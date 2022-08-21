Стоматологи предупреждают: от кариеса можно умереть

В условиях пандемии следить за здоровьем зубов особенно важно Фото: GLOBAL LOOK PRESS

КАРИЕС — ЭТО НЕ ТОЛЬКО ВРЕДНЫЕ БАКТЕРИИ

Одним из основных факторов развития кариеса называют размножение во рту вредных бактерий Streptococcus mutans, которые истончают зубную эмаль и способствуют образованию кариозных полостей — «дыр», в которые охотно заселяются другие бактерии.

- Но вредные бактерии лишь часть кариозного процесса, - объясняет почетный президент Стоматологической ассоциации России (СтАР), президент Международной ассоциации стоматологического просвещения (IADP), профессор, стоматолог Владимир Садовский. - Основным всегда будет любовь человека к сладкому, и, так сказать, - нелюбовь к гигиене. И, увы, возраст: чем мы старше, тем меньше вырабатывается слюны, которая нужна для многих процессов, в том числе реминерализации зубов. Реминерализация — это тонкий процесс, когда часть минералов из эмали переходят в слюну и возвращаются обратно, наполнившись нужными соединениями. Если человек заботится о себе (правильно питается, не курит и не выпивает, регулярно чистит зубы и посещает стоматолога) этот хорошо отлаженный механизм обеспечивает нашей эмали прочность и белизну. Слюна, в свою очередь — это отличный природный дезинфектор, благодаря которому многообразие бактерий во рту всегда стремится к балансу. Но как только нарушается баланс, тогда начинают буйствовать те самые Streptococcus mutans - и привет, кариозные полости! То есть чем меньше слюны, тем выше риск развития и кариеса и воспаления десен.

ДОВОДИТ ДО СЕРДЕЧНЫХ ПРОБЛЕМ И СМЕРТИ

- «Банальный» на первый взгляд кариес или зубной налет могут приводить к бактериемии, - рассказывает врач-ортодонт международного класса, основатель и главный врач одной из столичных стоматологий Андрей Опарин. - Бактерии, которые содержатся в зубном налете, попадают в кровяное русло и оседают в том числе и на створках клапанов сердца. Это может привести к сердечным порокам. Я лично знаю пациента, который пережил замену клапана сердца. Все кардиохирурги уверены, что причиной стали зубные отложения. Возможно, это связано с тем, что в одной из клиник ему удаляли зуб и огромное количество налета попало в раневую поверхность, что привело к бактериемии.

- Особенно опасен кариес у детей, - продолжает Андрей Опарин. - В этом году на слете детских стоматологов описывали случай, когда ребенок умер от кариеса. Дело в том, в детском возрасте он стремительно развивается: быстро переходить в пульпит, а затем в периостит (воспаляются ткани, окружающие зуб). Воспаление было стремительным, гной попал в кровь и ребенка не удалось спасти... У взрослых осложнения от кариеса развиваются медленнее, и многое зависит от иммунитета пациента. Если он ослаблен, то осложнения стремительны — из пульпита в периодонтит, периостит, остеомиелит (воспаление костной ткани), что тоже может привести к летальному исходу. Такие случаи в современном мире редки, но, тем не менее, происходят.

Учитывая эпидемию ковида, который как раз сильно ослабляет иммунитет и нередко запускает воспалительные заболевания, следить за здоровьем зубов сейчас особенно важно.

КИСТА ЗУБОВ МОЖЕТ СПРОВОЦИРОВАТЬ ГАЙМОРИТ

Не всегда понятно, почему ребенка или взрослого возникает гайморит — казалось бы, «на ровном месте». Обычно его связывают с частыми простудами. Хронический гайморит — это воспаление слизистых оболочек в гайморовых пазухах, которые расположены в костях верхней челюсти, слева и справа от носа.

- Но причиной этой болезни могут стать кисты у корней верхних зубов, расположенных очень близко к дну гайморовой пазухи, - объясняет к.м.н., стоматолог Павел Колесов. - Киста возникает из-за инфицирования, и если ее не лечить, инфекция может распространиться в гайморовы пазухи. Раньше киста означало автоматические удаление. Сейчас при современных методах врачи сохраняют зуб, вылечивая кисту.

А ЕЩЕ УМЕНЬШАЕТСЯ ЛИЦО...

Зубные проблемы влияют и на мимику и на овал лица. Например, это происходит с возрастом, когда зубы стираются естественным путем. Но иногда и в молодом возрасте, когда зубы поражены кариесом и человек вынужден жевать только на одной стороне, или вовсе отсутствуют после удаления, то уменьшается нижняя треть лица, челюсть перекашивается.

- Появляются проблемы со смыканием челюсти, пережевыванием пищи, а, значит, могут возникнуть проблемы с желудочно-кишечным трактом, - поясняет Андрей Опарин. - Параллельно может подключиться височно-нижнечелюстной сустав, а это приводит к асимметрии при открывании рта и заклиниванию суставов. Чтобы этого не произошло важно вовремя вылечивать кариес.

КСТАТИ

Десны воспаляются из-за... стресса

Из-за стресса, особенно хронического или затянувшегося, сбивается работа всей иммунной системы. То есть снижается защита от вредных бактерий, вирусов, грибков (патогенная флора начинает активно размножаться), начинаются хронические воспаления и обострение уже диагностированных заболеваний.

В том числе из-за воздействия стресса могут пострадать и сузиться небольшие сосуды, питающие ткани зубов и десен. То есть стресс может запустить развитие гингивита (воспаления десен) за счет активизации роста вредных бактерий. Бактерии могут поражать и пародонт - ткани, окружающие зуб. Пародонт страдает также от хронического воспаления, вызванного сбоями в работе иммунной системы.