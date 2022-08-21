Университет креативных индустрий и его первых медиапартнеров презентовали в Крыму на фестивале «Таврида.Арт»

Фото: пресс-служба «Таврида.Арт»

Лето. Творчество. Креатив. Обучение. В Крыму во время фестиваля «Таврида.Арт», на который съехались представители творческой молодежи со всей страны, презентовали образовательный центр будущего – Университет креативных индустрий, его первые образовательные программы, наставников, кураторов и слушателей.

Фото: пресс-служба «Таврида.Арт»

- Рад приветствовать вас в ближайшем от нас будущем, где мы можем находить самые креативные решения различных задач: для развития собственного бизнеса, дела, проекта, региона и страны в целом. Здесь, в этом будущем, вы обретаете команду, навыки и создаете какие-то уникальные творческие продукты, – заявил руководитель арт-кластера «Таврида» Сергей Першин, обращаясь к участникам презентации. – Многое из того, что запланировано, реализуется и тестируется уже сегодня прямо здесь – на этой площадке, а наш будущий образовательный центр, который мы проектно называем «Университет креативных индустрий», объединяет всех тех, кто заинтересован в развитии творческих и креативных индустрий, умеет работать в условиях новой экономики и быстро меняющейся действительности.

Фото: пресс-служба «Таврида.Арт»

По словам министра науки и высшего образования Валерия Фалькова, университет будет объединять все те наработки, которые многие годы существуют в лучших вузах страны и зарубежья.

– Любой университет выполняет вполне понятную миссию – передает культуру. В широком смысле Университет креативных индустрий будет заниматься не только образованием, но и воспитанием. То есть формированием того ценностного каркаса, который должен быть после окончания высшего учебного заведения: четкого понимания истории своей страны и определенных ценностных доминант, - отметил Валерий Фальков.

Фото: пресс-служба «Таврида.Арт»

По задумке организаторов, университет креативных индустрий – это некий мощный образовательный центр с концептуально новым подходом к обучению и передаче опыта и навыков. Строительство планируют завершить к 2023 году и тогда же он распахнет свои двери как круглогодичный образовательно-просветительский комплекс.

Фото: пресс-служба «Таврида.Арт»

Молодые специалисты из различных сфер и направлений будут приезжать сюда, чтобы повышать свою квалификацию, наращивать потенциал, усиливать мастерство и профессиональные навыки и, что важно, учиться управлять командами и проектами, выводить свое творчество в категорию коммерчески привлекательной деятельности. На площадке Университета креативных индустрий молодые профи будут получать образование под кураторством признанных лидеров, принимать участие в интерактивных проектах, подготовленных в сотрудничестве с ведущими институциями и корпоративными партнерами.

Фото: пресс-служба «Таврида.Арт»

Первые образовательные программы, которые запустят вместе с открытием Университета: дизайн, индустрия моды, современное искусство, исполнительское искусство и менеджмент музыкального рынка, мастерская современного видеоконтента, театральный менеджмент.

На презентации в Крыму выступили кураторы и наставники первых образовательных программ – каждый из них в представлении не нуждается и наставничество подобного уровня уже сразу возводит обучающую программу в Университете в очень высокий ранг: так программу «музыка и продвижение» курирует народный артист России, продюсер, президент Igor Butman Music Group Игорь Бутман; «зрелищные искусства» - художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков; художник, член-корреспондент РАХ Александр Купалян – куратор и наставник программы «современное искусство»; известный российский дизайнер, основатель и руководитель студии SHANDESIGN Сергей Шанович курирует программу «дизайн», а владелец бренда SERGEY SYSOEV, член Ассоциации высокой моды и прет-а порте России, Международной ассоциации «Союз дизайнеров» Сергей Сысоев поддерживает наставничеством программу «индустрия моды». Те, кто не смогли присутствовать на площадке, обратились по видео: ректор ГИТИСа Григорий Заславский; директор театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок; эксперт моды, телеведущий Влад Лисовец; альтист, дирижер, маэстро Юрий Башмет.

Фото: пресс-служба «Таврида.Арт»

- Для меня большая честь быть куратором театрального направления в этом замечательном, удивительном, вдохновляющем и воодушевляющем месте, которое создаете вы — прежде всего вы, – сказал художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков, обращаясь ко всем присутствующим участникам и зрителям презентации, молодым профи, тем, кто в будущем будет вовлечен в образовательный процесс. – Совсем скоро откроет свои двери Университет креативных индустрий. Для нас, кураторов, это очень важно – общение с молодыми талантливыми людьми, которые нам тоже показывают много нового о себе. Мне кажется, если говорить об актерах театра и кино, наверное, очень важно сохранять преемственность, передавая опыт, что и происходит в Университете. Причем непосредственно передавать из рук в руки теоретический и практический опыт. Знаете, Константин Сергеевич Станиславский сказал очень верную фразу: «Нужно увлечься, почувствовать, захотеть!» Вот этот путь – вашего увлечения, ваших желаний и хотений – приведет вас к открытиям.

Фото: пресс-служба «РМГ»

Кульминацией презентации Университета стала церемония подписания соглашений о сотрудничестве в просветительско-образовательной сфере. В числе первых партнеров Университета креативных индустрий – подписантов соглашений: Министерство науки и высшего образования Российской Федерации в лице министра Валерия Фалькова, «Русская медиагруппа» в лице управляющего директора Дмитрия Медникова, «Газпром-Медиа Холдинг» в лице руководителя направления по взаимодействию с госорганами Анной Поповой.

По данным экспертов, все эти институции уже имеют опыт проведения совместных мероприятий по развитию и поддержке творческой и культурной деятельности молодежи. Подписание соглашения стало официальным началом большого сотрудничества, которое позволит еще более эффективно использовать их потенциал для развития образования в сфере креативных индустрий. Планируется проведение совместных исследований и разработок, реализация программ подготовки и повышения квалификации специалистов, привлечение в проекты ведущих экспертов – лидеров индустрий.

Фото: пресс-служба «РМГ»

- Для «Русской Медиагруппы» большую честь и огромный интерес представляет возможность принять участие в развитии образования в сфере креативных индустрий, – подчеркнул управляющий директор «Русской Медиагруппы» Дмитрий Медников. – Партнерство с арт-кластером «Таврида» и Университетом позволит нам проводить совместные исследования и разработки, совершенствовать межиндустриальное взаимодействие и развивать музыкальную отрасль России путем привлечения молодых и перспективных талантов.

Арт-кластер «Таврида» и «Русская Медиагруппа» давние партеры. Поэтому подписание соглашения, направленного на взаимодействие и сотрудничество в сфере развития нового Университета креативных индустрий, очередной партнерский шаг к укреплению и более плотному взаимодействию.

- У нас с партнерами из «Русской Медиагруппы» уже есть понимание, как из начинающих творцов сделать настоящих профессионалов в творческих и креативных индустриях, как от идеи прийти к результату, как собирать проектные команды и зарабатывать на творчестве, – заявил генеральный директор АНО «Центр развития культурных инициатив», руководитель арт-кластера «Таврида» Сергей Першин. – Следующая задача — научиться готовить таких специалистов, которые будут завершать этот цикл. Я имею в виду менеджеров, продвигающих итоговый «продукт» в массы. Наше партнерство с самыми крупными медиа-холдингами страны, имеющими огромные ресурсы и колоссальный успешных опыт, — лучший ответ на этот запрос.

Управляющий директор «Русской Медиагруппы» Дмитрий Медников станет куратором одной из образовательных программ, которая будет реализована на базе Университета.

Фото: пресс-служба «РМГ»

Кстати

«Русская Медиагруппа» назвала первых финалистов «Музыкального кастинга»-2022 на фестивале «Таврида.АРТ»

На площадке фестиваля состоялось первое живое прослушивание участников «Музыкального кастинга», второй сезон которого холдинг РМГ объявил весной этого года, и определились первые финалисты.

Фото: пресс-служба «РМГ»

«Музыкальный кастинг» – песенный конкурс «Русской Медиагруппы», главная цель которого найти талантливых, молодых исполнителей и помочь им в развитии их музыкальной карьеры. Три победителя первого сезона уже стали участниками концертов «Русского Радио» и телеканала RU.TV, а клипы двоих из них, SKRIPKA и CheiChai, можно увидеть в эфире телеканала RU.TV.

Фото: пресс-служба «РМГ»

В этом году борьба в «Музыкальном кастинге» еще более упорная. Участники первого онлайн-тура, вдохновившись успехом предшественников, ещё активнее присылают свои заявки.

И вот на площадке фестиваля «Таврида.АРТ» прошли первые очные прослушивания и определились первые финалисты. Это Дмитрий Колоницкий, Татьяна Начарова и Ольга Шевченко aka «Sheva».

Совсем скоро они отправятся в Москву, где выступят на дне рождения «Русского Радио». Также в столице они встретятся с другими финалистами конкурса на заключительном грандиозном мега-прослушивании, которое определит победителей – тех, кому «Русская Медиагруппа» будет помогать в продвижении на музыкальном Олимпе.

Фото: пресс-служба «РМГ»

- И первый, и второй сезоны проекта «Музыкальный кастинг» продемонстрировали, сколько ярких талантливых молодых людей в нашей стране. А сколько их на фестивале «Таврида.АРТ»! Многие из них достойны того, чтобы появиться в эфире федеральных радиостанций и телеканалов, – говорит Главный редактор / Генеральный продюсер телеканала RU.TV Михаил Богомолов. – Быть услышанным, безусловно, главная потребность начинающих музыкантов, и мы рады, что у «Русской Медиагруппы» есть возможность открыть для них дорогу к многомиллионной аудитории.

Фото: пресс-служба «РМГ»

Фестиваль «Таврида.АРТ» – уникальная площадка, где собираются представители разных видов искусства: архитекторы, писатели, скульпторы, дизайнеры, музыканты, художники, режиссеры. Это креативный кластер, в котором опытные и начинающие творцы общаются, обмениваются опытом, создают новые проекты. А для «Русской Медиагруппы» это возможность открыть миру имена молодых исполнителей, которые, возможно, всего через несколько лет покорят самые авторитетных хит-парады, такие как «Золотой Граммофон» на «Русском Радио».