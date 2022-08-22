Полгода «адских» санкций: какие ограничения больно бьют по России, а с какими можно жить

В экономической войне против России участвуют десятки государств. Фото: Shutterstock

Назвать точное количество антироссийских санкций не так уж просто. Санкционные пакеты летят в нашу сторону чуть ли не ежедневно – из Евросоюза, США, Канады, Японии… Всего в санкционной войне участвуют десятки государств. Многие зарубежные компании уже не понимают, с кем в России нельзя работать, а с кем еще можно. Именно поэтому в США появился проект Castellum, аналитики которого скрупулезно подсчитывают введенные против нашей (и не только нашей) страны ограничения. Итак, на 22 августа их насчитывается уже 11812. Это примерно втрое больше, чем у нашего ближайшего конкурента Ирана (3665) – см. рубрику «Наглядно».

Львиная доля ограничений – 9117 – введена против России после 22 февраля 2022 года (указ о признании республик Донбасса Путин подписал вечером 21-го февраля). Правда, более 7,5 тысяч санкций направлены против физических лиц, интересы организаций затрагивают на сегодняшний день 1452 санкции.

«Комсомолка» решила выяснить, какие из введенных санкций по-настоящему критичны для российской экономики («Хоть стой – хоть падай»), какие неприятны, но терпимы («Тучи ходят хмкуро»), а с какими нам вполне по силам справиться («Будем жить»).

Высокие технологии

Влияние санкций: «Хоть стой – хоть падай»

С самого начала спецоперации западные страны ограничили доступ России к высокотехнологичному оборудованию и IT-разработкам. США обязали всех зарубежных производителей, использующих американские технологии, получать лицензии на поставки своей продукции в Россию. Только один пример – наша страна не производит полупроводники, необходимые для производства современной техники, львиную долю микрочипов мы импортировали из-за рубежа. Однако из-за санкций крупнейший производитель полупроводниковых чипов – тайваньская компания TSMC, которая обеспечивает 90% мировых потребностей, – отказалась от сотрудничества с Россией. Непонятна теперь также и судьба российских процессоров "Байкал" и "Эльбрус", в производстве которых она участвовала.

Эксперты говорят, что для налаживания в стране собственного производства современных полупроводников понадобится лет 15. Микрочипы сейчас используются везде, современные смартфон или автомобиль без них сделать невозможно. И это только малая часть проблем, созданных санкциями в области IT.

Остается надежда на вездесущий Китай, но вряд ли он закроет все высокотехнологические дыры российской экономики. Добавим еще, что под блокирующие санкции попали крупные российские IT-компании, так или иначе связанные с государством. Так что здесь введенные Западом меры являются для нас весьма болезненными.

Наука

Влияние санкций: «Хоть стой – хоть падай»

Весной и летом едва ли не ежедневно очередная зарубежная научная организация объявляла о приостановке или разрыве сотрудничества с Россией. Наших ученых исключают из серьезных научных проектов, работа над которыми шла годами. Многие исследовательские институты зависят от поставок в РФ современного научного оборудования, которые сейчас заморожены. А без них российская наука обречена на стагнацию. О необходимости возродить отечественное научное приборостроение разговоры идут не первый год, но пока зависимость от поставок из-за рубежа очень высокая.

Российские исследователи вносят немалый вклад в современную мировую науку. Без их помощи вряд ли был бы построен под эгидой Европейской организации по ядерным исследованиям Большой адронный коллайдер. Но сотрудничество с ней заморожено. Как и с Германским центром исследования тяжелых ионов, где наши ученые принимали участие в создании ускорителя FAIR, который поможет изучать фундаментальные основы мироздания. И таких примеров немало.

Но сейчас политика берет верх. Самый плохой сценарий – санкции будут сохраняться, и серьезные исследователи потянутся за рубеж, где смогут продолжать свою работу, как это было в 1990-е годы. Тогда, по разным оценкам, страну покинули около 100 тысяч ученых.

Авиация

Влияние санкций: «Тучи ходят хмуро»

Удар по российской авиаотрасли был нанесен уже в конце февраля. Во-первых, свое воздушное пространство для российских самолётов закрыли десятки стран Евросоюза, а также Великобритания, Исландия, Канада, Молдавия, Норвегия, США, Швейцария и другие. Россия в ответ приняла зеркальные меры, но легче от этого не стало.

Во-вторых, ограничения были наложены на услуги по страхованию и техобслуживанию судов из России.

В-третьих, ЕС наложил запрет на продажу российским авиакомпаниям оборудования, самолетов и запчастей к ним.

Эти меры больно ударили по российской авиаотрасли, ведь на долю самолетов зарубежного производства в России приходилось 95% пассажирооборота. И все эти суда оказались без техподдержки, более того, их зарубежные собственники (лизинговые компании) требовали немедленно вернуть лайнеры.

Но выход Россия нашла. Отдавать самолеты мы не стали – ведь иначе авиаперевозки в стране были бы парализованы, и перевели почти все суда в российский реестр. А стареющие импортные лайнеры будет постепенно замещать отечественными самолетами. Программа по развитию авиапрома, рассчитанная до 2030 года, ставит амбициозную задачу – построить за 8 лет более 1000 отечественных самолётов (SSJ-New, МС-21, Ил-114-300, Ту-214 и др.).

Увы, тут есть целых три но.

Во-первых, все эти «тушки» и «Илы» уступают западным аналогам по расходу топлива.

Во-вторых, более современные и при этом полностью «свои» лайнеры SSJ-New и МС-21 пока не пошли в серию. А значит, сроки могут еще больше отодвинуться.

В-третьих, неизвестно, когда наладится авиасообщение с западными странами. А ведь отсутствие связи с Европой и Америкой - удар по многим организациям и отраслям, от туризма и доставки товаров до авиакомпаний, которые львиную долю прибыли получали от международных рейсов. И без них рискуют пойти по миру (в плохом смысле слова).

Нефтегазовый сектор

Влияние санкций: «Тучи ходят хмуро»

Санкции в отношении российских газа и нефти «недружественные страны» принимать не торопились, поскольку европейская экономика очень зависит от российских энергоносителей. Одной из самых серьезных мер стала остановка Германией сертификации газопровода «Северный поток-2». Кроме того, запрещены поставки оборудования для производства сжиженного природного газа, что обнулило планы России стать одним из крупнейших производителей СПГ. К тому же Евросоюз намерен на 15% сократить потребление российского газа, а в 2023 году отказаться от российской нефти и нефтепродуктов.

До сих пор Россия была для Европы главным поставщиком «черного золота». Для России ЕС – тоже важный партнер, около 35-40% нефти добывалось в нашей стране для импорта на Запад. Сейчас часть поставок перенаправлена в Азию, но значительный объем пока продолжает идти в Европу.

Из-за роста цен доходы России от продажи нефти и газа пока растут, а вот Европа стоит на пороге серьезного энергетического кризиса. Впрочем, эмбарго на покупку российской нефти и нефтепродуктов может нанести по экономике серьезный удар (см. «Комментарий эксперта»).

Культура

Влияние санкций: «Тучи ходят хмуро»

Курс на «отмену России», в первую очередь, коснулся нашей культуры. Российские книги и фильмы перестают выпускать за рубежом, иностранные писатели отзывают права на публикацию в России своих произведений, как это сделал, например, Стивен Кинг, музыканты отменяют концерты, оркестры разрывают контракты с российскими музыкантами. Обычные граждане от всего этого не слишком страдают, дефицитом хорошей литературы и музыки стране пока не грозит. Хотя сами музыканты и художники от этой ситуации не в восторге – ведь многие международные проекты заморожены, а культура не любит изоляции.

Но, пожалуй, самым серьезным ударом для нас стало решение голливудских кинокомпаний запретить демонстрацию своих фильмов в России. Тменно на голливудских блокбастерах и держалась все последние годы индустрия кинопроката. Российских фильмов выходит не так много, да и не всегда они собирают залы и делают кассу. Кинотеатры оказались на грани выживания, и что с этим делать – никто пока не знает.

Выжить без системной поддержки государства кинопрокатчики не смогут, но если не будет большого количества новых фильмов, которые привлекут массового зрителя, эта помощь окажется бесполезной. А резко увеличить производство российских фильмов – да таких, чтобы люди на них пошли, задача не простая. И быстрых решений тут точно нет.

Финансовая и банковская система

Влияние: «Будем жить»

С 28 февраля Евросоюз запретил операции с валютными резервами ЦБ России, а вскоре многие российские банки были отключены от системы международных денежных переводов SWIFT. Затем из России ушли платежные системы Visa и Mastercard. И гнилая вишенка на торте - западные страны заморозили почти половину золотовалютных резервов России. Из $643 млрд наша страна потеряла доступ примерно к $300 млрд, хранившимся в недружественных странах.

Впрочем, больше половины золотовалютной «кубышки» у нас осталось. К тому же многие российские компании продолжают активно торговать с иностранцами: далеко не все российские банки отключены от SWIFT. Доходы России от экспорта полезных ископаемых сейчас очень высоки. Что касается банковских карт, то какие-никакие альтернативы для Visa и Mastercard есть. В десятке стран принимают пластик российской платежной системы «Мир», а некоторые российские банки выдают карты китайской системы UnionPay, которые работают практически во всем мире (пусть и не во всех магазинах и банкоматах).

«Самосанкции»

Влияние: «Будем жить!»

Самосанкциями (self-sanctions) называют ограничительные меры, которые иностранные компании и инвесторы, работающие в России, принимают не под влиянием обязательных для исполнения законов «недружественных стран», а по собственной инициативе. Хотя ясно, что связана эта инициатива с давлением политики и общественного мнения, которое во многих странах складывается сейчас не в пользу России. Не желая рисковать репутацией и терять выручку в других частях света, деловые контакты с нашей страной разорвали уже сотни компаний.

О сокращении бизнеса или полном уходе из России заявили мировые бренды из самых разных сфер - Apple, Samsung, IBM, Boeng Volkswagen, Skoda, H&M, Zara, Lego, Booking, IKEA, и даже McDonald’s с Coca-Cola… Пожалуй, этот демарш стал для россиян самой заметной частью санкционной политики. Какие-то компании распрощались с Россией всерьез и надолго, какие-то продали бизнес бывшим партнерам и перезапустились под новыми брендами, надеясь вернуться в страну в более благоприятные времена. Но так или иначе эта ситуация коснулась миллионов россиян, работавших в ушедших иностранных компаниях.

Хотя именно здесь открылся широкий простор для импортозамещения. Кто только не заявлял о желании «заместить» IKEA или Booking.com! К тому же дефицит товаров ушедших брендов может решить и параллельный импорт (ввоз товаров без официального разрешения их производителей), который в нынешнем году легализовало правительство.

Правда, здесь нашему бизнесу остается надеяться, что его не обложат «самосанкциями» собственные власти. Например, тот же параллельный импорт многие чиновники называют временной мерой и призывают отменить эту схему для «ряда товаров». Почему-то пребывая в уверенности, что Россия сама в состоянии обеспечить себя всем, от айфона до лимона. Но пока подобные эксперименты над собой в современной истории ставила только одна страна - Корея (причем вовсе не та, которая производит телефоны Samsung и автомобили Kia). За экспериментом весь мир наблюдает уже больше полувека. Получается у северокорейцев пока не очень.

Наглядно Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Эмбарго на российскую нефть может сильно ударить по экономике

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Спасает нефть

Экономист Денис Ракша:

- Пока невозможно спрогнозировать, как именно отразятся на нас санкции. Даже Минэкономразвития на днях скорректировало свой майский прогноз на 2022 год. Если еще недавно речь шла о том, что ВВП упадет на 7,8%, то сейчас в прогнозе другая цифра - 4,2%. Но пик спада экономики теперь ожидается в 2023 году.

Почему реальное падение экономики оказалось не таким глубоким, как ожидалось? Потому что от продажи нефти и газа в этом году мы получаем больше, чем рассчитывали. Нас спасла нефть! Но в 2023 году Европа вводит эмбарго на поставки российской нефти, и последствия от этого шага для экономики мы оценим только к середине следующего года. Доля нефтегазовых доходов в федеральном бюджете сейчас, скорее всего, составляет уже больше 40%. Найдет ли Россия альтернативные рынки сбыта, какой будет цена на нефть и газ в ближайшее время? Это очень важный вопрос, от ответа на который и будет зависеть ситуация в нашей экономике.

Вообще принято считать, что экономика адаптируется к изменившимся условиям за два года. Но здесь важно понять, что именно мы будем считать достижением. ВВП может начать расти просто потому, что повысится цена на энергоносители, например. Но это нельзя считать адаптацией экономики к санкциям. Настоящая адаптация - это структурная перестройка, которая перечеркнет тот эффект, на который были рассчитаны санкции. И тут все зависит от каждой отрасли отдельно, а факторов там очень много - получится ли найти замену оборудованию и технологиям, будут ли заново отстроены цепочки поставок и т. д. А выстраивание любого технологического процесса требует времени. Свой автопром Южная Корея вывела на хороший уровень примерно за 20 лет, тот же путь сейчас проходит Китай - и примерно за то же время. Так что к разным санкциям разные сектора экономики будут адаптироваться с разной скоростью.

Чем отвечала Россия

Наша страна старалась реагировать на недружественные шаги. Вот лишь некоторые меры, принятые с конца февраля.

- 28 февраля в ответ на закрытие неба для своих самолётов Россия ввела симметричные ограничения для западных авиакомпаний.

- «Роскосмос» объявил о прекращении поставок ракетных двигателей РД-180, а также отменил запланированный вывод на орбиту 36-ти британских спутников связи с космодрома Байконур. Ракета была снята со стартовой площадки.

- Министерство промышленности и торговли РФ в ответ на санкции в отношении российских торговых судов рекомендовало производителям удобрений воздержаться от их экспорта (Россия является крупным производителем и поставщиком удобрений).

- 14 марта президент России подписал закон, позволяющий регистрировать права на иностранные самолёты, которые находятся в лизинге у российских компаний, и указ о переводе в рубли расчётов за покупку и лизинг иностранных воздушных судов.

- 22 мая Москва объявила, что отныне будет считать свои обязательства по долговым обязательствам по еврооблигациям выполненными, «если они исполнены в рублях в сумме, эквивалентной стоимости обязательств в иностранной валюте»

- 21 июня Госдума приняла закон, позволяющий российским компаниям импортировать товары без разрешения правообладателя, то есть легизизовала «параллельный импорт». Раньше такие товары просто развернули бы на таможне.

- Сокращение поставок газа по «Северному потоку» до 20% от его пропускной способности на Западе также сочли ответными действиями России на санкции, хотя представители «Газпрома» это отрицают.