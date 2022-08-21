Мегалодон: гигантская древняя акула возвращается

Многие верят, что мегалодоны до сих пор живы. Фото: Shutterstock

Ученые большого международного коллектива, собранного Университетом Цюриха (University of Zurich in Switzerland) восстановили облик мегалодона (Otodus megalodon) – чудовищной акулы, обитавшей в глубинах доисторических океанов. Создали 3D-модель монстра. И окончательно удостоверились, что он был в длину 16-17 метров. Некоторые особи, видимо, могли вымахать и до 20 метров, но не до 30 или 40, как иной раз пугали некоторые палеонтологи. Эти и другие результаты обнародованы в журнале Science Advanses.

Точнее определиться с размерами помог единственный в мире образец - позвоночник монстра, отпечатавшийся в камне. Уникальные останки такого рода были обнаружены в 1860 году и сейчас хранятся в Королевском бельгийском институте естественных наук (Royal Belgian Institute of Natural Sciences).

Плавник мегалодона чуть меньше человеческого роста.

Мегалодон - «большой зуб» в переводе с греческого – почему-то вымер. Как принято считать, эти гигантские акулы окончательно исчезли 3 миллиона лет назад.

Изобилия ископаемых скелетов монстры не оставили. Потому что костей не имели – только хрящи, которые быстро растворялись, не успев окаменеть. Но один хребет, который каким-то чудом все-таки окаменел, достался ученым. От него, что называется, и плясали.

Часто и до сих пор находят хорошо сохранившиеся «костяные» зубы мегалодонов. В среднем они примерно по 12 сантиметров высотой – с человеческую ладонь. Но попадаются и крупнее. В 1933 году был найден почти 17-сантиметровый зуб. Зубы обычно и брали в расчет. Была даже выведена формула, которая позволяла определить длину мегалодона, зная высоту его зуба.

Зуб мегалодна. Находят экземпляры длиной по 17 сантиметров. Фото: Shutterstock

Формула, на проверку, оказалось более-менее верной. Вычисленные по ней размеры взрослого мегалодона давали результат в среднем как раз в 16-17 метров. Именно такой монстр получился по итогам 3D реконструкции.

Моделируя, ученые представляли, что мегалодон был более всего похож на большую белую акулу (Carcharodon carcharias). Из её образа и исходили, «наращивая» мясо.

Работа, большую часть которой провели палеонтологи под руководством Джека Купера (Jack A. Cooper) из британского Университета Суонси (Department of Biosciences, Swansea University, UK) и Джона Хатчинсона (John R. Hutchinson) из Королевского ветеринарного колледжа (Department of Comparative Biomedical Sciences, Royal Veterinary College, UK), продемонстрировала: «бельгийский» мегалодон весил 61 тонну – как 10 слонов. Плавал со скорость 5 километров час – быстрее современной белой акулы. Разевал пасть так, что в ней мог бы встать в полный рост довольно высокий человек (1,8 метра). Легко перекусывал касатку, которую сейчас называют китом-убийцей. А проглотив добычу, был сыт примерно 2 месяца и проплывал, образно говоря, на одной заправке, две-три тысячи километров, посещая все океаны Земли. Объем желудка мегалодона составлял 9,6 кубических метров.

Разобраться в габаритах монстров чуть раньше помогли британские ученые из Университета Бристоля (University of Bristol). Они вместе с коллегами из Университета Суонси пару лет назад провели 2D-реконструкцию, экстраполировав размеры не только белых акул, а – для верности – еще нескольких разных видов современных акул. Учли всех возможных родственников мегалодонов. Это теперь и позволило придать 3D-реконструкции правдоподобные размеры отдельных частей тела монстров. Они впечатлили.

Реконструкция челюсти. В такой человек мог бы встать в полный рост. Фото: Shutterstock

Ужаснитесь: исследователи определили, что голова древней акулы достигала 4,65 метра ( ± 0.42 м), размах «крыльев» хвостового плавника – от верхнего до нижнего кончика - составлял 3,85 метра (± 0.7 м), спинной плавник выпуклого профиля у основания имел длину 1,99 метра (± 0.3 м), а в высоту был 1,62 метра (± 0.36 м) – в рост средней женщины. Диаметр тела мегалодона превышал 3 метра (± 0.56 м).

Совсем не исключено, что результаты вышли даже немного заниженными, ведь ученые осторожно считали, что средний мегалодон, например, 16-метровый, весил не более 50 тонн, а согласно последующему уточненному анализу, оказалось, что тот был гораздо тяжелее - более 60 тонн.

Мегалодон запросто перекусывал дельфина. Фото: Shutterstock

КСТАТИ

А вдруг монстры не вымерли?!

Не все уверены в том, что мегалодоны давно исчезли. На это намекают не только легкомысленные создатели фильмов вроде триллера «The Meg» 2018 года. Сомневаются и серьезные ученые. Например, специалисты по белым акулам американцы Ричард Эллиса и Джон Маккоскер. Их «смущают» те самые гигантские зубы. Ныряльщики сотнями достают их со дна океана по всему миру. Ученые полагают, что находки, возможно, не ископаемые. А зубы сбрасывают ныне живые мегалодоны – теряют их от старости. Как и менее крупные современные родственники гигантских древних акул. На месте сброшенных зубов вырастают новые.

Желтым обозначены места обитания мегалодонов. Они жили практически по всему мировому океану. Кроме арктических и антарктических районов.

Про мегалодонов ходят байки, которые распространяют в основном рыбаки. Мол, видели.

Если им верить, то в 1963 году у берегов Австралии - в окрестностях острова Брутон – рыбацкая шхуна была атакована гигантским зубастым монстром. Он быстро проглотил несколько трехметровых контейнеров с лангустами, висевшими за бортом.

Рыбаки уверяли, что мегалодон, явившийся им, был 40-метровым. Наверняка прихвастнули.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Из пасти древних кашалотов торчали 36-сантиметровые зубы

Ни в чем не уступал мегалодону другой монстр океанских глубин - хищный кашалот, живший в одно время с гигантской акулой. В длину он был примерно таким же – 17-метровым, но зубы имел высотой по 36 сантиметров, она располагались в 3-метровой челюсти. Ученые, ведомые Клаасом Поста (Klaas Post) из Музея естественной истории в Роттердаме (Natuurhistorisch Museum Rotterdam, the Netherlands), обнаружили останки этого гиганта - откопали его череп. Извлекли из отложений знаменитой перуанской пустыни Наска, которая когда-то была океанским дном.

Останки черепа кашалота, обнаруженный учеными, и его зубы высотой 36 сантиметров.

Кошмарного кашалота назвали Leviathan melvillei в честь Германа Мелвилла - автора романа «Моби Дик» про гигантского мстительного кита.

Размеры нынешних кашалотов и их далеких предков примерно одинаковые. А вот зубами они сильно отличаются. У потомков зубы маленькие и растут только на нижней челюсти. А у предка они были и вверху и внизу. И питался он не кальмарами, как потомки, а другими китами, которых просто перекусывал своими огромными челюстями.

Древние кашалоты - рекордсмены по зубам – тоже легко перекусывали китов. С мегалодонами не связывались. Фото: Shutterstock

По словам Оливера Ламберта (Olivier Lambert) из Королевского бельгийского института естественных наук в Брюсселе (Royal Belgian Institute of Natural Sciences) - одного из авторов исследования, Leviathan melvillei обладал самыми крупными зубами среди обитателей нашей планеты за всю ее историю. И он, и мегалодон находились на вершине пищевой пирамиды. То есть, не знали отпора и ели всех других обитателей океана того времени - миоцена. Но друг с другом они вряд ли конкурировали. И в бои за добычу не вступали. Живности тогда хватало на всех.

О своей находке ученые рассказали в журнале Nature.

Напомню, однако, что кашалоты – это млекопитающие, а мегалодны и прочие акулы – рыбы.