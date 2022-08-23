Стометровый Путин и готовый к бою «младший брат»: почему Сербия - козырная карта России в Европе

Спецкор Дарья Асламова в Белграде. Фото: Дарья АСЛАМОВА

НОВЫЙ ПЕРЕКРЕСТОК ЕВРОПЫ

Кафе «Балканский шпион» - мое любимое место встречи в Белграде. На стенах портреты Сталина и кадры из знаменитой югославской комедии восьмидесятых годов «Балканский шпион» про двух сумасшедших шпионов-любителей. Это как нельзя лучше подходит карнавальной бессонной атмосфере столицы Сербии - с цыганской музыкой на улицах и танцами до утра. Лязгнул новый железный занавес между Востоком и Западом, и Белград внезапно превратился в новый перекресток Европы. Здесь встречаются все, кто ищет встречи на нейтральной территории. В полночь вы с трудом найдете столик в модных кафе в центре города, и уже в девять утра там же похмеляются люди с опухшими лицами с неизменной сигаретой в зубах.

Кафе "Балканский шпион" в Белграде Фото: Дарья АСЛАМОВА

В Белграде английская речь слышна куда чаще, чем даже русская, несмотря на понаехавших программистов из России. Новая дьюти-фри зона шпионажа. Как Касабланка во время Второй мировой войны или Бейрут шестидесятых годов. Сколько энергичных молодых мужчин, представителей бесчисленных международных организаций и фондов, сколько загорелых бизнесменов с визитными карточками «экспорт-импорт» («разведка-контрразведка», как шутят мои белградские приятели). Именно Белград может стать тайной переговорной площадкой между Россией и Западом, и поэтому местные власти смотрят сквозь пальцы на всю эту колоритную публику.

Самый бесполезный контингент – так называемые евроинтеграторы. Сербия официально твердит мантру про светлый путь в Евросоюз, хотя против ЕС выступает уже 52 процента населения, а против НАТО – 91 процент. Собственно, вступать сейчас в ЕС – это как покупать билет на «Титаник», когда он уже тонет.

- Евроинтеграции больше не существует, это пропагандистский миф, - говорит политолог Душан Пророкович. – Многие мои коллеги занимались продвижением евроинтеграции и фактически сейчас боятся потерять работу. У них паника! Это как быть профессором марксизма в 90-х годах.

Лучшему на свете дипломату, благодаря которому Европа еще существует. Фото Сергея Лаврова у парламента Сербии. Фото: Дарья АСЛАМОВА

- Но почему же Сербия цепляется за этот миф? – спрашиваю я.

- Потому что в каждом министерстве сидят люди, ответственные за евроинтеграцию. Они тоже хотят получать зарплату. Есть закон инерции, и сейчас невозможно официально сделать шаг назад. Есть давление нашего бизнеса, который связан с рынком ЕС (наш экспорт в Европу составляет более 60 процентов). Есть сильная пропаганда в СМИ: мол, без ЕС мы мертвы. У нас 80 процентов СМИ – антироссийские, а население абсолютно пророссийское. Но Евросоюз уже развалился! Это тотальное сумасшествие! Они ввели санкции против России, а сейчас просто не смогут от них отказаться, даже если сильно захотят. Им нужен консенсус. Если даже попытаться откатить санкции назад, всегда найдется какая-нибудь Латвия или Литва, которые выступят против. Все! Нет консенсуса. Европейцы пали жертвой собственных решений.

Оказалось, что Россия – это сила. Да что, мол, у русских есть? Газ, нефть, картошка. Теперь это называется другими словами – энергетическая и продовольственная безопасность. Без России невозможно обеспечить экономическое существование целой Европы. Сербия пока держится. Президент Вучич – серьезный политик, но классический манипулятор. Он говорит всем то, что они хотят услышать. Европе твердит, что Сербии, мол, жизни нет без ЕС, американцам жалуется, что ЕС – плохой, а США – гарант стабильности, а русским говорит, что мы любим Россию больше, чем Сербию. Пока это работает.

На уличных лотках в Белграде активно продаются майки с портретами Путина, буквой Z и символами русско-сербского единства Фото: Дарья АСЛАМОВА

«БАЛКАНЫ – ВАША КАРТА»

Экс-министра иностранных дел Югославии Живадина Йовановича я выдернула в накаленный солнцем Белград прямо из его фруктового сада в горах, где он любовно собирает сливы для домашнего производства ракии. «Представляете, я купил дубовые бочки! – похвастался он. – Цвет у сливовицы будет как у коньяка».

Мне очень по душе этот подвижный и чрезвычайно энергичный для своих 83 лет политик. Министром он был в самое тяжелое время – с 1998 по 2000 годы, во время натовских бомбардировок Югославии. Всей душой ненавидит ельцинскую элиту и особенно бывшего министра иностранных дел России Андрея Козырева, который сейчас преспокойно проживает в Майами и является гражданином США. (Козырев получил на Западе прозвище «мистер Да» - в противоположность советскому министру Андрею Громыко, «мистеру Нет».) Господин Йованович отлично помнит все детали безнадежных переговоров Югославии с Россией о поставках оружия и отказ, который потом обернулся полным разгромом маленькой независимой страны. Считает, что новый «дранг нах остен» (натиск на Восток) начался именно в 1999 году с бомбардировок Югославии, а реальной геополитической целью была экспансия к русским границам.

Министерство обороны Сербии, разбомбленное в 1999 году Фото: Дарья АСЛАМОВА

Но сейчас господин Йованович преисполнен энтузиазма:

- Западные центры силы сильно ослабли после украинского кризиса. У них сидит марионеточное правительство в Киеве, но Украина не функционирует, как государство. Западная Европа в очередной раз пожертвовала своими интересами ради глобальных интересов США. Замедление экономики и промышленности, продовольственный кризис, беспрецедентная инфляция. Они не знают, как они зиму переживут! Европа перестала быть здравомыслящей, у нее головокружение, недостаток ясной ориентации, а у элиты нет ни храбрости, ни мудрости, чтобы избавиться от мертвой хватки Америки. В сущности, сейчас такие лидеры, как венгерский премьер Орбан и наш президент Вучич, покупают для нее время, чтобы отрезвить Европу и показывают, что такое независимо мыслящий курс. Рано или поздно Европе придется иметь собственную позицию. ЕС знает, что нет замещения России как главному фактору экономического развития. Нет другой страны. Нет другого партнера. Россия – единственный путь для Европы, чтобы выжить. Любой конфликт заканчивается переговорами. Придется сесть и договариваться с Россией, и европейцы пытаются найти поводы и возможности, чтобы усилить свои позиции тут и там.

Балканы – это их карта. Сербия, безусловно, слишком маленькая, но нет контроля над Балканами без контроля над Сербией.

Парламент Сербии (Скупштина) Фото: Дарья АСЛАМОВА

- А каковы наши карты в этой игре? – спрашиваю я.

- Ваша карта, как минимум, одна из них, – тоже Балканы. А Сербия - так вообще козырная! Россия уже сейчас думает о мире после украинского кризиса. Начнутся переговоры о новой европейской системе безопасности и сотрудничества. Балканы должны стать зоной, свободной от иностранных военных баз. Национальные армии останутся, но не иностранные. Законно ли это требование? Безусловно.

- В сущности, это то, что Россия потребовала от США еще в декабре прошлого года, - размышляю я. – Возвращение НАТО к границам 1997 года. Но Балканы сейчас – это множество мелких вздорных государств. Разве они представляют опасность?

- А вот тут вы ошибаетесь. Маленькие государства могут быть чрезвычайно агрессивными, когда за ними стоит большой босс и военные базы. Они обретают уверенность в себе и атакуют, чтобы заслужить шоколадку от босса.

- Ох, как вы правы! – восклицаю я, вспомнив о банде прибалтийских государств, таких крохотных и таких высокомерных.

- Выиграет тот, у кого крепче нервы. Все под высоким напряжением и полно сюрпризов. США знают, что Россия сейчас крайне занята с Украиной, и они могут использовать это время, чтобы заставить Сербию вступить в НАТО. Кто спрашивал население Финляндии и Швеции? Или Черногории? Американский посол в Белграде выступает постоянным адвокатом НАТО и твердит, что это единственный путь для Сербии. А в публичном пространстве – тишина. Мы не слышим голосов 90 процентов сербского населения.

Ночной Белград. Памятник князю Михаилу Фото: Дарья АСЛАМОВА

«ПРИСТЕГНИТЕ РЕМНИ, ЗОНА ТУРБУЛЕНТНОСТИ»

Водный ресторанчик пляшет в ночи на веселых дунайских волнах.

- А вот если нас оторвет от причала, куда мы поплывем? – спрашиваю я официанта.

- Вряд ли вам понравится маршрут. Сначала в Румынию, а оттуда до Одессы, до острова Змеиный, где полно мин в море.

В свою очередь официант живо интересуется, много ли у нас Калибров и долетят ли они до Европы. Прямо-таки любимый вопрос у сербов. А я сразу вспоминаю, как в 1999 году во время бомбардировок Белграда на Бранковом мосту плясали местные мужики и пели на мотив «Катюши»: «Выходила на берег С-300». Тогда еще сербы верили, что Россия не бросит их в беде и пришлет С-300. Не прислали.

Набережная Белграда Фото: Дарья АСЛАМОВА

Все последние годы Сербия активно и успешно, прямо до зубов, вооружается. Жизнь научила. В промышленности использует китайские инвестиции, в торговле - договор о свободной торговле с Россией. Три главных товара – яблоки (туда первое время, надо признать, пристроились польские яблоки, но сербы клянутся, что это, мол, их бес попутал), шины и женские носки(!). О такой лазейке, как Сербия, уже давно знают западные компании, поэтому здесь открывают свои представительства многие немецкие фирмы. На этикетках товаров пишут «произведено в Сербии», а значит – добро пожаловать в Россию.

Годы войны выработали у сербов то, что в просторечии называется «чуйкой» (шестое чувство, интуиция). В отличие от сошедшей с ума Европы они очень трезво оценивают историческое время, в котором всем нам посчастливилось жить.

Памятник Николаю II в Белграде Фото: Дарья АСЛАМОВА

- Не могу избавиться от ощущения, что не все в мире понимают, какие тектонические изменения произошли в мире после начала спецоперации России на Украине, - не только в международных отношениях, но и в сфере финансов, торговли, транспорта, культуры и даже спорта, - говорит директор Института международной политики и экономики Бранислав Джорджевич. - Последствия будут необратимыми. Посмотрите хотя бы на разногласия между балканскими странами! Черногория, член НАТО, ввела санкции против России, полностью встала на сторону Запада, хотя исторически сотрудничает с Россией. Возьмите Македонию. Эта православная страна тоже ввела санкции и послала вооружение Украине. А Болгария, которая всегда была для России наиболее важной страной, даже важнее Сербии? Несмотря на невероятные исторические связи, она также присоединилась к санкциям. А вот Сербия не присоединилась и не присоединится. Несмотря на любое давление Запада. И это будет нам многого стоить и в политическом, и в экономическом смысле.

- Весь балканский регион входит в зону турбулентности и перманентной дестабилизации, - уверяет политолог Душан Пророкович. – Хронические проблемы в Косово. Тотальный кризис в Македонии. Трясет Боснию и Герцеговину. В Болгарии пало правительство. Болеет Черногория. В 1990-х годах американцы были сильны и могли контролировать и Боснию, и Косово. Сейчас нельзя заварить здесь маленькую кашу, потому что никто не знает, чем эта каша закончится. А Сербию коллективный Запад уже потерял, но этого еще не знает.

«ПУТИН СТАЛ СТОМЕТРОВЫМ»

«Что за чудо!» - ахаю я, окунаясь в волны медового света. Храм святого Саввы в Белграде. Еще несколько лет назад здесь были суровые, голые стены, а теперь повсюду разлито мягкое золотистое сияние.

- Истинно мировое чудо, - с удовольствием подтверждает отец Младен. – Триста русских мастеров под руководством академика Николая Мухина создали более семнадцати тысяч квадратных метров золотой мозаики в византийском стиле. Всего за четыре с половиной года! Чтобы блеск золота не бил в глаза, кусочки мозаики не полировали, оставили матовыми. Поэтому свет от нее мягкий, греющий. Мозаику делали в Санкт-Петербурге и Москве, а три кусочка вставил лично президент Путин. Теперь наш храм– это символ русско-сербского единства.

Храм святого Саввы в Белграде. Русские мастера создали 17000 квадратных метров золотой мозаики. Фото: Дарья АСЛАМОВА

В своем кабинете меня принимает настоятель храма святого Саввы епископ Ремесианский владыка Стефан, суровый и деятельный мужчина. Скорее воин, чем священнослужитель. Воин Христа.

- Христос сказал: не мир принес вам, но меч. А меч нужен, чтобы отделить плохое от хорошего, - говорит он. – Да, православие проповедует мир. Но в этом мире, в котором мы сейчас живем, много врагов. Мы ни на кого не нападаем, но мы защищаем свой народ. Дьявол всегда желает беспорядка. Если мы его допустим, то допустим правление князя тьмы.

Епископ Ремесианский Стефан Фото: Дарья АСЛАМОВА

- А как же быть с заповедью: возлюби врага своего? – спрашиваю я.

- Конечно, за него надо молиться. Но нельзя допускать, чтобы враг убивал нас. Я как мужчина должен защищать вас, потому что вы женщина. И неприятель должен знать, что у нас хорошее оружие. Мир хочет новой войны, это витает в воздухе. Но Сербия сейчас – самое сильное государство на Балканах. Мы успели купить много оружия – русского, китайского, натовского.

- Вы говорите, как политик, а я думала, церковь должна быть вне политики.

- Я тоже так думал в молодости. А недавно услышал: если верующие аполитичны, то другие, люди тьмы, возьмут власть в свои руки. Поэтому церковь ДОЛЖНА заниматься политикой. Разумеется, и в церкви люди разные бывают, но самые честные люди – верующие, и они должны заниматься судьбой своего народа.

Когда началась спецоперация на Украине, я, честно говоря, был удивлен, что Россия так быстро отреагировала. Но мои друзья в Москве возразили: мы восемь лет ждали, когда же мы поможем помочь нашим людям. Такая сильная страна и столько лет унижений. А сейчас я за вас спокоен. Конечно, тяжело, что люди погибают, но американцы не успеют сделать то, что хотели. Европа сейчас в такой панике, но начала думать, узнавать правду. Если им не нравится правда, это другой вопрос. Европа, действительно, боится русского солдата. Приезжают представители Запада, а я их спрашиваю: чего ж вы так русских боитесь? Путин для них стал огромным и ростом в сто метров. Запад туповатый и верит в страшные сказки о русских. А вот экс-Югославия прекрасно понимает русского человека.

Православная союзница России. Фото: Дарья АСЛАМОВА

- А чем Россия может помочь Сербии?

- Россия прежде всего должна помочь себе. Когда у России сильный лидер, нам в Сербии лучше, и неприятель нас сильно боится. В 1999 году русские не смогли нам помочь. Наши тогда связывались с Москвой, а Москва все передавала сразу в Вашингтон. Это предательство двух-трех человек из власти, но не русского народа. Важно, чтобы старший брат всегда мог помочь младшему в драке, но для этого он должен быть сильным. Не будет России, и нас, маленьких, не будет.