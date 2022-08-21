Зачем Андрей Малахов и Лариса Гузеева срезали кудряшки

Андрей Малахов к новому телесезону омолодился, благодаря короткой стрижке. Подстригся — и на фестиваль в Обнинск. Фото: социальные сети

С сентября на ТВ – новый сезон. Ради этого звезды навели марафет - сделали модные стрижки и прически. Топ-стилист Анвар Очилов вместе с kp.ru выбрал главных модников нового телесезона и рассказал: как модно стричься на осень и зиму 2022-2023 годов.

Андрей Малахов

В выходные дни Андрей Малахов («Привет, Андрей!» и «Песни от всей души») на экранах еще со старой прической – так как программы на лето записывали полтора месяца назад. В конце августа Андрей Малахов подстригся: новую прическу он выгулял в эти выходные в Обнинске, где вел городской фестиваль. Удивительно, но 50-летний Малахов подстригся ровно также как 20 лет назад – если сравнить фото тогда и сейчас: два абсолютно одинаковых образа. У Малахова густые и слегка волнистые волосы – от того и непослушные. Эксперименты с образом продолжались больше года и завершились «возвращением к истокам» - к короткой стрижке. Это преображение перед новым телесезоном, где у Малахова запланировано сразу несколько программ. К примеру, взамен «Прямого эфира» будет новый проект: ток-шоу с усовершенствованной концепцией (с большим числом экспертов, героев на местах и решенных вопросов) назвали просто - «Малахов».

А это Малахов 20 лет назад с такой же прической. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Анвар Очилов оценил образ телеведущего: «Мода циклична. Следуя за ней, важно оставаться собой. Вот и телеведущий, меняя образ, совместил две важных для имиджа составляющих – сделал актуальную стрижку и вспомнил свою молодость. Вернулся к истокам карьеры и не прогадал: стал выглядеть моложе и моднее. Любая короткая стрижка омолаживает. Плюс это удобно – теперь не нужно укладывать непослушные пряди. Плюс это стильно. Эта стрижка (в отличии от предыдущей) отлично подходит вообще к любому стилю одежды: и к спортивному, и к деловому, и к ежедневному. Для тех, кто захочет скопировать – это принстон: эта мужская прическа придает образу ухоженность и аккуратность. Затылок и боковые зоны могут быть до 5 – 6 мм, а вот верхняя часть должна иметь длину, которую можно оформить в челку на косой пробор. Название стрижки родом из 19 века – так стриглись обеспеченные студенты Принстонского университета. А теперь вот известные ведущие. Считаю, что для Андрея это идеальный вариант стрижки. Что касается моды – у мужчин теперь это укороченные бока при удлиненном верхе. Самая модная мужская стрижка - андеркат, которая создает резкий контраст: бока и затылок с помощью машинки отделяют от волос сверху».

Ляйсан Утяшева

У гимнастки и телеведущей Ляйсан Утяшевой в новом телесезоне две премьеры. Традиционные «Новые танцы» на ТНТ и новый проект «Наследники и самозванцы» (замена «Последнему герою») на ТВ-3. Работы полно, поэтому Утяшева сделал стрижку, которую можно уложить быстро даже без помощи стилиста. И угадала.

Ляйсан Утяшева с универсальным каре. Фото:телеканал ТВ-3.

Стилист Очилов: «Каре с очень ровным срезом – тренд сезона осень-зима 2022. Жизнь в большом городе стремиться к простоте: люди хотят утром помыть голову и быстро придав форму прическе, бежать на работу. Прическа стильной Ляйсан как раз из этой серии».

Анастасия Ивлеева

У этой телеведущей и блогера полно премьер осенью. Одна из самых громких «Сердце Ивлеевой», где за расположение звезды будут бороться женихи. Когда Анастасия едет на съемки – прикрепляет на свое каре локоны: так набирается локонов на целый хвост.

Ивлеева нарастила хвост. Фото: социальные сети

Стилист Очилов: «Хвост или креативный пучок – опять же быстрая укладка. И актуальная. Настя в тренде и со своей прической, и с «накладной». По цветам – блондинки остаются на вершине модного пьедестала. Также в тренде пепельные цвета и классические темные».

Анастасия Самбурская

Актриса в этом сезоне – на ТНТ в новом сериале «Вика – Ураган» и в собственном трэвел-шоу «Маршрут построен» на интернет-платформах. Самбурская теперь с короткой стрижкой.

Самбурская в образе на съемочной площадке. Фото: социальные сети

Стилист Очилов: «Короткие женские стрижки «под мальчика» с креативным верхом – это очень модно. Актрисе этот образ идет. Она нашла свою длину, которая акцентирует внимание на лице - подчеркивает выразительные глаза, скулы, губы. Красивый актуальный цвет волос. Все здесь хорошо. У совсем молоденьких девочек-студенток сейчас стремление к стрижкам в стиле «аниме» - мультяшным образам, рваным, «непонятным» коротким формам. Самбурской этот образ тоже пошел бы».

Юлия Меньшова

Юлия Меньшова сейчас преподает во ВГИКе, поэтому на ТВ времени нет, но звезда остается ведущей: у нее свой интернет-проект – интервью с интересными людьми. Ждем возвращения в сентябре.

Меньшова обновила блонд и боб. Фото: социальные сети

Стилист Очилов: « Актриса носит различные варианты стрижки боб, которая ей идет. В этот раз боб обновлен: стал короче. Эксперименты приветствуются: боб может быть многослойный, мини-боб или классический – средняя длина с небольшой градуировкой на затылке. Челка осталась хитом сезона».

Прохор Шаляпин

Постоянный участник ток-шоу со звездами снова в деле – Прохор Шаляпин снова в деле. В таком образе он откроет сезон в шоу «Звезды сошлись» в качестве одного из главных героев. Так как у Прохора новый роман, то ждем его на всех остальных каналах, где есть ток-шоу. А новый образ Шаляпин позаимствовал у Малахова «из старого сезона»: у Прохора такие же густые, волнистые и непослушные волосы.

Шаляпин теперь носит прическу точь-в-точь как Малахов в прошлом сезоне. Фото: социальные сети

Стилист Очилов: «Такая прическа требует ежедневной укладки. Градуированное каре или еще эту стрижку называют каскад: классика, которая всегда актуальна как для женщин, так и мужчин».

Лариса Гузеева

У артистки новое телевизионное амплуа – Лариса Гузеева сменила Дмитрия Нагиева в роли ведущего шоу «Голос. 60+». Самое время менять прическу. На этом фото Гузеева в гримерке перед съемкой – с новой укладкой. Звезда убрала объем, избавилась от «кудряшек», которые добавляли объем и возраст. Новая прическа омолаживает!

Гузеева и ее бабочка в «Голосе». Фото: социальные сети

Стилист Очилов: «У телезвезды на голове певицы два хита сезона: челка (стригите смело для смены образа) и бабочка - стрижка из 70-х годов 20 века. Бабочка дает возможность носить локоны привычной длины сзади, а спереди выглядит как классический боб. Стрижку назвали бабочкой, так как она позволяет меняться: примерять два разных образа. Локоны сзади можно распустить, накрутить или собрать – как здесь. Один выпуск «Голоса» звезда может носить короткую прическу, а другой – удлиненную. Бабочка – это трансформер для создания разных образов и легких укладок».