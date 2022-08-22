Cборы ребенка в школу за год подорожали на 20%

Школьники груз знаний потянут, а вот семейный бюджет потянет его уже не всегда. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Ишь, как за лето вымахал..,» - с грустным вздохом говорят сейчас многие родители, примеряя на свое чадо пиджак, кофточку и брюки, которые еще в прошлом году были в пору, а теперь безнадежно малы. Август - традиционно самый сложный месяц для бюджета семей, в которых растут школьники. А ведь помимо одежды нужно покупать новые тетради, ручки, пеналы - сплошное разорение...

Специалисты исследовательского центра портала Superjob.ru провели опрос среди родителей, живущих в городах-миллионниках, чтобы выяснить, насколько подорожали сборы ребенка в школу по сравнению с прошлым годом. Как и следовало ожидать, траты выросли, причем существенно - в среднем на 18%. Самый высокий рост - в Санкт-Петербурге (+31%) и Москве (+30%). В абсолютных цифрах лидером тоже стала столица - здесь сборы ребенка в школу обходятся родителям в 14300 рублей (информацию по некоторым другим городам см. в таблице).

Только цифры. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Впрочем, многие родители, глядя на сумму в 12000-14000 рублей, недоумевают: ну разве можно за такие деньги снарядить ребенка в школу? Конечно, это очень усредненные значения. Кто-то 12 тысяч только на кроссовки для своего малыша готов потратить, а кто-то на эти деньги полностью экипирует школьника, выбирая ему «обновки» в секонд-хенде и на вещевом рынке.

Но в целом результаты опроса Superjob совпадают с данными сервиса «Чек индекс», который зафиксировал размер реальных затрат (по величине средней покупки, а не цен) на условный «школьный набор» в первой половине августа в размере 13 480 рублей. То есть именно такую суму тратит сейчас среднестатистическая российская семья на одного ребенка. Сам набор состоит из базовых предметов канцелярии и одежды - дневника, тетрадей, карандашей и ручек, школьной формы, обуви и т.п.