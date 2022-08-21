Украинские националисты могут отравлять бутилированную воду

Если у бутилированной воды нарушена заводская запайка дна - это повод насторожиться Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

«Следователи зафиксируют сведения об обнаружении в организме доставленных в госпиталь военнослужащих Вооруженных сил России, выполнявших задачи в Запорожской области, отравляющего вещества", - говорится в сообщении СК России.

Экспертизы пройдут в рамках возбужденного уголовного дела о преступлениях киевского режима.

Ранее информацию об отравлениях сообщили в Минобороны России. В СК России также отметили, что это не единичный случай: боевыми отравляющими веществами был отравлен глава временной администрации Херсонской области Владимира Сальдо.

По предварительной информации киевский режим применил против российских военных отравляющие вещества похожие на яд искусственного происхождения - ботулотоксин типа "В".

Сам токсин встречается в просроченных консервированных продуктах, только найденный образец улучшенный в биолабораториях Пентагона для боевого применения. Достаточно, чтобы в организм человека попало несколько миллиграммов яда воздушным или капельным путем. Если обычный ботулотоксин обычно поражает слизистую кишечника, то ботулотоксин типа "В" быстро покрывает непроницаемой пленкой легкие, слизистые глаз и нос. Токсин погибает при температуре 120 градусов, что достичь в органах живого человека невозможно.

- Может возникнуть серьезное, зачастую смертельное, отравление, которое приводит к отеку легких и удушью, - заявил экс-член Комиссии по биологическому и химическому оружию ООН, микробиолог Игорь Никулин.

Никулин напомнил, что ботулотоксин применялся в американских бомбах. Не исключено, что яд попал на Украину и распыляется с помощью дронов.

Отметим, что ботулотоксин применялся американскими спецслужбами и боевиками в Чеченской республике.

НА ЧТО ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ

В стельках новых военных ботинок может находиться инъекционная игла, что ранит ногу по мере износа стелек.

На бутылках с водой стоит обращать внимание на заводскую запайку дна. Если видно, что ее прижигали зажигалкой или она какой-нибудь неправильной формы, то в бутылку могли ввести иглой яд.

Не стоит пользоваться брошенными кофеварками и чайниками.

Не надо подбирать пачки сигарет или конфет.