удается.

Погода спуску не дает: сегодня в Москве ожидается +24-26 градусов тепла, в Подмосковье - +22-27, что на три градуса выше нормы для этого периода. Солнечно, без осадков, с порывами ветра до 10-15 метров в секунду. К среде-четвергу станет еще жарче и, столбики термометров покажут выше +30. В горящих регионах ситуация примерно такая же.

-Сейчас климатическая ситуация в столице определяется юго-западной периферией антициклона, который и формирует устойчивый юго-восточный вынос воздушных масс со стороны Рязанской области, - говорит Евгений Тишковец. – Направление ветра может поменяться в среду. А в пятницу мы ожидаем холодный атмосферный фронт.

Тем временем, в Московской области ограничено посещение лесов. Малейшая искра может стать причиной пожара, поэтому лесники бдят и нарушителей штрафуют: нарушение противопожарного режима может обернуться штрафом в 10-15 тысяч рублей.